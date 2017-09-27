Подарок мецената – мумия по имени Геререт

В 1902 году торговец Людвиг Винсент Хольцмейстер (31 июля 1849- 16 февраля 1923), передавший к этому времени управление своей фирмой компаньону, посещает родной город. Здесь, встретившись с членами местного Образовательного общества торгового и мелко-ремесленного сословия, он обещает помочь расширить коллекцию городского музея, основанную еще в 1872 году.

В 1904 году Людвиг Винсент Хольцмейстер выделяет также средства на строительство нового музейного здания, возведение которого было завершено в 1906 году. Еще через два года, в 1908-м, был также заложен специальный музейный фонд.

Кости и черепа

В первом зале экспозиции, посвященной путешествиям основателя музея Людвига Винсента Хольцмейстера, собраны предметы из Индии и соседних с ней стран.

Мне лично очень нравится непальская витрина, где представлен бубен, сделанный из двух человеческих черепов, и флейта из берцовой кости. Когда на экскурсию приходят футболисты, то я всегда им показываю этот экспонат, чтобы они знали, в какое именно место соперники их пинают, - рассказывает заведующий Городским музеем Моравской-Тршебовы Роберт Йордан.

Японский зал с патогенной зоной

Здесь можно увидеть металлическую эмалированную и деревянную лакированную посуду, изготовленную искусными мастерами.

Наиболее ценными экспонатами коллекции являются самурайские мечи. Во-первых, это длинные японские мечи катаны. Абсолютно уникальное оружие. На свете нет ничего более острого. Эфесы этих мечей обтянуты кожей морского ската. Не существует более хорошего и дорогого материала для использования с этой целью. На рукоятке меча, обтянутой кожей ската, рука не потеет и не скользит.

Во второй витрине выставлены два комплекта коротких клинков - вакидзаси и танто. Они предназначены для совершения ритуального самоубийства – харакири.

Нашими мечами, вероятнее всего, для этой цели кто-то воспользовался. Вокруг витрины с вакидзаси и танто образовалась сильная негативная, патогенная зона.

Клуазоне по-японски

– Особого внимания заслуживает выставленный в японском зале украшенный эмалью металлический чайник. Он изготовлен техникой клуазоне (перегородчатая эмаль). На поверхность изделия напаиваются проволочки или металлические полоски, образующие сложный узор, ячейки которого заливают цветной эмалью. В финале поверхность шлифуется и полируется.

Чтобы создать узор клуазоне, мастеру необходимо очень много времени. Я, например, даже не рискну предположить, как долго пришлось работать, чтобы создать узор на чайнике такого размера, как у нас.

Клуазоне создается значительно дольше, чем традиционные японские деревянные расписные блюда и подносы. Для их изготовления необходимо только дерево, которое сушили в течение нескольких лет. Потом мастер заготовку, например, подноса покрывает краской необходимого цвета и полирует. Чтобы получить основу для последующей росписи, процедуру повторяют, например, 60 раз. Вот и все – можно расписывать.

Путешествие по Египту

– Здесь выставлены уже не просто сувениры, а настоящие древние предметы. Хольцмейстер еще застал времена, когда в Египте можно было приобрести подлинные раритеты. Причем все было легально, их продавали прямо в магазине при музее.

Для Моравской-Тршебовы Хольцмейстер тогда купил настоящую мумию. Мы ее исследовали на томографе и теперь знаем, как она выглядела.

Нам известно и то, что в момент смерти мумифицированной египтянке было около 30 лет, что ей удалили зубы мудрости – восьмерки. Молодая женщина со своими зубами мучилась постоянно, например, исследование на томографе показало, что она длительное время пережевывала пищу лишь на одной стороне. Мы также знаем, что это была худенькая и невысокая женщина, всего около 150 сантиметров.

Известно также и вероятное имя древнеегипетской красавицы.

– С именем несколько сложнее. На третьем саркофаге, сделанном из папье-маше, есть надпись. Однако человек, расписывавший бумажный кокон, иероглифы знал плохо, но очень хорошо рисовал, и изобразил их лучше, чем они должны быть на самом деле. В результате, часть надписи до конца прочитать невозможно.

Однако в нижней части саркофага можно найти имя – Геререт. Так мы нашу мумию и называем.

Геререт относится к 22-й династии (945-715 до н.э.). Всего в Чешской Республике 20 мумий, большинство из них хранится в Музее имени Напрстека в Праге. Кроме столицы, египетские мумии есть в Южной Моравии в замке Бухлов, в Западной Чехии в замке Кинжварт и в Моравской-Тршебове. По мнению Роберта Йордана, моравско-тршебовская мумия самая красивая.

– Мумия укрыта в двойном саркофаге из кедрового дерева с прекрасной росписью, а непосредственно тело покоится в коконе из папье-маше, также украшенный замечательными рисунками.

Священные сувениры

Кроме мумии Геререт Хольцмейстер приобрел в Египте еще целый ряд предметов. Нельзя обойти вниманием, например, ушебти - погребальные фигурки, которые запеленывали с телом при мумифицировании. Древние египтяне верили, что эти фигурки помогут усопшему спокойно и беззаботно жизнь в загробном царстве.

– Одна из ушебти в нашей экспозиции – волшебная. Она потихоньку вращается вокруг своей оси. Отчего это происходит, я не знаю.

Рядом с погребальными фигурками в экспозиции в витрине лежат мумифицированные животные и птицы - пустельга, а рядом кошка. Когда в музей приходят дети, то я об этом помалкиваю, но в данном случае речь идет о мумии котенка, которую мы также исследовали на томографе. Выяснилось, что умер он не своей смертью, ему попросту свернули шею. Уже тогда заботились о том, чтобы в Египте было достаточно кошек, чтобы можно было сделать много сувениров, - рассказывает Роберт Йордан из Городского музея Моравской-Тршебовы.