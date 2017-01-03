03-01-2017 10:51 | Екатерина Сташевская

Если вы решили вглядеться в красоты чешской столицы с высоты смотровой площадки, то обязательно заметите продолговатый зеленый холм с впечатляющей своими размерами конной статуей. По парку Витков Екатерина Сташевская прогулялась вместе с Николаем Паутовым.

– Пражский холм Витков сыграл важную роль в истории чешского народа. Расскажите нам об этом.

– Именно на этом месте в 1420 году произошло одно из самых крупных и значимых сражений периода гуситских войн. Связано оно было с первым крестовым походом против гуситов-еретиков и отступников от истинной католической веры, объявленным 1 марта 1420 года Папой Римским Мартином V. Руководить военными действиями был назначен император Священной Римской империи Сигизмунд I (Zikmund Lucemburský, 1368–1437), младший сын Карла IV, поставивший перед собой цель завладеть Прагой. Уже к лету 1420 года ему удалось захватить практически все ключевые позиции вокруг столицы – за исключением небольшой горы, которая сегодня носит название Витков. 14 июля 1420 года здесь произошло памятное сражение гуситов против католических войск. Если бы тогда армии Сигизмунда удалось захватить эту гору, Прага бы пала.

Однако, превосходящим силам крестоносцев, возглавляемых Сигизмундом, так и не удалось взять полевые укрепления, которые были возведены на холме буквально за несколько дней воинами Яна Жижки (Jan Žižka z Trocnova a Kalicha, 1360–1424). Здесь возвышались оборонительные бастионы и деревянные редуты, напоминающие неприступные крепостные башни. Контратака, возглавляемая самим Жижкой, отбросила крестоносцев к подножию годы, после чего те в панике отступили. Хотя ряды Сигизмунда и не понесли крупных потерь, но, в результате разногласий, начавшихся среди предводителей крестового похода, императору пришлось отказаться от идеи захвата Праги. Таким образом, можно сказать, что сражение на Витковском холме уберегло столицу от неминуемого разорения со стороны крестоносцев. В честь триумфальной победы полководца Яна Жижки холм какое-то время носил его имя.

– В честь кого или чего парк получил свое название? Как он выглядел в прошедшие века?

– Пражский холм Витков является некоей природной доминантой центра столицы, возвышаясь над ее центральными районами, и служит границей между Карлином и Жижковом. Самые ранние упоминания о Виткове относятся к 1041 году. На протяжении многих столетий его предназначение менялось: сначала он использовался для выращивания винограда и хмеля, а в последующие века – в качестве места отдыха. Первоначально холм представлял собой лес, но уже в середине XIV века Карл IV приказал его очистить и засадить на его склонах виноградную лозу. Одним из самых известных владельцев виноградника был член городского совета Витек из Горы (Vítek z Hory), в честь которого холм позднее и получил свое название. В годы Тридцатилетней войны (1618–1648) многие виноградники были уничтожены, а сам холм обнесен оборонительными стенами и валами. Хотя в мирное время виноградники были восстановлены, прусское вторжение в годы Семилетней войны (1756–1763) стало для них фатальным.

В XIX веке вместо виноградников посадили садовые деревья, и именно с этого момента холм становится местом отдыха и прогулок пражан. Наиболее значительные изменения произошли уже в XX веке: с 1929 по 1938 гг. проходило строительство памятника, призванного напоминать горожанам о легионерах, воевавших за независимую Чехословакию. Сюда был торжественно перенесен прах одного из самых известных легионеров – полковника Йозефа Иржи Швеца (Josef Jiří Švec, 1883–1918), в годы Первой мировой войны воевавшего на территории России. Славу Швецу принесло сражение при Зборове 1917 года, во время которого его рота разгромила противника. После того, как под влиянием большевистских агитаторов полки отказались идти в бой под его командованием, Швец покончил с собой – не перенеся той мысли, что солдаты, для которых он еще недавно был кумиром, отказались ему повиноваться.

– Что сегодня можно увидеть на территории парка?

– Главная доминанта Витковского холма – 9-метровая бронзовая конная статуя Яна Жижки из Троцнова – одна из самых крупных подобных скульптур в мире. Ее создателем является Богумил Кафка. Торжественное открытие монумента состоялось 14 июля 1950 года, ровно 530 лет спустя после памятной битвы на Витковском холме. Тем не менее, камень в основание памятника был заложен гораздо раньше – уже в 1920 году, при участии чешского президента Томаша Гаррига Масарика.

За статуей можно увидеть памятник народно-освободительному движению, который с 1954 по 1962 гг. использовался в качестве мавзолея ЧССР Клемента Готвальда (Klement Gottwald, 1896–1953). В 1990 году, после падения социалистического режима, останки всех политических лидеров были вывезены с территории памятника и перезахоронены на пражском Ольшанском кладбище.

Холм Витков примечателен и тем, что, простираясь в центральной части столицы, является точкой пересечения многих путей – в первую очередь железнодорожных линий. В горе прорублено сразу несколько туннелей: самый старый из них проложили в далеком 1845 году, он был частью железной дороги, соединяющей Саксонию и Австрию; еще один соединяет пражский Главный вокзал с Либеньским и Высочанским, введенном в эксплуатацию в 1872 году. Совсем недавно, в 2010 году, т. н. Старый витковский туннель, также проходящий под холмом, был перестроен, и сегодня используется велосипедистами. В 1953 году под парком был создан популярный среди горожан пешеходный туннель, соединяющий два пражских района – Жижков и Карлин.

– Также неподалеку от парка находится Музей армии Чешской Республики. Что в нем можно увидеть?

– Музей расположен в исторических зданиях, построенных специально для этих целей в 1927–1929 гг. В экспозициях музея нашли отражение события Первой и Второй мировых войн, межвоенного периода; здесь же хранятся материалы о преследованиях членов чехословацкой армии после коммунистического переворота 1948 года. У всех желающих есть шанс ознакомиться с историческим оружием и униформой солдат и офицеров различных войск, знаменами, штандартами, орденами, медалями, а также личными вещами чехословацких президентов и командующих армиями. Коллекция музея повествует о героизме мужей с оружием в руках, которые до последнего противостояли тоталитарным режимам.