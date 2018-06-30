На мельнице, где застыло время



«В 1829 году, мельницу в Гословицах купила чета Гарантов, происходившая из деревеньки Стржидка. Свое хозяйство семья здесь вела, как в XIX, так и в XX столетии. Последним владельцем водяной мельницы был Карел Гарант, вести дела которому помогали сестра и брат – Анна и Франтишек.

Привычный уклад жизни хозяевам мельницы пришлось изменить после прихода к власти в Чехословакии коммунистов в период коллективизации 50-х годов. Братья отказались вступить в земледельческий кооператив, и за строптивость были «награждены» принудительными работами в трудовом лагере в рядах Вспомогательных технических батальонов», – рассказывает директор Музея центрального региона Отавы Ивана Ржигова.

После возвращения, что произошло только через три года, братья отгородились от общества и жили только за счет хозяйствования на своих небольших земельных участках, но позже их объявили недееспособными. Франтишек Гарант скончался в 2004 году.

Изоляция тяжело ударила по хозяйству. На мельнице будто бы остановилось время. Здесь не было ни канализации, ни электричества. Строение не ремонтировалось и быстро ветшало.

– «Когда в 2005 году наследники передавали старинную мельницу во владение краевой администрации, она находилась в плачевном состоянии – крыша провалилась, балки были изъедены жучками. Однако именно изоляция хозяев от окружающего мира и невозможность модернизации позволили сохранить здесь уклад, характерный для XIX столетия».

Оживить старую водяную мельницу, уже как «Национальный памятник культуры» удалось благодаря усилиям реставраторов и капиталовложениям из государственного бюджета и фондов Европейского союза.

Старинная мельница превратилась в центр проведения весенних и летних ярмарок, различных мастер-классов и фольклорных праздников.

На одной из весенних ярмарок, проходившей на гословицкой мельнице, местные жители и туристы с удовольствием покупали домашнее варенье и слушали советы бабки-травницы.

«А хлеб, который мы пекли в печи, в этот раз был наполнен ароматом трав, которые, по совету травницы, мы добавили в тесто – крапивы и любистока. Вкус испеченного хлеба в этот раз был особенным», – подчеркивает Зузана Пекаркова из Музея центрального региона Отавы.