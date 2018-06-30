На мельнице, где застыло время

На уникальной водяной мельнице в Гословицах (Южная Чехия, регион Стракониц), которой уже более 400 лет, можно перемолоть зерно и испечь из получившейся муки испечь душистый хлеб. Кроме того, здесь полностью сохранилась вся обстановка и утварь, которой пользовалось семейство и потомки последнего гословицкого мельника, обосновавшегося здесь в 1829 году. Уникальное строение краевая администрация выкупила непосредственно у наследников бывшего хозяина мельницы.
«В 1829 году, мельницу в Гословицах купила чета Гарантов, происходившая из деревеньки Стржидка. Свое хозяйство семья здесь вела, как в XIX, так и в XX столетии. Последним владельцем водяной мельницы был Карел Гарант, вести дела которому помогали сестра и брат – Анна и Франтишек.
Привычный уклад жизни хозяевам мельницы пришлось изменить после прихода к власти в Чехословакии коммунистов в период коллективизации 50-х годов. Братья отказались вступить в земледельческий кооператив, и за строптивость были «награждены» принудительными работами в трудовом лагере в рядах Вспомогательных технических батальонов», – рассказывает директор Музея центрального региона Отавы Ивана Ржигова.
После возвращения, что произошло только через три года, братья отгородились от общества и жили только за счет хозяйствования на своих небольших земельных участках, но позже их объявили недееспособными. Франтишек Гарант скончался в 2004 году.
Изоляция тяжело ударила по хозяйству. На мельнице будто бы остановилось время. Здесь не было ни канализации, ни электричества. Строение не ремонтировалось и быстро ветшало.
– «Когда в 2005 году наследники передавали старинную мельницу во владение краевой администрации, она находилась в плачевном состоянии – крыша провалилась, балки были изъедены жучками. Однако именно изоляция хозяев от окружающего мира и невозможность модернизации позволили сохранить здесь уклад, характерный для XIX столетия».
Оживить старую водяную мельницу, уже как «Национальный памятник культуры» удалось благодаря усилиям реставраторов и капиталовложениям из государственного бюджета и фондов Европейского союза.
Старинная мельница превратилась в центр проведения весенних и летних ярмарок, различных мастер-классов и фольклорных праздников.
На одной из весенних ярмарок, проходившей на гословицкой мельнице, местные жители и туристы с удовольствием покупали домашнее варенье и слушали советы бабки-травницы.
«А хлеб, который мы пекли в печи, в этот раз был наполнен ароматом трав, которые, по совету травницы, мы добавили в тесто – крапивы и любистока. Вкус испеченного хлеба в этот раз был особенным», – подчеркивает Зузана Пекаркова из Музея центрального региона Отавы.
Маршал Конев и вторжение 1968 – неперевернутая страница истории
Денежная реформа 1953 – отъем денег у населения в рамках закона
Кабинет поддержал введение в Чехии полноценного брака для однополых пар
Южноевропейцев все чаще привлекает работа в Чехии
Невольничий рынок в центре Праги. Флешмоб Amnesty International