Меха, богема и людоеды Ржетезовой улицы

Ржетезова улица – одна из старейших в Праге. Находится она в самом центре чешской столицы, прямо по соседству с Карловой улицей. Несмотря на то что протяженность ее довольно скромная, здесь расположилось немало дворцов и зданий, интересных и с культурной, и с исторической точки зрения.

Интересно, что свое название улица получила в честь цепи (по-чешски «řetěz»), которая именно с этого места была перекинута на противоположный берег Влтавы. Делалось это раньше для того, чтобы задержать на реке лодки и плоты до тех пор, пока люди на борту не заплатили надлежащую таможенную пошлину – таков был городской закон. Тем не менее, до XVII века улица именовалась Кожешницкой (Kožešnická), поскольку в этих местах собирались ремесленники-меховщики («kožich» по-чешски означает «мех»), которые в 1418 году на территории Старого Города основали цех по изготовлению меховых изделий.

«Необузданные» американские людоеды из Южной Чехии

Если вы свернете на Ржетезову улицу со стороны Гусовой, обратите внимание на второе здание с правой стороны (№ 225) – дом «У трех золотых цепей». Первые упоминания о нем относятся еще к XIV веку. В его стенах и обосновались преуспевающие мастерские, главным сырьем которых служил мех. Долгие годы домом владел меховщик Вацлав Гофлайх. Современный фасад дома «У трех золотых цепей» является ярким примером классицизма, тогда как его фундамент и первый этаж сохранили элементы готики. К его наиболее ценным архитектурным деталям можно отнести расписные деревянные потолки, старинные перила на балконах, двери коридоров в стиле классицизма и др. Последняя на сегодняшний день реконструкция дома прошла в 2000 году. Сейчас в его стенах расположились кафе и гостиница.

Соседом дома «У трех золотых цепей» является, наверное, самое известное на этой улице здание улицы – дом «Трех необузданных мужчин» (Dům U tří divých mužů), фасад которого сочетает красный и белый тона. Своим запоминающимся названием он обязан одной из историй, относящейся к 1791 году, когда его хозяйкой была некая Барбора Пухлова. Дело в том что в то время в здешнем питейном заведении выступал англичанин с тремя, как он говорил, «настоящими американскими людоедами». Чуть ли не вся Прага приходила сюда на них посмотреть! На самом же деле публика была жестоко обманута, так как выяснилось, что это никакие не людоеды, а простые конюхи из небольшой деревушки Южной Чехии. Как бы там ни было, название это сохранилось и по сей день – дом «Трех необузданных мужчин». Возведен он был на более раннем фундаменте двух готических зданий, позже перестраивался, приобретал сначала ренессансный и барочный облик, а сегодня предстает перед нами в стиле классицизм.

Пражский «Монмартр» Кафки и Гашека

В 1880 году здесь располагалось Товарищество рабочих, а в начале XX века – танцевальный зал и кабаре «Олимпия», которое в 1911 году было перестроено и переименовано в кафе «Монмартр», ставшее сегодня уже легендарным. Без преувеличения можно сказать, что в те времена оно являлось одним из главных литературных центров Праги. Самыми знаменитыми завсегдатаями кафе были писатель и журналист Эгон Эрвин Киш, прозаик, актер и фельетонист Эдуард Басс, автор «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослав Гашек и даже Франц Кафка. Вечера в «Монмартре» любили проводить многие видные столичные художники, музыканты и прочие представители чешской богемы (о чем, например, свидетельствует тот факт, что интерьеры кафе украшены работами Франтишека Киселы и Вратислава Бруннера).

Кабаре в стенах кафе просуществовало вплоть до 30-х гг. XX века, после чего его блеск начал меркнуть. В последующие десятилетия дом приходил в упадок, иногда его помещения использовались для складских целей, а комплексной реконструкции он дождался лишь в конце 1990-х гг. В настоящее время здесь можно найти одноименное кафе, которое, стоит отметить, не утратило дух прежних «золотых» лет – в его стенах до сих пор проводятся различные выставки и культурные мероприятия.

Интересно, что на втором этаже дома «Трех необузданных мужчин», прямо над кафе, раньше располагалась библиотека Вацлава Гавела, которая сейчас находится буквально за углом – на улице Островни, 13.

На Ржетезовой улице всегда найдется место для словесности. Подтверждение тому – «Литературное кафе», находящееся практически напротив своего старшего предшественника «Монмартра». Дом «У зеленого венка» – именно так называется здание далекого XIV века, которое ежедневно принимает под своими сводами современных поэтов и прозаиков. Примечательно кафе тем, что все литературные вечера проходят здесь в глубоком готическом подземелье, где неяркое, таинственное освещение создает неповторимую атмосферу, помогая лучше проникнуть в суть литературного произведения. Каждый раз в «Литературном кафе» у читателей и зрителей появляется возможность познакомиться и побеседовать с авторами, обсудить те или иные места из их книг; часто сюда заглядывает молодежь, чешские студенты... Не забудьте обратить внимание и на фрагменты сграффито на фасаде – оно напомнит вам, в каком древнем здании вы находитесь!

Ржетезова улица привлекательная еще и тем, что примерно в середине она сужается, становясь исключительно пешеходной – машинам въезд запрещен! Редкие прохожие, непривычная тишина в самом центре города и пузатые булыжники мостовой – «кошачьи головы», как их еще называют, – все это напоминает нам о старой Праге прошедших столетий, ее бесчисленных легендах и преданиях, вызывает желание бесконечно блуждать по лабиринту ее улочек...

Романская жемчужина Иржи из Подебрад

Наиболее значимым с архитектурной точки зрения зданием Ржетезовой улицы считается «Дом господ из Кунштата и Подебрад» – именно он завершает собой широкую часть улицы и «открывает» пешеходную зону. Этот жилой дом, скрывающийся за высокой стеной, является самой сохранной романской постройкой дворцового типа на территории Праги. Возведен он был в конце XII – начале XIII вв. на месте другого романского дворца с садом, башней и хозяйственными постройками. В начале XV века дворец принадлежал Бочеку из Кунштата, деду чешского короля Иржи из Подебрад, который здесь тоже проживал с 1450 по 1458 гг. (отсюда, по-видимому, и происходит полное название дворца). Иржи отдал приказ перестроить дом и сделать его на один этаж выше; также здесь вскоре появился внутренний дворик с воротами, выходящими на Ржетезову улицу.

Первый и второй этажи современного дома выполнены в готическом стиле, с элементами ренессанса. Любопытно, что романская кладка была обнаружена лишь в 1941 и 1951 гг. – когда начались реставрационные работы. Примечательна и хорошо сохранившаяся подвальная часть здания: в центральном зале, например, можно увидеть шесть крестовых сводов и несколько колонн романского периода. Интересно, что в обоих прилегающих к нему помещениях стоял камин – это свидетельствует о том, что некогда подземелье было жилым.

С 1774 года дворец уже не принадлежал ни одной из дворянских фамилий. Во второй половине XX века здесь находилось археологическое отделение Пражского института по охране памятников, а сегодня в его стенах расположилась гостиница и кафе «У Кунштатов».

Как ни один другой город, Прага удивляет неожиданными контрастами. Так, на углу Гусовой и Ржетезовой улиц нас встречает небольшая скульптура «Оплакивание Христа», а при выходе на соседнюю Лилиову – популярный у горожан магазинчик, торгующий антикварными изданиями...