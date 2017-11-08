Ленин в Праге – Крупская, коньки, конспирация

Участники правозащитного фестиваля Kulturus, который проходит в этом году под лозунгом «Сто лет сопротивления большевизму», решили прогуляться «по ленинским местам». В подробности маршрута своей экскурсии «Радио Прага» посвятила автор идеи, гид Татьяна Кжепицкая.

– Вы единственный гид в Праге, который рассказывает про Ленина?

– Это, можно сказать, «дебют», поскольку с 1980-х эта тема никого не интересовала. Конечно, в годы социализма сюда приезжали партийные, комсомольские и прочие делегации, их водили в музей Ленина на Гибернской улице. Однако старые экскурсоводы, которых я пыталась расспрашивать, не признаются, что еще они показывали в городе, так что когда возникла интересная идея сделать экскурсию к 100-летию революции, мне пришлось самой разбираться в этом с самого начала.

– На фестиваль Kulturus приезжают правозащитники из России, и вряд ли среди них есть пламенные марксисты-ленинисты…

– Моя экскурсия задумана просто как познавательная, как возможность посмотреть на Прагу другими глазами, осознать, что на этих улицах, по которым мы ходим, творилась история.

– Мы начинаем наше путешествие на Карловой площади, напротив Новоместской ратуши. Почему именно здесь?

– Приезды Ленина в Прагу связаны, прежде всего, с Новым Местом, где жили рабочие, работало множество типографий, и где была сосредоточены социал-демократы, газета Právo Lidu.

– Ленин приехал в Прагу под конспиративным именем?

– Под псевдонимом Мейер. То немногое, что мы точно знаем о его пребывании, дошло до нас потому, что владельцы гостиниц были обязаны регистрировать иностранцев. В 1930-е и 30-е годы начали появляться воспоминания пражан, рассказывавших, что якобы именно у них ночевал Ленин, но правда ли это мы не знаем…

– Вероятно, в годы Первой республики это было модно, тем более что компартия здесь не была запрещена.

– Да, к тому же коммунистические идеи были достаточно популярны.

– Когда Ленин в первый раз появился в Праге?

– Сразу же после того как он отправился в первую эмиграцию, после ссылки в Шушенском, в 1900 году.

– Наевшись там зайчатины…

– Да, поохотившись, порыбачив, он начал планировать издание нелегальной газеты, которую в России выпускать, конечно, было невозможно, так что возникла идея издавать ее в Швейцарии или Германии.

«Если прав старый товарищ Ленина А.П. Онуфриев… в 1912 году Ленин жил не только в гостинице «Мышка», над тогдашним вокзалом в Жижкове, но и в доходном доме на Карловой, где некогда висела вывеска трактира «У золотого колеса»… А мы жили на другом конце этого жилого блока и хорошо знали владельца трактира и даже состояли с ним в дальнем родстве».

Ярослав Сейферт: Мы катались на коньках с Лениным

– Поскольку Ленин знал немецкий язык, он и в Праге чувствовал себя свободно, поскольку население города во времена Австро-Венгрии, конечно, говорило по-немецки. Итак, где будет наша следующая остановка?

– Это площадь Палацкого, ведь там находилась редакция социал-демократической газеты, однако в каком именно здании, мне еще предстоит выяснить. А типография работала на улице Ве Смечках, где было много подобных предприятий. Сейчас это не слишком фешенебельное место, с налетом злачности, а в начале ХХ века здесь сновали журналисты и типографские рабочие… Однако по пути туда мы остановимся на улице, Ржезницка, которая ведет как раз от Карловой площади.

– Что это за дом, у которого мы остановились?

– Тридцать лет назад мы бы увидели здесь бронзовую табличку, на которой было написано, что «в январе 1912 года здесь несколько дней прожил Владимир Ильич Ленин». Тут жил русский эмигрант Петр Дятлов. Ленин за время конференции несколько раз менял место жительства, а в записной книжке Крупской остался этот адрес. Дом с тех пор совершенно не изменился. Другим фасадом он выходит на Житную улицу. Там была пивная с пивоварней «У Лейблу», в которую Ленин, безусловно, заглядывал.

– Пламенный революционер пивом отнюдь не брезговал…

– В своей первой эмиграции он так пристрастился к баварскому пиву, что когда его угощали в России или где-то еще, говорил: «Прямо скажем, не мюнхенское!».

– Страсть к мюнхенским пивным была у многих «деятелей» ХХ века… Итак, во второй раз Ленин приезжал в Прагу, чтобы оформить паспорт Крупской? И здесь они даже разминулись, поскольку Ленин так глубоко законспирировался, что даже Крупская думала, что он в Праге, в то время как он уже находился в Мюнхене, куда ему пересылали почту.

– Крупская получила три года ссылки, два из которых провела с Лениным в Шушенском, а последний – в Уфе. Когда срок подходил к концу, Ленин должен был как законный муж запросить для нее паспорт, а поскольку в Мюнхене российского консула не было, он решил поехать для этого в Прагу. 2 марта 1901 г. он пишет матери, что и в Праге консула, оказывается, тоже нет, и ему придется ехать в Вену. В этот приезд он, вероятно, встретился со связным – Франтишеком Модрачеком, работавшим в типографии Právo Lidu, и узнал, что тот переехал на другую квартиру, находившуюся в районе Вршовице, который тогда был пригородом. Пересылать почту через типографию Ленин считал уже небезопасным, и корреспонденция шла через новый адрес Модрачека. Вршовице были тогда бедной рабочей слободкой.

– Но Ленин там не останавливался? Ведь вождь пролетариата предпочитал более буржуазную среду обитания.

– Да, он любил комфорт и возможность работать в спокойной обстановке. Тем не менее, он несколько раз в целях конспирации указывает в письмах матери адрес в Вршовицах как свой, и об этом узнает Крупская. Почему он не сообщил ей настоящий адрес? Основная версия историков – мюнхенский адрес был спрятан в книге, которую ей должны были передать, но посыльный так увлекся чтением этой книги, что не отдал ее Крупской. Послав предварительно телеграмму, Крупская, для которой это была первая поездка за границу, выходит в Праге из поезда, и ее никто не встречает.

– И она решила, что Ленин сбежал к Инессе Арманд…

– Трудно сказать, до Арманд все же еще – десять лет. Тем не менее, для Надежды Константиновны это был шок – оказаться одной с узлами на вокзале. Она нанимает извозчика, как потом описывает – солидного, «в цилиндре», едет по известному ей адресу в Вршовице. Видит бедный район, где в окнах сушатся перины. Она узнает, что Франц Модрачек живет на четвертом этаже. Уверенная, что это и есть ее муж, поднимается, стучит, ей открывает блондинка. Крупская говорит: «Я жена господина Модрачека», на что блондинка отвечает: «Нет, это я его жена!» Бедная Крупская чуть не расплакалась, но вышел сам Модрачек, и ситуация разъяснилась. Вечером Модрачек посадил Крупскую на поезд в Мюнхен, снабдив настоящим адресом.

– Третий приезд Ленина в Прагу – это VI конференция РСДРП. Почему для нее большевики выбрали именно этот город?

– Предполагалось, что на съезд приедет около двадцати-тридцати делегатов. В итоге, правда, добраться удалось не всем – некоторых задержала полиция. Участники должны были прибыть из Москвы, Петербурга, Саратова, Баку, Тифлиса, а Прага все же ближе, чем Париж или Швейцария. К тому же чешский – это славянский язык, и организаторы надеялись, что даже делегаты, не владевшие немецким языком, смогут как-то изъясняться.

К тому же они надеялись на то, что славянские народы похожи, и приезжим будет легче затеряться в толпе, и полиция не поймет, что это иностранцы. Ведь следить могла не только австрийская, но и царская полиция. В Европе, в местах сосредоточения политэмигрантов, присутствовали и агенты полиции. Поэтому проводить такую важную конференцию, на которой Ленин собирался разгромить меньшевиков, в Париже, Цюрихе, Женеве, где были тысячи русских, было опасно. Поэтому решили выбрать Прагу как нейтральный город, где русских было не так много.

«Однако Онуфриев также вспоминал, что зимо Ленин хаживал вечером на соседний каток кататься на коньках. Там рядом был только один-единственный каток – над сегодняшним Главным вокзалом, напротив виллы "Терезия", на площадке СК "Чехия". На этот каток ходили и мы – мальчишки с ближайших жижковских улиц».

Ярослав Сейферт

– Таким образом, центральный пунктом вашей экскурсии является дом на Гибернской улице, к которому мы подходим.

– Этот дом практически не изменился. Как и сто лет назад, сейчас он принадлежит социал-демократической партии. Здание расположено очень удобно – недалеко и центр города, Вацлавская площадь, и вокзал, и Новый Город, где тогда жили рабочие, а в десяти минутах ходьбы – Жижков с его рабочими слободками, где население разделяло левые взгляды.

– То есть чешские социал-демократы предоставили это здание российским коллегам. При этом власти ничего не знали? Все было тайно? Они просачивались маленькими группами и ну заседать?

– Как говорил Ленин, все должно было проходить «архитайно». Делегаты приезжали в Лейпциг, потом их постепенно пересылали в Прагу. Хотя конспирация иногда принимала забавные формы – один делегат, вероятно, из Тифлиса, явился на Гибернскую прямо в папахе и бурке с вопросом: «Здесь будет тайная конференция РСДРП?» Январь 1912 года стал последним приездом Ленеина в Прагу. В этот раз он тоже побывал в опере – слушал «Евгения Онегина» в Национальном театре.

«Зимой 1912 года там катался и небольшого росточка мужчина в мерлушковой шапке. Я и не подозревал, что в вилле напротив, в зале на первом этаже, будет стоять его бюст, взирающий прямо через этот каток на Прагу, часто покрытую черным вокзальным дымом. Вот так доктор Александр Мейер, как называл себя в Праге Ленин, неизвестным и неузнанным вошел в нашу жизнь».

Ярослав Сейферт

– В воспоминаниях Ярослава Сейферта есть эссе «Мы катались на коньках с Лениным». Рассчитывать, что поэт будет строго придерживаться фактов, сложно. Насколько это реально? – Это абсолютно реально – Ленин любил кататься на коньках и в один из вечеров, никому ничего не сказав, отправился кататься, вероятно, на Влтаву. Разгорячившись, он скинул пальто, катался в пиджаке и простудился. Поскольку простудилось несколько других делегатов, чешские социал-демократы вызывали врача, который делал им инъекции и прописывал лекарства. Так что на коньках Ленин катался, а вот с Сейфертом или нет, сказать трудно.

– Поскольку мы все еще на Гибернской, тут, вероятно, стоит уточнить, что именно здесь находился в годы социализма пражский музей Ленина?

– Да, он открылся, конечно, уже после Второй мировой войны. Первым экскурсоводам там был Вацлав Вацек, который знал Ленина еще в 1912 г., будучи молодым человеком, покупал ему билет и сажал на поезд. В послевоенные годы он стал мэром Праги. Все залы музея – их было около 20-ти, были посвящены истории партии большевиков и жизни Ленина – его детство, юность и т.д. Также там были статьи, книги, предметы, связанные с конференцией РСДРП. Например, шелковые листочки – удостоверения делегатов, которые они зашивали в одежду. Музей просуществовал до начала 1990-х, а потом здание было возвращено чешской социал-демократической партии.