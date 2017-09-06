Крепость Малешов – путешествие за духом средневековья

«В первую очередь я хотел открыть крепость людям, тем, кто увлечен историей. Частенько бывает так, что мою крепость арендуют клубы исторического фехтования. Люди сюда приезжают, облачаются в соответствующие одежды и несколько дней живут, как будто бы перенеслись в средневековую эпоху

Обдумывал я и чисто коммерческие планы – проведение одноразовых корпоративных вечеринок и тому подобного. Я опасался, что не самостоятельно не справлюсь с финансированием реконструкции. Однако, по мере того, как продолжались восстановительные работы, я подобные мероприятия проводить все с меньшим удовольствием. Разочаровывает, что люди, заплатившие арендную плату, вдруг начинают думать, что им здесь все принадлежит, и они имеют право делать, что вздумается. Тут, как говорится, игра не стоит свеч. Поэтому чаще я здесь провожу свадьбы. На мой взгляд, это некая золотая середина между приятным мероприятием и просто попойкой, чего я не люблю, - рассказывает хозяин крепости Малешов Ондржей Слачалек.

Ну, а в третьих, раз уж я в эту крепость вложил столько сил, то мне захотелось здесь и жить. Это осуществилось 8 лет назад, когда мне удалось реконструировать часть крепости и сделать здесь для себя апартаменты.

Хотя до сих пор я добываю хлеб свой насущный, отправляясь каждый день на работу в Прагу, здесь в Малешове я начинаю проводить все больше и больше времени. Одна из причин кроется и в том, что в крепости мы отрыли пивоварню, которая еще дохода не приносит, но уже похоже, что со временем старания могли бы и окупиться».

Сбывшаяся мечта

Вторая жизнь крепости Малешов началась в 2002 году, когда Ондржей Слачалек реализовал свою юношескую мечту. В поисках подходящего объекта он объехал всю страну, но нашел, что искал, под боком. Недалеко от Малешова живет его семья и местную крепость, которая с 1985 года принадлежала муниципалитету, он хорошо знал с самого детства.

– «Тогда эта крепость еще не успела превратиться в полную руину. Где-то еще оставалась крыша, хотя и протекала. Однако жить здесь уже было нельзя. По сути, Малешов уничтожил еще граф Шпорк, когда в XVII столетии, после пожара, жилые помещения восстанавливать не стал, а превратил крепость в амбар».

Первое письменное упоминание о крепости Малешов относится к XIV веку, а ее древние стены хранят память об арбалетных стрелах гуситов и штурм войск короля Владислава Ягеллона.

«Мечтать о собственном историческом объекте я начал очень давно, когда мне было еще 17-18 лет. И всегда я хотел приобрести что-то брутальное – крепость или укрепленный замок. В облаках я не витаю, а скорее практичный человек, поэтому в результате и приобрел крепость именно такого размера. Подобный проект можно как-то охватить и довести до конца.

С любовью и своими руками

Центральной частью крепости является башня – самая большая, которую можно найти в чешских крепостях. Даже в одном из средневековых документов написано, что Малешов – это град, укрепленный замок. Потом эта запись была перечеркнута, но дискуссия о том, чем же Малешов является - малым градом или же большой крепостью, продолжалась. Однако мои друзья сказали, что лучше владеть «большой крепостью», чем «маленьким градом». Вот так и получилось, что теперь Малешов – крепость», - подчеркивает Ондржей Слачалек.

Реконструкцию хозяин делал собственными руками при поддержке друзей и родителей. Лишь более сложные работы выполняли профессиональные ремесленники.

«Вот здесь изначально находился вход в крепость, – рассказывает Ондржей Слачалек, подводя посетителей к месту, где сегодня вновь располагается подъемный мост. – Когда я крепость купил, средневековый портал был наполовину замурован, кто-то его просто превратил в окно. Пришлось все убирать, чтобы каменщик мог портал отреставрировать, а потом столяры мне сделали и механизм для подъема деревянного моста, который тоже восстановлен. Честно говоря, я не знаю, сколько еще в Чехии найдется действующих подъемных мостов».

Все, как в рыцарские времена

– «Мы стремились, чтобы крепость в результате выглядела так, как это могло бы быть в конце эпохи средневековья. На первом этаже башни находится черная кухня, то есть хозяйственная часть, а на втором этаже уже располагались помещения для приема гостей».

Есть в Малешове и оружейную комнату. Ондржей Слачалек восстанавливал ее по одному из рисунков, относящемуся к XV столетию. Оружие, обращает внимание хозяин крепости, тогда никто не размещал на стенах в виде художественной композиции, как часто можно увидеть в замках, солдаты его вешали на деревянные крюки у столов, где пили и ели.

«В частных покоях хозяина нашей крепости главной комнатой является спальня. В средние века люди всеми способами стремились сохранить тепло. Одним из вариантов была так называемая комната-сруб, построенная из бревен в недрах каменных помещений крепости. Внутри такой комнаты располагался камин или что-то подобное. У нас здесь размещена копия средневековой изразцовой печи.

Множество людей представляет себе, что средневековье визуально было периодом темным и серым. Это не правда. Люди любили цвета и краски. Часто это был способ продемонстрировать, что они живут в достатке», - рассказывает хозяин крепости Малешов Ондржей Слачалек, расхаживая по спальне с расписными стенами.

Порой в стенах крепости Малешов слышны не только шаги экскурсантов и рассказы хозяина об ее истории, но также музыка и бряцанье мечей. В один из осенних дней здесь собираются «бродячие артисты» - танцоры и певцы, забавляющие публику, а по условленному сигналу любители исторического фехтования, переодетые в средневековые костюмы, разыгрывают штурм крепости Малешов.