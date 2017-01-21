21-01-2017 | Либор Кукал

Все гостиницы заполнены до отказа. В январе! В Остраве, в городе, куда многие чехи не поедут просто ни за что. А дело все в чемпионате Европы по фигурному катанию. Мы подготовимся к посещению оригинального города с плохим именем.

Острава действительно не является красивым городом. С этим, честно говоря, не поспоришь. Но сегодня я попытаюсь убедить вас, что несмотря на это, туда стоит приехать. Вот, поехали!

Песня: «Дыра дырой, твое мнение отстой, такой расклад жизни северной», -

поет остравская суперзвезда, бард Яромир Ногавица. По-моему, получается типично остравская картина. Певец поет о том, что город «дыра дырой», остраване смеются, весело хлопают и подпевают. Местные люди абсолютно спокойно признают, что Острава далеко не самый красивый город в мире и без комплексов скажут: «ну и что?». Ведь в каждом городе, даже в красавице Праге, есть депрессивные районы. В Остраве их просто больше - такова жизнь. Песню про «дыру света в каждом смысле слова» - так звучит дословный перевод, Ногавица спел на концерте, открывающем новый современный концертный зал. Зал перестроили из бывшего газохранилища, и на сцене за спиной у барда сидел в смокингах городской филармонический оркестр.

Перестройка газохранилища, смелый проект чешского архитектора Плескота, уже собрал, пожалуй, все национальные архитектонические премии. Согласитесь, все же не в каждой дыре возводят такие здания, и далеко не каждый промышленный город в мире, да и в Европе, с населением в 300 тысяч жителей, имеет свой филармонический оркестр, оперу, 4 театра, музеи и университет. Не везде проводят спортивные чемпионаты, и не в каждой дыре дают концерты мировые звезды рока и эстрады.

Тем не менее, в Остраву надо ехать подготовленным. О своих первых впечатлениях рассказывают Марина Фелтлова и Даниел Егер - пражане, которым пришлось прожить в Остраве несколько лет.

М. Фелтлова: «Мои первые впечатления, действительно, были не самыми лучшими. Ехать в трамвае по ночному городу, особенно по некоторым районам – это не для слабаков. Однако, когда я узнала город получше, то я изменила свое мнение».

Д. Егер: «Когда я впервые приехал в Остраву, чтобы подписать контракт в местном Национальном театре, мне пришлось крепко задуматься над вопросом: «Ты уверен, что хочешь здесь жить?». В городе, который тогда производил довольно отталкивающее впечатление, и атмосфера была не очень приятной. Моя мама, которая раньше в Остраву ездила по семейным обстоятельствам, мне потом сказала: «В этот город ты или влюбишься, или его возненавидишь. Третьего не дано». Она была права. И я в Остраву влюбился».

Песня: «Острава, Острава, город среди городов, горькое мое счастье, Острава, Острава, черная звезда над головой».

В другой песне Ногавица поет об Остраве, как о черной звезде среди городов. Как о городе, которому ничего не досталось, когда делили всю красоту мира. Прилагательное «черный» встречается в связи с Остравой очень часто. Надо напомнить, что Острава стала крупным городом благодаря углю, железу и стали. «Стальное сердце республики» - так называли Остраву коммунисты. Писатель Милан Кундера описывал остравские металлургические заводы «Витковице» как первый круг ада. Завод, основанный в 1828 году, до сих пор работает, однако его старая промзона теперь стала главной достопримечательностью города. Дирижер Петр Котик, проживающий в Нью-Йорке, видит завод совершенно другими глазами, чем некогда герой романа Кундеры:

«Что у Остравы не отнять, так это какой-то размах. Знаете, эти витковицкие заводы – это как Bethlehem Steel, они безразмерные, они нигде не заканчиваются. Это грандиозное место. И люди там не узколобые, они способны думать с размахом».

М. Фелтлова: «Силуэт доменных печей здесь называют «остравским Пражским Градом». Все промышленное наследие невероятно преобразовалось. Многие здания перестроили. Город из этого сделал свою визитную карточку. Острава смогла извлечь выгоду из своей индустриальной неприглядности и превратить ее в достопримечательность».

Д. Егер: «Гуляя по городу, вы можете чувствовать какой-то заряд. Это место кипит энергией».

П. Котик: «Острава – замечательное место. Она похожа на Америку. Вас не грузят какими-то памятниками старины. Просто вы должны суметь настроиться на ее поэзию неприглядности».

Песня: «Острава, Острава. Где были мои глаза, когда я спешил к тебе?»

(Я. Ногавица)

Главные остравские достопримечательности связаны с индустриальным наследием. Шахтерский музей, где можно спуститься в подземелье. Могучая старая доменная печь, которую можно всю излазить, и даже подняться на высоту 80 метров, и там побаловаться кофе и насладиться интересным видом из стеклянного кафе. Множество фабрик построено в стиле промышленного сецессиона. Куда делись те времена, когда строились фабрики, имевшие свой особый стиль?

Иностранцы это вряд ли заметят, но для чехов в диковинку и сами жители города - с их быстрым говором и порой шокирующей прямотой и откровенностью. Частью местного колорита является и тот факт, что остраване за словом в карман не лезут. Если хочется выругаться, они долго не раздумывают и просто делают это.

М. Фелтлова: «Остраване – специфические люди, но мне этот типаж нравится, потому что это очень откровенные люди. Они вам напрямую скажут все что думают, хотя, правда, за словом они в карман не лезут. Что на уме, то и на языке».

Д. Егер: «Остравская прямота очень здоровая. Люди здесь общаются без балласта всяких комплиментов, которые в первый момент приятны, но доверия не вызывают, потому что реальность другая. Люди в Остраве очень прямолинейные, и я их за это очень уважаю».

Острава не такая, как другие города. «Прага далеко, Бог высоко», - как поет тот же Яромир Ногавица. Но именно поэтому она стоит того, чтобы туда поехать.

Песня: «Прага далеко, и Бог высоко. Дыра дырой…»

(Я. Ногавица)