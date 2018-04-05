Фазан Эдвардса и морской лев на знаменах Пражского зоопарка

Здесь можно понаблюдать за играми звериной малышни, полюбоваться брачными танцами розовых фламинго и даже посмотреть новую выставку скорпионов – она разместилась в Гочаровых домах. Любители природы найдут в Пражском зоопарке редкие виды животных, оказавшихся на грани исчезновения – сокращение популяций происходит из-за вырубки лесов, охоты; иногда причиной становится применение дефолиантов – веществ, вызывающих опадание листьев растений.

Прага, где гнездятся редкие птицы

К редчайшим видам относится и лофура Эдвардса, или фазан Эдвардса, в достигающий длину 58–65 см; самцы – сине-чёрного цвета с хохолком, а самки – тускло-коричневые. Некогда он обитал в тропических лесах Центрального Вьетнама, в 2012 году оказался в списке видов на грани исчезновения BirdLife International. Последняя лофура была выловлена в 1997 году и передана в зоопарк Ханоя, где они сегодня успешно размножаются. В Пражском зоопарке птицы живут с 1949 года – за эти десятилетия фазаны Эдвардса вывели более 130 птенцов.

С 2012 года именно Праге доверили координацию Европейской программы по охране фазана Эдвардса и ведение племенной книги. В 2015 году один самец и три самки были транспортированы в зоопарк Ханоя для создания пары с потомством последней особи, обитавшей в дикой природе, и появления генетически чистой линии. Охраной и поддержанием этого редкого вида занимаются и другие организации, такие как чешско-словацкий филиал Всемирной ассоциации по охране фазанов (World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia) в сотрудничестве с зоопарками Праги, Пльзеня, Либерца и Остравы.

Об этом проекте мы беседуем с директором пражского зоопарка, орнитологом Мирославом Бобеком.

– Лофура Эдвардса принадлежит к тем пернатым, представителей которого, по всей видимости, в дикой природе уже не встретить, поскольку вид как таковой был истреблен. С 1997 года эти фазаны в природе человеком не наблюдались – не было зафиксировано ни одного случая его обнаружения. Поэтому наше участие в программе по сохранению этого вида птиц семейства фазановых, которую мы возглавляем, имеет такое важное значение, в том числе и для будущего возвращения вида в дикую природу.

– Вам не обидно за лофуру Эдвардса – несмотря на явные успехи в реализации проекта, многие и не подозревают о существовании столь редкого вида в столичном зоопарке и вкладе чешских орнитологов в эту престижную программу?

– Я, как ни прискорбно, должен подтвердить – тот факт, что в нашем зоопарке осуществляется программа по спасению такой интересной и внешне привлекательной птицы, пока никого особо не взволновал. Если бы дело происходило в американском зоопарке, этот фазан превратился бы в звезду, а телеканал National Geographic снял бы о нем не один документальный фильм. Если бы этот фазан «обитал» в британском зоосаде, на BBC тоже обязательно вышел бы фильм на эту тему, однако в Центральной Европе и в самой Чехии то обстоятельство, что мы стали координатором проекта по сохранению лофуры Эдвардса, к сожалению, не привлекло особого внимания со стороны СМИ.

«Плыви, Гастон, плыви!»

Администрация стремится сделать территорию зоопарка интересней – здесь действует канатная дорога, оборудованы оригинальные игровые площадки, места для отдыха, кафе. Одно из них восстановлено и названо именем героя «Наводнения тысячелетия» – морского льва Гастона, которому в 2002 году удалось уплыть из зоопарка и добраться до Германии, однако спасти этого питомца уже не удалось. За драматической судьбой морского льва следили в те напряженные дни не только в Чехии.

– Название кафе, которое здесь было и раньше, сегодня служит напоминанием о наводнении, постигшем Чехию в августе 2002 года и, конечно, о морском льве Гастоне. Он стал символом этого стихийного бедствия. Кафе значительно пострадало в 2002 г., а в 2013 г. еще раз подверглось разрушительному натиску воды. Нам удалось реконструировать и расширить первоначальное кафе и принять меры для защиты от катастрофических последствий возможных ударов стихии.

Арбуз, потомок Гастона, родился непосредственно перед наводнениями в 2002 году. Однако стать отцом Гастону было суждено и после своей смерти, чего никто не ожидал, – спустя год после наводнения родилась его дочь Абиба. Морской котик в Пражском зоопарке также увековечен в виде бронзовой статуи. Ему не только ставили памятники, но и посвящали книги и даже оперы – саксонский оперный театр подготовил постановку под названием «Плыви, Гастон, плыви!» о печальной судьбе пражского морского котика.