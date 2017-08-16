– Сегодня мы с вами отправимся в пражский район Долни Почернице, расположенный на востоке чешской столицы. Чем он примечателен и какова история его появления?

– На сегодняшний момент в Долних Почерницах проживает всего 2300 человек, и насчитывается здесь около 50 улиц. Раньше это была деревня, и лишь в 1974 году она стала частью мегаполиса. Этот тихий и спокойный район находится в 11 км к востоку от центра Праги. Первые упоминания об этой местности появились почти 700 лет назад, в 1323 году, однако поселения здесь были и раньше. Археологические исследования свидетельствуют о том, что люди в сегодняшних Долних Почерницах обитали уже четыре тысячи лет до нашей эры: здесь были обнаружены следы поселений и погребения представителей ржевничанской и унетицкой культур. Позже в этих краях появляются и первые славянские поселения.

Замок на берегу Рокитки

– Главная доминанта Долних Почерниц – это, конечно же, замок. Что нам о нем известно?

– Во второй половине XII века возле брода через реку Рокитку – один из притоков Влтавы – формируется небольшой двор (замковый комплекс) с костелом. Назван он был, судя по всему, в честь своего владельца, у которого было довольно необычное прозвище – «почерны» (то есть темный). С XIV века Почернице находились в собственности богатых пражан, и хозяева комплекса менялись очень часто. В последней четверти XVIII века здесь произошел разрушительный пожар, уничтоживший замковый ансамбль, прилегающий к нему двор, а также местные виноградники. Но тогдашние владельцы комплекса, богатые графы из династии Шпорк, возвели его вновь – неподалеку от близлежащей Рокитки. Постепенно здесь формируется чудесный парк с фруктовыми деревьями, а позже, неподалеку отсюда, была проведена дорога, соединяющая Прагу с городом Оломоуц, что увеличило значение района. В конце XIX века в Долних Почерницах строят школу и детскую психиатрическую больницу, после чего здесь вырастают и небольшие семейные дома. В южном крыле старого дольнепочерницкого замка, расположенного на месте бывшего сгоревшего средневекового двора, сохранилась башня – своеобразное ядро первоначальной крепости. Сам же замок выдержан, скорее, в барочном стиле, его нынешний барочный вид относится к XVIII веку. Последними хозяевами столь величественного строения были представители богатого рода Коллоредо-Валса. В настоящий момент в стенах замка располагается детский дом.

– Еще на территории Долних Почерниц можно найти очень уютный и красивый парк с заманчивыми извилистыми дорожками, декоративной лестницей, беседкой и множеством живописных мостиков...

– Да, несомненно. Этот парк примыкает к замку, и создан он был в английском стиле во второй половине XIX века. Здесь же протекает упомянутая ранее речка Рокитка, через которую и переброшены каменные и деревянные мостики. Тут же можно обнаружить и здание бывшей пивной, предназначенной для проезжих, и построенной в XVI столетии, а также неоготическую мельницу, оранжерею и школу.

Пруд, не уступающий другим пражским

– В замковом парке много и редких деревьев. Особенно знаменит дуб, высота которого составляет 39 метров, а диаметр ствола – почти пять. Какие еще достопримечательности мы здесь можем посмотреть?

– Самой старой сохранившейся постройкой Долних Почерниц является костел Вознесения Богородицы, находящийся в центре района, на улице Национальных Героев. Он был возведен еще в XII веке, и являлся частью замкового двора. За всю свою долгую историю он неоднократно перестраивался. До наших дней от его изначального средневекового облика сохранилось лишь небольшое окно на восточной стороне. В XV веке костел был расширен и дополнен башней из тесаного камня, выполнявшей в свое время и оборонительные функции. Как бы там ни было, нынешний вид сооружения относится к концу XIX века, когда была проведена его реставрация, придавшая костелу черты неороманского стиля.

– Как и во многих других пражских районах, которые раньше являлись самостоятельными субъектами, здесь также можно найти пруд – причем размеры его очень даже впечатляющие.

– Сейчас почерницкий пруд используется, в основном, для разведения рыбы. Его глубина составляет чуть больше трех метров, что, тем не менее, не мешает в нем и купаться.

– Площадь пруда составляет 19,4 га, что делает его самым большим на территории чешской столицы. После того, как в 2006 году была проведена его чистка и восстановление, посередине вырос небольшой островок, который уже давно полюбили местные птицы и животные. Почти вдоль всего пруда ведет тихая тропинка, позволяющая насладиться почерницкой флорой и фауной буквально из первого ряда.