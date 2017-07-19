Сегодня мы с вами отправимся в Центрально-Чешский край, и для начала заглянем в пещеру Петровина, находящуюся возле деревни Бржезовице, прямо над Стреницким ручьем. Проводником в нашем походе стала экскурсовод Маркета Вейводова.

– Сейчас мы подошли к своеобразному перевалу, с обеих сторон которого возвышаются скалы. Я бы даже сказала, что издалека они чем-то напоминают средневековую крепость. Именно в этих местах прячется пещера Петровина. Примечательно, что речь идет не о природной, а об искусственной пещере. Неустойчивая скала скрывает в себе узкий вход в пещеру, найти который не так уж и просто. Преодолев крутой подъем, мы окажемся у подножия гладкого утеса с небольшим проемом, где виднеется надпись «Виткова пещера». Свое второе название она получила в честь местного разбойника Витека, который часто скрывался в этих местах.

Витек происходил из семьи мельников, живших в здешних поселениях. Вероятно, именно они и сделали в песчаной скале свои тайные укрытия. Иногда еще пещера величается Клемперкой – по имени знаменитого разбойника Клемперки, который сюда время от времени заглядывал. Необходимо напомнить, что в районе Кокоржинско находится более известная одноименная пещера, где Клемперка действительно обитал.

– Если присмотреться повнимательнее, на камне у входа можно разглядеть следы, которые, скорее всего, принадлежат разбойникам, проживавшим здесь на протяжении нескольких столетий. Отсюда они потом поднимались вверх, вглубь пещеры. Давайте и мы попробуем пройти по этому маршруту...

Берегите голову и карманы!

В середине скалистого углубления мы попали в своеобразный туннель: и если сначала мы могли в нем передвигаться в полусогнутом положении, то ближе к концу придется встать на четвереньки. Нужно заметить, что преодоление такого узкого туннеля дает определенную порцию адреналина – особенно если учесть, что проложили его, вероятно, местные грабители и разбойники...

Добравшись до центральной части пещеры, мы видим, что ее прежние обитатели не забывали и о мерах предосторожности: свод достаточно низкий, так что встать в полный рост едва ли удастся, а два оконных проема невероятно узкие, что, тем не менее, давало разбойникам прекрасный обзор. Снизу эти окна не видны. Это место напоминает собой не жилье, а, скорее, некий тайник, где разбойники хранили свою добычу.

Десятиметровый туннель приведет вас в переполненную легендами и самыми невероятными историями пещеру, которая разделена на два связанных друг с другом помещения. Поднявшись на холм и выбравшись из полумрака узкого и низкого туннеля, вы окажитесь в чарующей атмосфере давно минувших лет.

Теперь мы с вами перенесемся в знаменитый курортный город Подебрады, расположенный в 50 км от Праги, чтобы познакомиться с одной из его оригинальных достопримечательностей – огромными цветочными часами... С самого начала их работу обеспечивал электрический аппарат, встроенный прямо под циферблат. И это не удивительно, ведь именно в Подебрадах в 20-е гг. XX века «выросла» одна из первых гидроэлектростанций. Таким образом, недостатка в электроэнергии здесь не было...

– Часы ввели в эксплуатацию в 1937 году, 80 лет назад. Несмотря на то что за это время их внешний вид заметно изменился, они и по сей день остаются цветочными, – делится с ними местный краевед.

Цветы, напоминающие о здоровье

Если взглянуть на часовые стрелки со стороны тротуара, находясь с ними, таким образом, на одном уровне, тоже можно узнать, который сейчас час. И все же создается впечатление, что сделаны эти часы были, скорее, для гостей, поселившихся в оздоровительном комплексе, который возвышается над ними. Дело в том, что циферблат прекрасно виден практически с каждого балкона, где часто загорают пациенты санатория. Возможно, главная цель, которую преследовали архитекторы, заключалась именно в том, чтобы напоминать отдыхающим о времени процедур – а вдруг они их случайно пропустят...

– Каков размер часовых стрелок? Их можно разглядеть с верхнего этажа?

– Очень интересный вопрос! Длина минутной стрелки составляет 205 сантиметров, а часовой – 185. Обрамляют их около 15 тысяч цветов. Еще одна достопримечательность, относящаяся к курортному циферблату, – это гном, стоящий за забором. Каждый новый час он отбивает своим молоточком, а «наковальней» ему служит пестрый металлический мухомор. Однако чтобы его «гонг» не слишком тревожил и надоедал постояльцам оздоровительного комплекса, было принято решение установить гнома чуть дальше – на расстоянии тридцати метров от часов, спрятав за кустарником.

– Ежедневно о цветочных часах заботится Ярослав Бенеш. Расскажите нам, пожалуйста, что вы на этот раз успели посадить?

– В настоящий момент здесь представлена так называемая «летняя коллекция»: сюда входят, например, пеларгонии и эхеверии, очерчивающие цифры и надпись под часами. Позже, в конце сентября – начале октября, мы делаем «зимнюю засадку», и место эхеверий занимают декоративные камни и анютины глазки. Также, меняя специальные ящики, которые я заранее подготавливаю дома, я каждый день ставлю возле часов сегодняшнюю дату.

И снова в путь! Туда, где в V века н. э. поселились предки современных славян, вытеснив отсюда кельтов. Речь идет о небольшой деревушке Центрально-Чешского края под названием Семтеш. На карте Чешской Республики ее можно отыскать между городами Кутна Гора и Пардубице. Еще во времена средневековья у населенного пункта Семтеш был особый статус, поскольку он находился на пересечении двух важнейших торговых дорог. Но, как бы там ни было, наше внимание привлекло то, что в этих местах родилась идея показать современным людям культуру, традиции и ремесла ушедших веков.

Как стать рыцарем в XXI веке

– С чем здесь могут познакомиться туристы?

– У нас вы испытаете свои силы, умение и смекалку, занимаясь ремеслами самых первых здешних земледельцев: начиная с периода неолита и заканчивая средневековьем, – рассказывает сотрудник информационного центра в городе Семтеш.

– В средние века важнейшую роль играло зерно, урожай. Вы как-то подчеркиваете его значение?

– Поскольку зерно, как правило, должно было как-то перерабатываться, размельчаться, у нас представлена своеобразная каменная ступа, в которой могут попробовать толочь зерно все наши посетители. Я бы сразу хотела предупредить, что с первого раза это далеко не у всех получается – не так уж это и просто, как может показаться на первый взгляд, тут нужна определенная сноровка. Именно в данном «испытании» наши гости осознают, насколько тяжелой была работа женщин по дому. С первого раза мука, в основном, выходила грубого помола, а если нужна была мука «первого сорта», она несколько раз просеивалась через сито и снова размельчалась.

– Сейчас мы подошли к кукле, облаченной в традиционный славянский наряд. Связано ли и с ней какое-то задание для любознательных посетителей?

– Здесь нашим гостям предоставляется возможность сплести кукле хотя бы часть пояса, который она так любит носить. Для этого мы выдаем специальные полые веточки диаметром пять сантиметров, через которые продевается пряжа и потом заплетается при помощи четырех колышков, помещенных на кончике веточки. Этот способ более удобный, чем вязание на обычных спицах, поскольку мы лишь перекидываем петли, и в результате получаем круглый пояс.

И это далеко не все! Вы сможете заказать себе кельтские гороскопы, принять участие в играх, получить предсказание судьбы, освоить старославянскую глаголицу и рунический алфавит кельтов, пополнить свои знания пантеона славянских богов и узнать, из какого именно славянского племени вы происходите. Самые отважные также могут взять в руки арбалет, ощутить истинный вес доспехов, нарядиться в средневековую одежду, или же испробовать орудия пыток.

Выполняя вышеперечисленные испытания, не забывайте о том, что после того, как все уже будет позади, и ваша копилка пополнится соответствующими карточками, вы будете посвящены в рыцари и даже получите скромный приз!