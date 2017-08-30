Браник. Скальные врата в Прагу

– Прага, как известно, – это город множества холмов, возвышенностей, долин... Сегодня мы с вами отправляемся в чарующие Браницкие скалы.

– Браницкие скалы, возвышающиеся над Влтавой, – одно из самых удивительных мест Праги. Ими может любоваться каждый, кто въезжает в чешскую столицу с ее южной стороны, видны они отсюда как на ладони. Можно сказать, что Браницкие скалы, украшающие собой правый берег Влтавы, довольно мало освоены туристами. Это место является заповедным. Уже в 1968 году был издан закон о присуждении ему статуса памятника природы. С тех пор Браницкие скалы находятся под охраной города и государства. Сформировались они очень давно, и славились богатством останков трилобитов и головоногих, следы которых можно было найти на здешних камнях. Высота скал над уровнем моря – 190–264 метра, поэтому и с большого расстояния они превосходно видны.

Неуловимый клад и поднявший набережные известняк

Поговаривают, что в ранние времена на этой возвышенности стояла крепость, защищающая подступы к Праге, и однажды здесь даже был закопан клад, который, однако, вплоть до сегодняшнего дня так и не удалось отыскать. Не удивительно, что сюда частенько поднимаются люди с металлоискателями, и пытаются обнаружить тот самый легендарный клад. Еще один интересный факт относится к середине XVIII века, когда Браницкие скалы стали основой для строительства пражских домов. Дело в том, что в их недрах появились каменоломни, где добывался известняк, который впоследствии использовался для возведения городских построек. Кроме того, во второй половине XIX века шла активная закладка столичных набережных, которыми мы сегодня так восхищаемся. И именно благодаря браницкому известняку они смогли появиться на свет. Каменоломни проработали до 1928 года. В настоящий момент трудно себе представить Браницкие скалы без их карьеров, которые так живописно смотрятся со стороны реки и делают это место совершенно непохожим на другие подобные.

– Вплоть до начала XX века Браницкие скалы не были покрыты лесом, и только в 1917 году актер и архитектор Давид Вавра высаживает здесь сосновый лес, который, безусловно, придал этому памятнику природы немало романтики и очарования.

Подземные коридоры и смотровая площадка Вавры

– В истории Браницких скал были и не очень радостные главы. В годы Второй мировой войны, когда немецко-фашистские войска хозяйничали на территории Протектората Богемии и Моравии, были построены многочисленные подземные военные заводы. Один из них появился и на окраине Праги, а точнее, – в Браницких скалах. Говорят, что семь длинных коридоров разной длины сохранились до сегодняшнего дня. Некоторые общественные организации настаивают на том, чтобы они были открыты, и появилась возможность основать в их стенах музей, или же подготовить выставку, посвященную этим событиям.

– Буквально под всем скальным комплексом проходят штольни. Связаны ли они как-то с периодом Второй мировой войны?

– Данные штольни остались от каменоломен, ведь, разрабатывая горную породу, камни добывались не только с поверхности, но и изнутри, посредством упомянутых штолен. Так, например, если зайти в маленькую церквушку св. Прокопия, укрывшуюся под Браницкими скалами, можно увидеть три коридора-штольни. Вправо от них есть вход на подземный завод.

– Вершина Браницких скал увенчана смотровой площадкой, названной в честь упомянутого ранее Давида Вавры. Виден ли отсюда центр города и его самые известные достопримечательности?

– Здесь нам открывается удивительный вид на Прагу: отлично просматривается левый берег Влтавы, а, следовательно, и Пражский Град, и Петршин; на правом берегу реки – том же, где расположены и сами Браницкие скалы, – глаз радует величественный Вышеград. Нельзя не упомянуть и многочисленные мосты, связывающие оба берега столичной водной артерии, и предстающие перед нами в совершенно ином и неповторимом ракурсе. К скалам прилегает небольшой и очень уютный район под названием Браник, прославившийся, помимо прочего, своим пивоваренным заводом, основанном в 1898 году. Примечателен и браницкий мост, который местные жители иногда именуют «мостом интеллигенции», так как по окончании Второй мировой войны участие в его строительстве принимали задержанные или арестованные представители интеллигенции.

– Очутиться у подножия Браницких скал не сложно: достаточно сесть на трамвай (№ 2, 17, 27), который останавливается возле станции метро «Староместска» или у Национального театра. Весь маршрут лежит вдоль влтавской набережной, что сделает ваше путешествие в южный район чешской столицы особенно приятным и запоминающимся. Если вы выйдете на остановке «Пршиставиште» Přístaviště) и пройдете немного назад, величественные скалы, площадь которых составляет более девяти гектаров, окажутся прямо над вами. Не забудьте обратить внимание и на деревянный евангелический костел, построенный в 1948 году из еловой древесины, и разместившийся у подножия памятника природы.