2017 год – путешествия с «Радио Прага»

«Пражский Монмартр» Новый свет

Свернув с привычных пражских «туристических троп», можно попасть в совершенно иной, незнакомый мир чешской столицы. Район Новый Свет в Градчанах – уютный островок с приземистыми разноцветными домиками, которые подпирают друг друга своими стенами и, кажется, ведут спор о том, у кого самый красивый домовой знак. По этому уголку Праги Екатерина Сташевская прогулялась вместе с экскурсоводом и преподавателем истории Ольгой Кузнецовой.

– Сегодняшний Новый Свет – это тихий оазис с причудливыми извилистыми улочками, неподалеку от Пражского Града. А с чего начиналась его история?

– Новый Свет – это мистический район, окруженный ореолом тайны. Дошедшие до нас источники утверждают, что его основание относится к 20-30 гг. XIV века. С 1360 года по приказу чешского короля и императора Священной Римской империи Карла IV Новый Свет был включен в черту тогдашнего городка Градчаны, который возник примерно в этот же период. За годы своего существования район пережил немало потрясений. Дважды он выгорал дотла: в 20-е гг. XV века, в период гуситских войн, и в 1541 году, когда его застройка пострадала от огромного разрушительного пожара. Тем не менее, сгорая, Новый Свет вновь восставал из пепла. На протяжении долгих лет на его узких улочках проживала, главным образом, прислуга Пражского Града.

В следующую эпоху Новый Свет становится привлекательным и для людей из мира искусства – уже в XIX веке в этом романтическом месте селятся писатели, художники, композиторы. И это не удивительно, ведь, с одной стороны, район является центром города, а с другой – спокойным и преисполненным умиротворения уголком. Говорят, что в годы Первой Чехословацкой республики (1918–1938) здесь в маленьких ветхих домиках проживала беднота, причем теснота и сам облик кварталов был таким, что получил прозвище «итальянская улочка», со всеми характерными чертами бедных кварталов Рима. Во второй половине XX века, после обширной реконструкции, улочки снова становятся тихими и романтическими, сюда, как в былые времена, переезжают художники. Отныне Новый Свет именуют «пражским Монмартром».

– Какие известные имена связаны с этим местом?

– В конце XVI века чешский король и император Священной Римской империи Рудольф II решает превратить Прагу в настоящую пышную столицу, для чего приглашает сюда звезд мировой величины. Это не только художники, но и ученые. В их числе оказался и датский астроном Тихо Браге, который к тому моменту поссорился со своим королем и искал нового покровителя. В 1600 году Браге прибывает в Прагу и поселяется именно на улице Новый Свет, где в те времена для приезжих был открыт небольшой постоялый двор. Затем придворный астролог и астроном перебирается в недалекий Погоржелец. Необходимо напомнить, что могила Тихо Браге, о котором ходит множество легенд и рассказов, тоже находится на территории Праги – в Тынском храме на Староместской площади.

В XIX веке в единственном деревянном домике городка поселился известный журналист и писатель Якуб Арбес, с личностью которого была связана одна из историй Нового Света. Поговаривали, будто его полюбила жившая в том же доме бедная девушка Жозефина. У молодого прозаика не было серьезных намерений, но когда их отношения привели к рождению ребенка, Арбес поступил как настоящий мужчина и женился на ней. В итоге их брак оказался счастливым. Позже в одном из своих романов о прекрасной, призрачной и необыкновенной Мадонне он рассказывает о событиях, произошедших в этом доме.

В XX веке свою судьбу с Новым Светом связал знаменитый художник Ян Зрзавый. В 1914 году у него здесь появляется первое собственное ателье. Помимо упомянутых знаменитостей, здесь также жили многочисленные кинорежиссеры и сценаристы, например, Индржих Полак, прославившийся своими работами в области научной фантастики и детскими фильмами. Среди живых легенд на мощеных улочках Нового Света можно повстречать чешского режиссера, художника и аниматора Яна Шваркмайера.

Политики, поэты и абсент кафе «Славия»

В кафе «Славия», из окон которого открывается вид на Влтаву, Градчаны, Малу Страну и Национальный театр, издавна собирались интеллектуалы, актеры и политики. Захаживали сюда, например, братья Чапеки и поэт Витезслав Незвал – в те времена кафе напоминало читальный зал, посетители пользовались возможностью почитать за столом журналы, купить которые им было не по карману. Будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Ярослав Сейферт писал здесь свои стихи – одно из них из сборника «Комета Галлея» так и называется «Kavárna Slavie», Иржи Гросманн – рассказы, а Иржи Шлитр сочинял песни, сейчас ставшие классикой.

Название кафе появилось в эпоху увлечения идеями панславизма и подъемом чешского национального самосознания. Вдохновение в «Славии», расположенной на углу Национального проспекта и набережной Сметаны, также искал автор «Инженера человеческих душ» и «Бас-саксофона» Йозеф Шкворецкий, художник Карел Тайге и многие другие. В этом здании напротив Национального театра встречались после 1968 года диссиденты, включая Вацлава Гавела. Насколько изменился состав посетителей с того времени?

«И сегодняшний состав наших гостей в чем-то близок прежнему – сюда приходят режиссеры и актеры. Чаще, однако, среди посетителей можно встретить политиков, а также рядовых граждан и иностранных туристов. Они интересуются историей этого заведения или просто хотят насладиться прекрасным видом из окон»,– рассказывает менеджер кафе-ресторана «Славия» Зузана Матейкова.

Сохранилось здесь и излюбленное место Вацлава Гавела, который был одним из завсегдатаев «Славии» еще в ту пору, когда предположение о том, что он может в будущем стать президентом страны, окружающие сочли бы не более чем анекдотом.

«Господин Гавел любил сидеть в самом конце зала, вон за тем столиком, откуда открывается вид на Влтаву и на Малу Страну. Сейчас там висит его фотография. Это был его привычный уголок, другие места его не устраивали».

– То есть это кресло рядом с известной картиной Виктора Оливы «Любитель абсента», запечатлевшей бесплотный дух "музы опьянения", которая после реконструкции кафе заняла место полотна «Славия – Мать славян»?

«Именно так. Гавел таким образом мог видеть не только реку, но и Пражский Град, где он поселится после того, как займет должность главы государства. Это было одно из мест для курящих посетителей, а он, как известно, принадлежал к их числу».

– Из окон «Славии» 21 сентября 1937 года пражане наблюдали за похоронной процессией первого главы Чехословакии Томаша Гаррига Масарика – хоронили «Президента-освободителя» через неделю после смерти: траурное шествие медленно двигалось от Пражского Града, через мост Легионов, в направлении Главного вокзала.

– У некоторых, как я выяснила, «Славия» ассоциируется с абсентом, и не только потому, что с картины Оливы посетителей кафе окидывает хмельным взором почитатель этого напитка – к слову, некоторые зарубежные политики оказались в затруднительном положении, когда в ходе официального визита им вручили в подарок "зелье", содержащее экстракт горькой полыни, которое было запрещено у них на родине. Здешнее меню предваряет стихотворение Ярослава Сейферта, посвященное кафе «Славия». Его можно прочитать на чешском, английском и французском.

«Ярослав Сейферт в своих стихах описывает, что, выпив абсента, он видит не Влтаву и холм Петршин, а Сену и Эйфелеву башню. Aбсент, можно сказать, неразрывно связан с нашим кафе-рестораном – его здесь пили с самого начала открытия этого заведения. Раньше этот напиток употребляли в чистом виде, а сейчас предпочитают добавлять в кофе, хотя по-прежнему встречаются посетители, которые хотят распробовать его чистый вкус. Мы, однако, предупреждаем наших гостей, что это не тот напиток, который можно пить рюмку за рюмкой в течение всего вечера».

К старому Пинкасу за пьзеньским пивом

Сегодня нас ждет ресторан с почти двухсотлетней историей – «У Пинкасов» (U Pinkasů).

Когда говорят – «У Пинкасов» (U Pinkasů), то каждый в Праге знает, что речь идет о старинном и известнейшем столичном ресторане-пивной. А кто же был пан Пинкас, увековечивший таким образом свое имя?

Из портных в трактирщики

«Якуб Пинкас был портным из Будетиц. Приехал в Прагу, чтобы открыть здесь свою мастерскую и продолжать заниматься своим любимым ремеслом. Вот так все и началось. Якуб Пинкас нашел себе в Праге подходящий для проживания и работы дом и начал обшивать клиентов, например, священников Францисканского монастыря, или представителей зарождавшегося тогда движения чешского возрождения. Рядом с рестораном, на сегодняшней Площади Юнгмана, когда-то находился «štafl» - место, куда съезжались возчики, переправлявшие в Прагу всевозможные товары. Появлялись там и бочки с пивом, которое привозили из пивоварни в городе Пльзень. Якуб Пинкас был из Будетиц, а это как раз рядом с городом Пльзень. Среди возчиков был и один его знакомый – Мартин Залцман», - рассказывает Карел Доубек, генеральный директор компании Adria - Neptun spol. s.r.o & Hotel Adria Praha, владеющей пивной-рестораном «У Пинкасов» с 2001 года.

Тут многие чешские завсегдатаи трактиров сразу же вспомнят пльзеньский ресторан-пивную «У Залцманов».

«Именно так. Приятели в результате вдохновили друг друга. Мартин Зальцман, приезжая со своей подводой в Прагу, ночевал у Якуба Пинкаса. Поговаривают, что Зальцман был скуповат и больших денег за кров не платил. Однако чтобы все-таки как-то отблагодарить друга, однажды, а именно 8 апреля 1843 года, принес ему два ведра пива нового сорта, который в Пльзени варили всего пару месяцев. Якуб Пинкас отправил подарок в подвал, а потом понемногу начал угощать им своих клиентов, ожидавших примерки, а также и заглядывавших к нему возчиков, собиравшихся неподалеку. Пиво оказалось прекрасным и постепенно к портному начали все чаще захаживать вовсе не для того, чтобы сшить рубашку или штаны, а с целью утолить жажду пильзеньским пивком. Вот так портной Пинкас и превратился в трактирщика», - повествует Карел Доубек.

Якуб Пинкас в трактирном деле не очень-то разбирался, но именно благодаря этому поклонники пенного напитка, как ни странно, только выиграли.

«В то время пиво подавали на столы в сосудах большего объема, например, в кувшинах, из которых только потом его понемногу гости разливали по своим кружкам. Трактирщикам так было проще. Меньше посуды – меньше беготни. Однако вкусовые качества пива, долго стоящего на столе в теплом помещении, снижались. Якуб Пинкас устоявшегося порядка подачи пива не знал, и каждый раз приносил клиентам новую порцию холодного пива в отдельной кружке прямо из подвала. Публика вкус напитка в трактире «У Пинкасов» (U Pinkasů) оценила, и народу приходило все больше и больше. Однако за все нужно расплачиваться. За улучшение качества пива Якуб Пинкас поплатился здоровьем, ему перестали служить ноги. Сначала хозяин передал дело своему сыну, который, к несчастью, весьма скоро умер, поэтому «жезл трактирщика» перешел к одному из работавших у Пинкаса официантов, к Франтишеку Брабецу».

Замок Шкворец под знаком св. Маврикия и красного дракона

Вам случалось попадать в сказку Андерсена, дергая шнурок колокольчика у дверей замка? Ожидаешь, что хозяин выйдет отворять ворота в камзоле со шпагой или в ночном колпаке со свечой в руках. Однако владелец резиденции Шкворец Дмитрий Еремеев оказался в джинсах и свитере и с мобильным телефоном, хотя история его замка и начитывает около восьмисот лет.

Из этой точки неподалеку от Праги сквозь время в пространство бежит множество невидимых тропок – в Италию, Россию, Австрию, ведь семья уроженца Москвы ведет свой отсчет от знаменитого рода Ностиц, а его чешско-итальянская супруга Моника состоит в родстве с герцогами Савойскими. К числу полноправных обитателей твердыни, конечно, относятся и привидения – какой же уважающий себя замок может обойтись без призраков?

История замка уходит корнями в XIII век – датой его основания считается 1279 год, а первым хозяином – королевский камергер Домаслав. Тогда здесь появилась фортификация со всеми атрибутами – донжоном, рвом, подъемным мостом. Он переживал времена взлета и упадка – разграбление шведами в 1639 г., после Тридцатилетней войны, превращение в парадную резиденцию Лихтенштейнов в эпоху барокко, и снова забвение и запустение… Однако в 2015 г. усилиями Дмитрия Еремеева замок был вычеркнут из печального списка исчезающих памятников Чехии.

– В этом замке квартировали суворовские солдаты. Вы интересовались этой страницей истории?

– Суворов, возвращаясь из Альпийского похода, остановился в Праге, однако документально подтверждено, что тут он тоже был. На всей территории Шквореца на три-четыре ночи были размещены его войска перед возвращением в Россию. Интересно, что, согласно хроникам, после пребывания здесь суворовских солдат здесь резко увеличилась рождаемость.

– Не известно, насколько добровольными были эти союзы…

– Поскольку деревня поила и кормила солдат, не думаю, что здесь происходили какие-то неприглядные события, тем более что с начала XVIII в. здесь наблюдался демографический спад…

– Шкворец также упоминают в рассказах о посещении Богемии графом Калиостро…

– Известно, что он здесь действительно останавливался. А вот рассказ о том, что Калиостро встречался здесь с Казановой, который провел последние годы жизни в Богемии, не соответствует действительности – в момент пребывания здесь графа Калиостро Казанова уже физически не мог сюда приехать. Однако Казанова, поселившийся в замке Дукс, неподалеку от города Теплице, бывал здесь раньше. Шкворец ранее принадлежал Вальдштейнам, и в момент продажи его Лихтенштейнам происходила передача замковой библиотеки. Казанова, стремившийся вырваться из опостылевшего замка Дукс, использовал эту возможность, занявшись систематизацией латинской части библиотеки Савойских и провел тут несколько месяцев.

– В цену замка обычно входит и привидение. Какие призраки водятся у вас, и видели ли вы их?

– Задокументировано существование тут двух привидений. Одно из них – Красный Дракон, упоминающийся в летописях вот уже на протяжении трехсот лет. Дракон этот очень шкодливый. Его основная задача – «подбадривать» в пути завсегдатаев трактира в Увалах, возвращающихся в подпитии в Шкворец, чтобы они не замерзали зимой в снегу.

С конца XVII в., с момента кончины Марии Терезии Савойской, официально задокументировано присутствие здесь призрака Белой Дамы. Его не связывают непосредственно с Марией Терезией, поскольку та отличалась строгостью нрава, а призрак ведет себя куда более вольно – любит выпить. Хотя я стараюсь найти всему рациональное объяснение, некоторые события в замке вызывают удивление. Сейчас в момент проведения мероприятий я всегда оставляю в одном из уголков зала полный бокал, чтобы Белая Дама не отключила свет, и не произошло еще что-то непредвиденное, потому что если мы забывали налить вина, все почему-то отключалось. Причем один известный тенор, останавливавшийся у нас в замке на ночь, был потрясен тем, что вино в запертом помещении действительно кто-то выпил. Кроме того, хотя он человек не религиозный, он своим музыкальным слухом все время слышал какие-то необъяснимые звуки. Меня призраки боятся и прячутся, а вот моя кухарка не пойдет ночью в часовню под страхом смерти.

Стоматолог с душой машиниста

Стоматолог, которого обожают дети – феномен. Зовут его Петр Виднер. Симпатии ребятишек он завоевал не благодаря зубному креслу, а у топки своего мини паровоза, на котором он регулярно гоняет по садовому участку в деревушке Скалско. Плата за проезд – символическая, удовольствие для всех присутствующих – огромное.

Прохладный весенний воздух пронизывает сигнальный гудок приближающегося паровоза. В считанные секунды за дымовой завесой появляются очертания машиниста. Упираясь коленками чуть ли не в подбородок, он уверенной рукой ведет свой мини поезд по садовой железной дороге.

Отлучиться от своего локомотива Петр Виднер готов лишь на пару минут.

«Такой паровоз можно оставить без присмотра минут на пять, не более. Нужно все время следить за тем, чтобы он не заглох, или, наоборот, неперегрелся. Обслуживать его – дело нелегкое», - делится опытом господин Виднер.

«Паровой двигатель – это единственный механизм, наблюдая за которым вы собственными глазами видите, как возникает сила. Из огня и воды. Локомотив - своего рода живой организм. Я слегка утрирую, но это так. Когда паровоз трогается с места, слышно как он „дышит“, приводит в движение шток поршня, ползун, шатун ... Он действительно обладает некоторыми характеристиками живого существа – это не черный ящик», - рассказывает владелец Малой железной дороги Скалско.

Петр Виднер влюбился в миниатюрные локомотивы еще в детстве. Сборкой паровозов и строительством садовой железнодорожной полосы он занялся сравнительно недавно, лет десять назад, купив с женой дом с участком соответствующих размеров.

«Изначально я планировал так – никаких грядок, только рельсы. Теперь же есть и грядки, и рельсы», - улыбается инженер-любитель. Оказывается, гранит науки он грыз не в Техническом университете в Праге, и даже не в Университете железнодорожного транспорта в ныне словацкой Жилине. Он по профессии – врач.

По железнодорожному пути в Скалско теперь гоняют два паровоза, три других - в процессе сборки. В следующем году они должны быть уже готовы, утверждает господин Виднер.

«Один локомотив я покупал, два строил сам. Скажу так – это как с автомобилями. Небольшой подержанный паровоз обходится во столько же, во сколько и небольшой б/у автомобиль. Новый локомотив стоит как новая машина. То есть цены такие. Теперь сами рельсы – у меня тут 3,5 тысячи шпал, одна шпала – это четыре кроны, каждый болт – крона двадцать. Под рельсами 40 тонн щебня итд. Килограмм колеи обходится в 28 крон ( 1 евро). То есть расходы существенные, но кто их в данном случае считает...»

В Шпиндлерувом млине каждый найдет свою зимнюю сказку

Случается, что и бюрократические ошибки делают полезные дела. Именно благодаря такой случайности на свете некогда появилось место под названием Шпиндлерув Млин, которое в наши дни по праву считается лучшим чешским горнолыжным курортом. Как оказалось, для посещения горнолыжного курорта вовсе не обязательно быть рьяным приверженцем крутых склонов и вообще поклонником данного вида спорта. Впрочем, давайте уже отправимся в наше путешествие с «Радио Прага».

«Шпиндлерув Млин (в переводе – «мельница Шпиндлера), или же, как его называет местное население, Шпиндл – это город, который состоит из нескольких районов. Самый старый район Шпиндлерува Млина называется Святой Петр, он находится прямо под Козьими хребтами в Длинной долине. Именно там располагалось первое поселение, исторический предшественник Шпиндлерува Млина. Там же находилась и первая постройка, с которой и началась история Шпиндла, - маленький костел. Первоначально Святой Петр был горняцким поселением, так что первыми жителями Шпиндлерува Млина были шахтеры. Примерно с 1516 года они работали здесь на рудниках и добывали медь, железную руду, боксит и довольно значительное количество серебра. Когда поселение разрослось, дома стали появляться и здесь, в современном центре города», - рассказывает Силвие Длоуга из Отделения культуры и туризма администрации города Шпиндлерув Млин.

Одним из первых обывателей Шпиндла стал мельник по фамилии Шпиндлер. Нужно отметить, что коренное население было преимущественно немецкого происхождения, поскольку данная область находится на границе с Германией. Мельница господина Шпиндлера находилась прямо в центре современного Шпиндлерува Млина. Позднее, когда в городе уже было значительно больше жителей, а именно в 1784 году, местное население отправило прошение австрийскому императору Францу Иосифу о том, что городу требуется более вместительный костел.

— «Их просьба была одобрена, и когда Франц Иосиф отправил им ответ, то он спутал, и направил его не в город, а на мельницу Шпиндлера, поскольку на прошении стояла подпись, что письмо отправлено с мельницы Шиндлера. Так и появилось название города – Шпиндлерув Млин. Горнякам новое название понравилось, так оно и закрепилось за городом».

В настоящее время население Шпиндлерува Млина насчитывает чуть более тысячи человек, однако, туристический сезон здесь не прекращается ни летом, ни зимой, поэтому город способен вместить порядка 8-9 тысяч гостей. Наибольшего размаха горнолыжный туризм достиг здесь в начале ХХ века. В 1910 году стали появляться горнолыжные сообщества. Самое первое из них парадоксальным образом появилось в Праге, где люди катались на лыжах прямо на Вацлавской площади. Лишь год спустя, первое горнолыжное общество появилось в горах, как раз в Шпиндлерувом Млине. Именно на эти годы приходится и развитие туризма, причем не только зимнего, но и летнего, поскольку в Шпиндле находился чрезвычайно популярный курорт для любителей воздушных ванн. После Второй мировой войны в этих местах появляется чешское население в рамках заселения территорий, откуда были изгнаны немцы.

«Строительство фуникулеров началось уже после Второй мировой войны, когда Шпиндлерув Млин стал излюбленным местом поклонников прыжков с трамплина. Трамплины строились как в ареале Святого Петра, так и дальше – по направлению к Длинной долине. Некоторые из них были природного происхождения, другие – дело рук человека. В это же время, - мы говорим о 1970-х годах, - строились и первые подъемники. Позднее начали прокладываться горнолыжные трассы, происходит дальнейшее развитие горнолыжного спорта».

В годы социализма Шпиндлерув Млин процветал. Ареал принадлежал Чехословацкому союзу физической культуры и спорта, который инвестировал в горнолыжный спорт достаточное количество финансовых средств. В то время все спортивные организации очень хорошо поддерживались и государством. Со сменой режима, ситуация несколько поменялась – изменился способ финансирования, и спортивные организации стали вынуждены сами изыскивать средства. К счастью, несколько лет назад частная компания Skiareal взяла в долгосрочную аренду ареал курорта Шпиндлерув Млин, и ныне он вновь переживает лучшие времена.

Русская служба «Радио Прага» надеется, что стрелка вашего компаса по-прежнему будет указывать на Чехию, и мы еще не раз отправимся в путешествие по узким улочкам Праги, лесам и рощам Шумавы, таинственным замкам Южной Чехии, на автомобиле, на лыжах, на корабле, на поезде. До встречи в новом году!