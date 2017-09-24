Звездной спортсменке Дане Затопковой 95!

С атлетикой Дана Затопкова, в девичестве – Ингрова, познакомилась во время учебы в гимназии. Однако копьеметательницей она стала не сразу, сначала она занималась гандболом. А уже с 1946 года параллельно с гандболом она вновь вернулась к атлетике, и, в общем-то, незапланированно пришла к виду спорта, который, спустя несколько лет ее и прославил – метанию копья.

Уже два года спустя, став к этому моменту республиканской чемпионкой, Дана Затопкова отправилась представлять Чехословакию на XIV Олимпийских играх в Лондон, где заняла 7-е место. А вскоре после Олимпиады спортсменка вышла замуж за известного бегуна Эмиля Затопека.

Самый большой успех в спортивной карьере ожидал Дану Затопкову в 1952 году на XV Олимпийских играх в Хельсинки. Спустя всего несколько минут после триумфа своего мужа в забеге на 5000 метров, она победила в своей дисциплине, метнув копье за границу 50 метров – на 50,47 метра, и установив, таким образом, новый мировой рекорд.

«Я была безмерно счастлива, что забег так удачно завершился, что с первой же попытки метнула свое копье за границу 50 метров и установила олимпийский рекорд. Только тогда люди обратили внимание, что в Олимпиаде участвует и жена Эмиля Затопека. Они говорили: Это вообще возможно? Здесь уже в третий раз играют этот гимн, и мы его скоро выучим наизусть! Им пришлось слушать наш гимн и в четвертый раз, когда Эмиль выиграл марафон. Тогда уже и вахтеры начали удивляться, что чешский гимн играли в четвертый раз», - вспоминает Дана Затопкова.

На пресс-конференции Эмиль Затопек в шутку попытался отрезать немножко и для себя от победного пирога Даны, и заявил, что его победа в забеге на 5000 вдохновила супругу на победу. На что Дана рассерженно заявила: «Серьезно? Ну, ладно, тогда беги и попробуй вдохновить любую другую, и посмотрим, метнет ли она копье на 50 метров!».

Тогда в Хельсинки Дана Затопкова получила золотую медаль, а два года спустя на XVII Олимпийских играх в Риме – серебряную. Это только подтверждает тот факт, что победа в Финляндии была не случайной, и тогда знаменитая спортсменка пережила зенит своей спортивной карьеры.

По окончании активных занятий профессиональным спортом Дана Затопкова посвятила себя тренерской деятельности. С 1960 по 1972 годы она состояла в женской комиссии Международной атлетической федерации.

Сегодня, когда Дане Затопковой исполнилось 95-лет, она призналась, что впервые чувствует, что начинает стареть, но бывшая звездная спортсменка не унывает – ведь в ее жизни было столько прекрасного.