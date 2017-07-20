«Это напоминает AppStore или Google Play государственных органов. То есть тут создано пространство, в которое я могу вкладывать отдельные «кнопки». Например, Хранилище данных. Здесь кнопка «Мой баланс» - мои долги государству, непогашенные счета. Или отдел «Мой кабинет». Туда я простым нажатием клавиши могу добавлять все, что меня интересует. Здесь как пример приводится «Край Выосчина». Это приложение позволяет гражданам края записываться в местные большицы. В своем календаре, который помещен на верху страницы, я увижу время, на которое записан», – объясняет «Радиожурналу» сотрудник МВД Роман Врба.

Система позволяет пользователю получить справку о несудимости, стянуть в компьютер формуляр для подачи налоговой декларации, просмотреть свою медицинскую документацию. Помимо прочего, система будет обращать внимание пользователя на окончание срока действия документов.

Авторизация в системе будет происходить при помощи удостоверения личности с чипом, который вставляется в считывающее устройство. Дистанционно подтверждать личность можно будит идентификационным номером, похожим на тот, которым оснащены сим-карты мобильных телефонов.

Новые удостоверения личности («обчанки») МВД хочет ввести уже через год – летом 2018 г.

Замминистра внутренних дел Ярослав Строугал указывает, что чешский проект является выполнением решения Европейской комиссии. «Речь идет о внедрении распоряжения Евросоюза, так наз. eIDAS, которым на панъевропейской территории устанавливаются единые правила удаленной идентификации личности, как физического, так и юридического лица. В целом ряде европейских стран подобное электронное удостоверение уже используется», – объясняет Ярослав Строугал.

Правила электронной идентификации регулируются новым законом, который уже был ратифицирован обеими палатами парламента.

Представленный проект, однако, подверг критике министр финансов Иван Пильны – он указывал на то, что предлагаемая технология уже сегодня считается устаревшей, а большинство планшетов и смартфонов невозможно подсоединить к считывающему устройству.

«Коммерческое использование здесь практически исключено, поскольку другие организации не смогут приспособить свои системы к этой устаревшей технологии, которую представляет собой это удостоверение с чипом. Имело бы смысл использовать бесконтактный чип, которым сегодня оснащено большинство банковских карт», – подчеркивает пресс-секретарь Министерства финансов Филип Бьегал.

Некоторые специалисты по компьютерной безопасности также предупреждают, что новые документы могут быть использованы мошенниками. «У обычной подписи можно провести графологический анализ, анализ чернил, биологических следов, а в случае электронной подписи – это всего лишь математическое действие, и в пространстве, где сегодня присутствует столько компьютерных вирусов, это станет бомбой замедленного действия», – предупреждает один из специалистов Иржи Направник.

МИД, со своей стороны, настаивает на том, что система является достаточно защищенной, а сегодняшние удостоверения личности тоже можно использовать обманным путем. тем не менее, активация чипа для электронной идентификации личности будет проходить на добровольной основе, причем и после активации владелец сможет его заблокировать.

«Обчанки» нового поколения начнут выдавать гражданам Чехии уже с июля 2018 г. Постепенно поменять документы старого образца придется каждому, поскольку существующие документы с чипом работать в системе не будут. Обмен будет происходить бесплатно, однако за смену документа старого образца без чипа, у которого еще не закончился срок годности, придется заплатить 200 крон (7,5 евро).