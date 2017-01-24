24-01-2017 12:34 | Лорета Вашкова

Как лучше подавать кабана – под соусом из шиповника с пряничными кнедликами или в виде жаркого с гарниром из тушеной капусты? Традиционная дилемма из знаменитой кинокомедии Иржи Менцеля «Праздник подснежников» уже не так актуальна на фоне новостей о «светящихся» – то есть радиоактивных – кабанах, обитающих в чешско-немецком пограничье. Половина вепрей заповедной области Шумавы на западе Чехии, как оказалось, «фонит». А все потому, что в зимний сезон они любят лакомиться оленьими трюфелями, накапливающими радионуклиды.

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года до сих пор сказываются и на природе Чехии. Радиоактивное облако обогнуло Земной шар несколько раз, и, в первую очередь, от него пострадала Европа. После того как радиологи зафиксировали случаи превышения допустимого уровня цезия у диких свиней в чешско-немецком пограничье, в Чехии, как ранее в Германии, были приняты жесткие меры по предотвращению попадания в пищу радиоактивного кабаньего мяса, представляющего угрозу здоровью человека. Как сообщают специалисты, риск развития рака у человека появляется в случае потребления в течение года примерно 40 кг зараженного мяса.

«Уровень заражения радиацией диких кабанов из области Шумавы, как мы выяснили, превышает 600 беккерелей на килограмм, при этом в странах Европы был установлен норматив – менее 600 Бк/ кг. В настоящее время мы ежедневно проводим контроль качества образцов мяса в Государственном институте ветеринарии в Праге. При обнаружении там высокого содержания вредных элементом вся туша радиоактивного животного подлежит уничтожению в обязательном порядке», – поясняет глава Отделения безопасности продуктов питания Государственного ветеринарного управления Иржи Драпал.

Период полураспада цезия-137, одного из главных компонентов радиоактивного загрязнения окружающей среды, составляет 30 лет, и с учетом этого можно считать, что мы «находимся на полпути его распада», сообщил Иржи Драпал. В Германии охотничьи союзы используют дозиметры или прибегают к услугам специализированных станций, где они могут сами воспользоваться приборами для измерения уровня радиации мяса. Однако, по мнению чешских специалистов, результаты, полученные на разных станциях, по объективным причинам могут отличаться, поэтому чешская сторона решила инициировать проведение контроля в одной-единственной аккредитованной государственной лаборатории.

Человеческий глаз не способен заметить олений трюфель, растущий в лесах Северной Америки и Европы, к тому же это – отнюдь не тот дорогостоящий деликатес, который мы знаем под названием «белый и черный трюфель», – данный вид несъедобен для человека. Однако свиньи, с которыми, как мы знаем, люди «охотятся» за трюфелями в Италии и Франции, любят и умеют находить все подвиды этого гриба. Так что олений трюфель – желанная добыча диких свиней, которые получают при их потреблении огромную дозу радиации.

«Плодовые тела оленьих трюфелей (элафомицес зернистый), которые находятся под землей и напоминают маленькие клубни картофеля, способны аккумулировать значительное количество радиоцезия. Цезий появился в почве Чехии после чернобыльской аварии, и повышенная радиоактивность у кабанов объясняется именно тем, что они активно потребляют данный вид грибов», – объясняет миколог Ян Боровичка.

Цезий накапливается в организме животных в мягких тканях, мышцах и внутренних органах. Концентрацию радиоактивных веществ в мясе можно снизить на 50% с помощью приготовления в кастрюле-скороварке или путем повторной засолки его в рассоле – цезий в этом случае уходит в рассол. Последний способ позволяет сократить риск на 70% процентов. Однако вряд ли стоит готовить жаркое из такого «фонящего» кабаньего мяса – даже под соусом из шиповника.