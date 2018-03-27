Земана заподозрили в измене из-за «Новичка»

В понедельник 26 марта президент Милош Земан поручил Информационной службе безопасности (BIS) провести сбор данных о нервно-паралитическом газе «Новичок». Глава государства преследует цель выяснить, разрабатывалось ли в промышленных или научных учреждениях или хранилось ли на территории страны данное отравляющее вещество.

«Президент Земан в этом случае защищает интересы России, а не Чешской Республики. Он полностью подключился к дезинформационной компании России, которая началась с обвинений в адрес Чехии, что здесь мог производиться этот газ», - заявил Чешскому Радио глава парламентской фракции «Старост и независимых» Ян Фарский.

Измена родине – это единственное преступление, в совершении которого, по действующим в Чешской Республике законам может быть обвинен президент. Подачу жалобы в таком случае осуществляет Верхняя палата Парламента Чешской Республики, если с ней согласятся 60% сенаторского состава. В случае признания Конституционным судом вины президента, глава государства лишается своего мандата.

За приказ, отданный Информационной службе безопасности искать в Чехии следы «Новичка», кроме «Старост» Милоша Земана раскритиковал также председатель парламентских Гражданских демократов Петр Фиала и представитель партии ТОР 09 Мирослав Калоусек.

Наоборот, действия президента поддержали министр обороны Карла Шлехтова и бывший шеф внутренней контрразведки Карел Рандак.

Министр обороны: «Вовсе это не дополнительная работа и уж точно не бесполезная. Информационная служба безопасности (BIS) именно для сбора подобных данных и существует. В сущности, я знала, что подобное задание поступит, так как оно входит в полномочия господина президента. Я надеюсь, что результаты поисков будут соответствовать данным, которыми располагаю я».

«Было высказано обвинение такого рода, что было бы хорошо доказать, что это неправда. С этой точки зрения задание имеет смысл», - считает бывший глава контрразведки.

В связи с «делом Скрипаля» из Чешской Республики, как знак солидарности с Великобританией, выдворяются три российских дипломатических работника. Конкретные имена не разглашаются. Еще до принятия решения о высылке 3 сотрудников российского посольства премьер Андрей Бабиш говорил о необходимости выслать не дипломатов, а «незадекларированных агентов спецслужб», которые работают под дипломатическим прикрытием.

Глава внешнеполитического отделения президентской канцелярии Рудольф Индрак на своей странице в twitter написал, что выдворение сотрудников российского дипломатического представительства –символический шаг и выражение солидарности с Великобританией. Масштабного эффекта от него он, однако, не ожидает. «Некоторые российские представители будут использовать его в качестве еще одного «доказательства» несправедливого отношения к России», – заявил Рудольф Индрак, одновременно добавив, что за этим последует ответная реакция, причем Чешская Республика с точки зрения численности дипломатического представительства в России окажется в более слабом положении.

Однако, как подчеркнул глава внешнеполитического отделения, президент никогда не ставил под сомнение высылку дипломатов, что является примером хорошей координации действий между Земаном и правительством.