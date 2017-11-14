Земан в России: Путин, Горбачев и много экономики

Как отмечает издание MF Dnes, «канцлер Воратислав Млынарж и советник президента Мартин Нейедлы, которые до сих пор поддерживают в России контакты с очень влиятельными людьми, не желая, впрочем, слишком распространяться о своей роли, приготовили для президента очень насыщенную программу».

Помимо делегации, составленной Союзом промышленности и Экономической палатой, которая отправится на двух самолетах, регулярными рейсами в Россию полетят представители и многих других фирм. Главный чешский «бизнес-десант» должен высадиться вечером 21 ноября. «Этим рейсом, помимо меня, полетит еще тридцать бизнесменов», – сообщил MF Dnes предприниматель и личный друг Милоша Земана Зденек Збытек. «Со мною туда отправляется владелец фирмы Brisk Tábor Моймир Чапка. Также там будет Pragoimex – это бывшие инженеры из ČKD Praha, занимающиеся модернизацией трамваев. Я там буду представлять компанию Termona», – рассказывает Збытек.

Президент, который придерживает двери предпринимателям

Представители 130 чешских компаний направляются в Москву для участия в чешско-российской бизнес-конференции, которая пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Милош Земан выступит на открытии этого форума, запланированном на 11 ч 22 ноября. Как отмечают СМИ, чешская делегация в России будет вдвое больше той, которая сопровождала Милоша Земана в Китай.

Ожидается, что на форуме будет подписан целый ряд контрактов и договоров о намерениях. «Президент нам фантастическим образом открывает двери. Кто бы там без него с нами разговаривал?» – подчеркивает Зденек Збытек.

«Самым значительным пунктом станет подписание договора между Brisk Tábor и правительством Самарской области», – считает Збытек. Контракт должен касаться инвестиций Brisk, которая успешно производит и продает на российском рынке автомобильные свечи зажигания. Теперь чешский производитель хочет расширить свой ассортимент на датчики.

«Моймир Чапка, владелец Brisk, начал работать в России в 1995 г., когда возил первые свечи в чемодане на поезде, и ему понадобилось 20 лет, чтобы создать свою империю. Сегодня у него 80 авторизованных дилеров по всей России. За 22 года он продал полмиллиарда свечей зажигания», – напоминает Збытек.

23 ноября Милош Земан отправится в Екатеринбург, где также будет присутствовать на переговорах между чешскими и российскими компаниями.

Делать бизнес в России в обход санкций

Среди компаний, отправляющихся в Россию – производитель трамваев Pragoimex, который нацелился на проект по модернизации трамваев старого образца Т3 – их некогда поставляло в СССР ČKD Praha. По данным Pragoimex, сегодня в 55 российских городах в эксплуатации остается от 5 до 7 тысяч таких трамваев.

Свои интересы в России есть и у чешской фирмы Termona, которая с конца 1990-х поставила на российский рынок около 170 тысяч электрических и газовых котлов. Компания заинтересована в создании совместного чешско-российского предприятия в Свердловской области.

Большие надежды на поездку Земана в Екатеринбург возлагает TOS Varnsdorf, который хочет открыть в этом городе машиностроительное предприятие. Антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма, заставляют чешские предприятия переносить производство на территорию России, открывая там дочерние компании.

В программе визита чешского лидера – также встреча с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Как напоминает журналист издания MF Dnes Ондржей Лайнерт, когда политики виделись шесть лет назад, Земан подарил Горбачеву трехлитровую бутылку сливовицы «Земановка». Поскольку в 2016 г. президент СССР отменил по состоянию здоровья свою поездку в Прагу, встречи на чешской земле не произошло, однако в Москве Земан и Горбачев, вероятно, смогут, наконец, увидеться.

Однако начнется визит чешского президента в Россию с Сочи, где 20 ноября назначена встреча с Владимиром Путиным. Возвращение чешского президента на родину запланировано на 24 ноября.