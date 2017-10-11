Заявление Земана по Крыму – вразрез с внешней политикой Чехии

Неэффективность антироссийских санкций – лейтмотив послания Земана

Внешнеполитическую линию в Чешской Республике определяет правительство, которое поддерживает режим антироссийских санкций. Милош Земан, ранее отзывавшийся о передаче полуострова Украине Никитой Хрущевым, как о «непростительной глупости», назвал присоединение Крыма к России в Страсбурге «свершившимся фактом», предупредив, что попытки вернуть полуостров повлекли бы за собой угрозу войны в Европе.

В очередной раз Земан озвучил свое мнение о неэффективности стратегии антироссийских санкций, приносящей ущерб обеим сторонам, предложив заменить их диалогом. Российская культура, отметил глава Чехии, неотделима от европейской, поэтому ПАСЕ следует отказаться от устремлений, нацеленных на раскол политической структуры Европы от Атлантики до Урала. «Основатель Чехословакии Томаш Масарик говорил, что демократия – это дискуссия, поэтому давайте дискутировать», - призвал депутатов ПАСЕ чешский президент.

«Санкции как метод повышения популярности»

Милош Земан:

«В настоящее время показатель популярности господина Путина держится на уровне 80%. Я уверен в том, что рейтинг его популярности существенно повысился именно в связи с введением санкций против России», – отметил М. Земан. По его мнению, пример санкционных мер, действовавших на протяжении длительного времени в oтношении Кубы, свидетельствует о том, что они, в конечном итоге, способны привести лишь к появлению у государства, против которого направлены, «синдрома осажденной крепости».

Высказывания чешского президента возмутили политиков Украины. Президент Петр Порошенко считает неприемлемым обмен Крыма за нефть и газ. Украинские СМИ назвали слова Земана «скандальными». В МИД Украины выступили с официальным заявлением относительно заявления Земана.

Пражский Град считает присоединение Крыма к России аннексией, сообщил 11 октября пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, присовокупив, что «заявление по Крыму отнюдь не означает, что компенсации должны быть выплачены вопреки воле Украины». Ряд украинских представителей убежден, что Украина обязана отреагировать на данные заявления М. Земана, прозвучавшие на важнейшей европейской площадке.

«Думаю, что МИД Украины могло бы направить протестную ноту. Нам известна ранее озвученная позиция Земана, однако мы знаем также о позиции чешского правительства, которая является адекватной и находится в согласии с позицией Европейского союза, в которой отражено понимание Украины», – сообщил в интервью Чешскому телевидению глава украинской делегации в ПАСЕ Володымир Ариев. Не менее пяти членов украинской делегации покинули зал заседаний в знак протеста против предложения Земана решить «крымский вопрос» посредством выплаты компенсаций Украине.

«Что должен предпринять Совет Европы и международное сообщество, чтобы остановить репрессивную политику России и нарушение прав человека в Крыму?»,

- задал вопрос на заседании нардеп Украины Алексий Гончаренко.

Внешняя политика ЧР – прерогатива МИД

Выступление президента Чешской Республики подвергли критике главa чешской дипломатии Любомир Заоралек и премьер-министр Богуслав Соботка. Последний, в частности, сообщил на своем профиле в сети twitter, что выступление Милоша Земана идет вразрез с внешней политикой Чехии. Он подчеркнул, что глава государства не был уполномочен правительством делать подобные заявления. Правительство единодушно осудило выступление Земана, которое будет обсуждаться также в Сенате ЧР. Позиция МИД и чешского правительства относительно антироссийских санкций остается неизменной: они остаются в силе и будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

Политики России считают данное заявление фактическим признанием аннексии Крыма, однако выплату Украине компенсаций за полуостров – абсолютно неприемлемой.

Выступление Милоша Земана состоялось «под занавес» чешского председательства Совета Европы. Главный девиз председательства «Европа без барьеров» продиктован подходом Чехии к решению текущих проблем ЕС, связанных, прежде всего, с соблюдением прав граждан, входящих в различные группы риска.