Зарплаты автобусников - пробный камень нового правительства

Эва Туречкова
05-01-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Зарплаты водителей автобусов - именно эта тема стала первой «житейской» проблемой нового правительства Андрея Бабиша. Премьер в четверг заявил об отмене постановления, введенного в силу предыдущим кабинетом министров Богуслава Соботки, гарантирующего шоферам повышение зарплат на тридцать процентов, однако бурная реакция заставила премьера уже в пятницу корректировать свои слова: указ остается в силе, однако увеличение зарплат будет финансироваться за счет бюджетов краевых администраций.

Фото: ЧТФото: ЧТ Кабинет Соботки принял решение о централизованном повышении минимального оклада водителей автобусов с 71,6 кроны до 98,1 кроны (меньше четырех евро) в октябре 2016 г. после волны протестов и угроз забастовкой. Однако, несмотря на это, деньги до конкретных водителей в некоторых регионах так и не дошли.

«Это была акция премьера Соботки, решившего понравиться избирателям перед региональными выборами, чтобы получить их голоса. Премьеру нечего указывать частным компаниям, сколько им платить водителям. Это просто бессмыслица», - сообщил премьер в четверг после встречи его кабинета с представителями Ассоциации краев ЧР. Такое же мнение высказала председатель Ассоциации от партии АNO Яна Вилдуметцова.

Яна Вилдуметцова, фото: ЧТЯна Вилдуметцова, фото: ЧТ Катержина Кратохвилова, председатель совета директоров компании «ICOM transport», обеспечивающей автобусную перевозку в девяти чешских краях, однако, считает по-другому.

«Если сравнить среднестатистическую зарплату с окладом водителей, то я должна признать, что решение установить минимальную зарплату для представителей этой профессии им помогло», - сообщила работодатель большинства региональных автобусников.

Свое слово высказал и председатель транспортных профсоюзов Лубош Помайбик, предупредив, что на карту поставлено будущее регионального транспорта.

«Если кто-то склонен считать, что в ситуации, когда в стране не хватает шести тысяч автобусников, им можно начать снижать зарплаты, а они будут продолжать ездить, то это, на мой взгляд, глубокое заблуждение. Это бы привело лишь к полному краху автобусного сообщения», - заявил глава профсоюзной организации.

Радек Хобот, фото: Архив Радека ХоботаРадек Хобот, фото: Архив Радека Хобота Такого же мнения придерживается Радек Хобот, директор компании BusLin, обеспечивающей перевозку в четырех чешских регионах: уменьшение окладов водителей привело бы к сокращению штатов и отмене ряда автобусных рейсов.

Критическая реакция принудила премьера к корректировке своего резкого высказывания.

«Мы договорились, что увеличение зарплат будет финансироваться из бюджетов краевых администраций, а правительство будет искать средства для ремонта дорог регионального и местного значения. Мы также сошлись во мнении, что надо использовать все возможности, чтобы повысить престиж профессии водителя и набрать недостающие кадры», - сообщил впоследствии Чешскому Радио премьер Бабиш.

Новое мнение премьер-министра, изначально обнародованное посредством его аккаунта в Твиттере, подвергли критике многие региональные политики. По словам заместителя гетмана Южночешского края от партии TOP 09 Йозефа Кнота, крайне несправедливо, чтобы финансирование увеличения зарплат легло на плечи краевых администраций, а социал-демократический гетман Краловеградецкого края Иржи Штепан назвал меняющиеся высказывания премьера «популизмом». Наоборот, его коллега из Либерецкого края Мартин Пута от партии Старосты и независимые считает отмену нормы логичным шагом, так как, по его мнению, не существует никакого обоснования для того, чтобы правительство кроме размера МРОТ определяло еще и минимальную зарплату автобусникам, но это не значит, что их зарплаты могут снижаться.

Эва Туречкова
05-01-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
«Гнездо аиста», фото: ЧТК

Ряду чешских проектов перекроют финансовые потоки Евросоюза

Появление доклада Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором разбирались махинации с финансированием не только…
Андрей Бабиш, фото: ЧТК

В Праге состоялось первое заседание совета представителей правительства, профсоюзов и работодателей

4 января в Праге состоялось первое после выборов заседание так называемого триумвирата, то есть совета представителей кабинета министров,…
Ограничение видения в темноте и тумане, фото: ВУТ Брно

В Брно выпустили уникальный учебник ночного вождения

Управление автомобилем неопытным водителем, к тому же в темное время суток, может стать настоящим испытанием и изрядно потрепать нервы…
Далее об этом
Президентские выборы 2018
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL