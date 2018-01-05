Зарплаты автобусников - пробный камень нового правительства

Кабинет Соботки принял решение о централизованном повышении минимального оклада водителей автобусов с 71,6 кроны до 98,1 кроны (меньше четырех евро) в октябре 2016 г. после волны протестов и угроз забастовкой. Однако, несмотря на это, деньги до конкретных водителей в некоторых регионах так и не дошли.

«Это была акция премьера Соботки, решившего понравиться избирателям перед региональными выборами, чтобы получить их голоса. Премьеру нечего указывать частным компаниям, сколько им платить водителям. Это просто бессмыслица», - сообщил премьер в четверг после встречи его кабинета с представителями Ассоциации краев ЧР. Такое же мнение высказала председатель Ассоциации от партии АNO Яна Вилдуметцова.

Катержина Кратохвилова, председатель совета директоров компании «ICOM transport», обеспечивающей автобусную перевозку в девяти чешских краях, однако, считает по-другому.

«Если сравнить среднестатистическую зарплату с окладом водителей, то я должна признать, что решение установить минимальную зарплату для представителей этой профессии им помогло», - сообщила работодатель большинства региональных автобусников.

Свое слово высказал и председатель транспортных профсоюзов Лубош Помайбик, предупредив, что на карту поставлено будущее регионального транспорта.

«Если кто-то склонен считать, что в ситуации, когда в стране не хватает шести тысяч автобусников, им можно начать снижать зарплаты, а они будут продолжать ездить, то это, на мой взгляд, глубокое заблуждение. Это бы привело лишь к полному краху автобусного сообщения», - заявил глава профсоюзной организации.

Такого же мнения придерживается Радек Хобот, директор компании BusLin, обеспечивающей перевозку в четырех чешских регионах: уменьшение окладов водителей привело бы к сокращению штатов и отмене ряда автобусных рейсов.

Критическая реакция принудила премьера к корректировке своего резкого высказывания.

«Мы договорились, что увеличение зарплат будет финансироваться из бюджетов краевых администраций, а правительство будет искать средства для ремонта дорог регионального и местного значения. Мы также сошлись во мнении, что надо использовать все возможности, чтобы повысить престиж профессии водителя и набрать недостающие кадры», - сообщил впоследствии Чешскому Радио премьер Бабиш.

Новое мнение премьер-министра, изначально обнародованное посредством его аккаунта в Твиттере, подвергли критике многие региональные политики. По словам заместителя гетмана Южночешского края от партии TOP 09 Йозефа Кнота, крайне несправедливо, чтобы финансирование увеличения зарплат легло на плечи краевых администраций, а социал-демократический гетман Краловеградецкого края Иржи Штепан назвал меняющиеся высказывания премьера «популизмом». Наоборот, его коллега из Либерецкого края Мартин Пута от партии Старосты и независимые считает отмену нормы логичным шагом, так как, по его мнению, не существует никакого обоснования для того, чтобы правительство кроме размера МРОТ определяло еще и минимальную зарплату автобусникам, но это не значит, что их зарплаты могут снижаться.