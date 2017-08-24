Зарплатный демпинг – Европа в поисках гармонии

Именно вопрос демпинговых зарплат стал главной темой саммита, состоявшегося 23 августа в Зальцбурге, на котором встретились премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, президент Франции Эммануэль Макрон, словацкий премьер Роберт Фицо и австрийский канцлер Кристиан Керн.

После предложений, уже внесенных Еврокомиссией, австрийская встреча стала очередной «разметкой дорожной карты» для реформирования системы миграции трудовых ресурсов внутри Евросоюза, нормативы которой европейские министры по социальным вопросам будут обсуждать в октябре 2017 г.: на какой срок могут подписывать контракты работники, приехавшие из других стран ЕС, как решить проблему неравенства в зарплатах, какие методы контроля необходимо ввести.

«Чешские сотрудники западного концерна получают минимум»

Вопрос несправедливости зарплат давно обсуждается и чешским обществом, где сравнение с ближайшими соседями – Австрией и Германией – далеко не в пользу Чехии. «Наиболее явно неравенство проявляется в крупных фирмах с иностранным владельцем. В качестве примера можно привести одно крупное предприятие, производящее высокотехнологичную продукцию. Его прибыль, которую они пересылают головной компании, составляет 30 млрд крон; при этом зарплата его работников в Чехии – ниже минимальной. То есть это – более чем наглядный пример. Одновременно граждане Чехии – и не только Чехии, в других восточноевропейских странах эта тенденция проявляется еще сильнее – не удовлетворены подобным уровнем зарплат и переезжают в ту страну, где находится головная фирма подобных концернов. Этим также пользуются местные работодатели, которые дают им более низкие зарплаты, что, в свою очередь, уничтожают рынок труда», – прокомментировал проблему в интервью «Чешскому Радио» председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула.

Однако другие представители экспертного сообщества напоминают, что ситуацию не следует воспринимать так однозначно. «Это – вопрос социального инжиниринга. Мы не можем никому приказать платить в одном месте столько же, сколько и в другом. Если какой-то международный холдинг платит принципиально мало, на уровне минимальной зарплаты, то это ненормально. Однако для того там и существуют профсоюзы, которые, как правило, пытаются переломить ситуацию и добиться лучших условий. Проблему невозможно решить, причесывая всех под одну гребенку – нельзя сравнивать средние зарплаты в разных странах ЕС, поскольку везде разная производительность, разная структура рынка, экономики, уже не говоря о том, что и повседневные расходы тоже не одинаковы. То есть в рамках Евросоюза, где действует свободный рынок, невозможно диктовать компаниям, какие зарплаты они должны платить», – указывает, со своей стороны, председатель Ассоциации малых и средних предприятий Карел Гавличек.

«Нельзя сравнивать средние зарплаты в ЕС без учета других факторов»

«Единый европейский рынок и свободное перемещение трудовых ресурсов создавался не с целью предоставления выгод странам, практикующим ослабление социальных прав. Подобная практика подпитывает популизм и подрывает доверие к европейскому проекту», – заявил перед встречей в Зальцбурге французский президент.

Кристиан Керн прибыл на встречу с намерением выразить свое недовольство сложившейся в Австрии ситуацией: по его мнению, работающие в стране 2000 граждан из других государств Евросоюза «подрывают местные социальные стандарты и уровень зарплат». Одновременно австрийский политик подчеркнул необходимость найти приемлемое для всех сторон решение. «Европа должна действовать сообща, вместе с Чехией и Словакией. Мы не хотим разделения на "старую " и "новую" Европу», – подчеркнул Керн.

«Наше заседание стало реальным шагом вперед на пути к компромиссному решению, которое будет найдено в октябре, и я этому рад», – сообщил Эммануэль Макрон после встречи с председателями чешского и словацкого правительств.

При этом председатель чешского правительства считает, что проблемы ЕС вряд ли можно решить одним лишь принятием новых нормативов. «Львиная доля проблем связана с различиями в рамках единой Европы в уровне жизни, в зарплатах, и над решением этих вопросов мы должны постоянно работать», – уверен Богуслав Соботка, который снова указал, что именно западные компании экономят на зарплатах своих чешских сотрудников. Политик считает, что часть дивидендов иностранных компаний могла бы оставаться в Чехии «в виде зарплат».

«Чешский премьер напомнил президенту Франции, что ситуация не является односторонней, и речь идет не только о том, что чешские, словацкие, польские или венгерские работники своим присутствием обуславливают понижение зарплат во Франции, а определенная доля вины лежит и на самих французских фирмах. Премьер отметил, что проблему следует решать путем выравнивания уровня жизни. Французской стороной эта идея была принята положительно, включая предложения по решению задачи – выбор правовых норм, структурная помощь, состоящая в том, чтобы страны могли не конкурировать, что приведет к снижению зарплат, а сближаться, что позволит двигаться вверх. То есть, чтобы зарплаты наших сотрудников повышались, а не французские и немецкие снижались», – прокомментировал зальцбургскую встречу госсекретарь ЧР по делам Евросоюза Алеш Хмеларж.

Страны Вышеградской четверки (ЧР, Словакия, Венгрия и Польша) опасаются, что новые правила могут нанести урон их собственным компаниям, в частности при трудоустройстве водителей грузового автотранспорта. Сейчас V4 добивается того, чтобы «вопрос о дальнобойщиках» рассматривался отдельно от общих нормативов.