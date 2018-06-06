Зарплата -21%, пенсия -18% = цена материнства

«В возрастной категории до 30 лет, то есть до момента основания семьи, разница в зарплатах у мужчин и женщин составляет «лишь» 10%. Самый серьезный провал в доходах приходится именно на период создания семьи. Женщины в это время исчезают с трудового рынка на весьма продолжительный период», – комментирует директор правительственного Комитета по вопросам равноправия мужчин и женщин Радан Шафажик.

Женщины, окончившие вуз, судя по собранным данным, зарабатывают на 30 % меньше, чем мужчины с дипломом того же уровня. Пенсии, начисляемые женщинам в Чехии, ниже на 18%. Прямым следствием такого положения является в три раза большая степень риска оказаться в числе малоимущих граждан.

По мнению Хелены Скаловой, главы общественной организации Gender Studies, за последний год для улучшения ситуации не удалось сделать практически ничего. Наоборот, считает она, некоторые депутатские предложения способны все усугубить.

«В настоящее время под угрозой оказалась поправка, которая с 2020 года гарантировала предоставление мест в детских садах детям младше 3 лет. Законодателями предпринимаются шаги по ограничению действия упомянутой нормы, что снизит возможность выбора для матерей, чьи дети 3-хлетнего возраста еще не достигли», – подчеркивает Хелена Скалова.

Правительство стремится отстранить или уменьшить разницу в зарплатах, между мужчинами и женщинами. В частности, планируется расширение со стороны школы. Одновременно идет рекламирование возможности для отцов и матерей поочередно выходить в отпуск по уходу за ребенком.

«Именно продолжительный срок вынужденного отсутствия женщины на рынке труда после родов и является серьезной причиной возникновения неравноправия между женщинами и мужчинами, – считает и. о. министра юстиции Роберт Пеликан, который одновременно подтверждает неудовлетворительную ситуацию в стране. – Неравноправие между мужчинами и женщинами в нашем обществе сохраняется. Его ощутимого сокращения нам добиться не удается, а о полном искоренении проблемы я даже не заикаюсь».