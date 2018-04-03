Закрыта свиноферма на месте цыганского концлагеря

Лорета Вашкова
03-04-2018
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Более двадцати лет в Чехии обсуждали вопрос создания мемориального комплекса жертв нацизма в поселке Леты. Достижение цели было связано с выкупом здешней свинофермы, функционирующей на месте цыганского концлагеря времен протектората. К закрытию сельскохозяйственного предприятия на месте гибели сотен чешских соотечественников призывали гражданские организации, включая международные. Чешский кабмин, наконец, обязался в рамках национальной стратегии решения вопросов, касающихся цыган, до 2020 г. устранить свинарник, ставший, как опасались некоторые из активистов, несмываемым пятном на репутации страны.

Памятник Леты, фото: donald dudge CC BY 2.0Памятник Леты, фото: donald dudge CC BY 2.0 Восстановить справедливость многие годы стремились члены Комитета по возмещению ущерба цыганским жертвам Холокоста. Активисты организовывали митинги протеста против бездеятельности властей. Вопрос о сносе свинарника оказался в поле зрения евродепутатов, регулярно напоминавших о проблеме правительству Чехии. Против свинофермы, «маскирующей» место трагических исторических событий, протестовала в 2013 году ООН. Свиноферму, площадь которой охватывает гораздо большую территорию, чем участок нахождения бывшего лагеря, построили в 70-е годы прошлого века. В последние годы в 13 постройках содержались тысячи особей. Широкая общественность узнала о трагической истории этого места, умалчиваемой в отечественных учебниках истории, лишь после «бархатной» революции 1989 года благодаря деятельности американского историка с чешскими корнями Пола Поланского. Возник Комитет «Памятник Леты», решивший добиться возведения мемориала памяти жертв нацизма на месте сельскохозяйственного комплекса.

Лагерь в Летах неподалеку от г. Писек был открыт в августе 1940 года и изначально, как и многие другие, предназначался для «уклоняющихся от работы» лиц. На территории Протектората Богемии и Моравии таких мест массового принудительного заключения появилось одновременно несколько.

Ченек Ружичка, фото: Romea TVЧенек Ружичка, фото: Romea TV «В рабочем лагере Леты в то время было лишь 10% цыганского населения. Он был создан для тех, кто, как считали, не хотел работать, или же был замечен в совершении мелкой, скажем, криминальной деятельности, играл в карты и т. п. Некоторое время он существовал в таком виде, а в 1942 году по требованию нацистов чешское правительство протектората, в частности МВД, в Летах и в Годонине -у -Кунштата организовало концентрационные лагеря. Это были места, куда свозили так называемых кочевых цыган перед тем как отправить их в Освенцим»,

– рассказал ранее Ченек Ружичка, председатель Комитета по возмещению ущерба цыганским жертвам Холокоста.

В августе 1942 г. на основании переписи цыган в Леты депортировали за короткий период 1300 цыган с семьями и детьми. Рассчитан он был на 300-400 человек и скоро оказался перенаселенным. В лагере в Летах погибло как минимум 327 заключенных, из них 241 ребенок. Однако существуют предположения, что жертв было гораздо больше. Зимой 1942-43 гг. вспыхнула эпидемия сыпного тифа, спустя три месяца нацисты переправили выживших заключенных в Освенцим.

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Свиноферма на месте концлагеря в Летах, Фото: Яна ШустоваСвиноферма на месте концлагеря в Летах, Фото: Яна Шустова Свиноферма в марте былa выкупленa государством у владельца, компании Agpi, за 450 млн 800 тыс. крон. Бывший владелец сельскохозяйственного комплекса ранее вывез последних животных из здания и официально передаст ее государству, а именно Музею цыганской культуры, 3 апреля. В настоящее время сотрудники музея обдумывают планы по возведению долгожданного памятника цыганского Холокоста.

«Несмотря на то, что здесь существуют некоторые обозначения, необходимо определить первоначальное местонахождение бараков концлагеря в Летах, установить рядом с ними информационные панели, а также организовать тематический маршрут по направлению, заданному уже существующей научной тропой. И в целом необходимо признать эту территорию памятником истории»,

– говорит Ченек Ружичка.

Лорета Вашкова
03-04-2018
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