Закрыта свиноферма на месте цыганского концлагеря

Более двадцати лет в Чехии обсуждали вопрос создания мемориального комплекса жертв нацизма в поселке Леты. Достижение цели было связано с выкупом здешней свинофермы, функционирующей на месте цыганского концлагеря времен протектората. К закрытию сельскохозяйственного предприятия на месте гибели сотен чешских соотечественников призывали гражданские организации, включая международные. Чешский кабмин, наконец, обязался в рамках национальной стратегии решения вопросов, касающихся цыган, до 2020 г. устранить свинарник, ставший, как опасались некоторые из активистов, несмываемым пятном на репутации страны.
Восстановить справедливость многие годы стремились члены Комитета по возмещению ущерба цыганским жертвам Холокоста. Активисты организовывали митинги протеста против бездеятельности властей. Вопрос о сносе свинарника оказался в поле зрения евродепутатов, регулярно напоминавших о проблеме правительству Чехии. Против свинофермы, «маскирующей» место трагических исторических событий, протестовала в 2013 году ООН. Свиноферму, площадь которой охватывает гораздо большую территорию, чем участок нахождения бывшего лагеря, построили в 70-е годы прошлого века. В последние годы в 13 постройках содержались тысячи особей. Широкая общественность узнала о трагической истории этого места, умалчиваемой в отечественных учебниках истории, лишь после «бархатной» революции 1989 года благодаря деятельности американского историка с чешскими корнями Пола Поланского. Возник Комитет «Памятник Леты», решивший добиться возведения мемориала памяти жертв нацизма на месте сельскохозяйственного комплекса.
Лагерь в Летах неподалеку от г. Писек был открыт в августе 1940 года и изначально, как и многие другие, предназначался для «уклоняющихся от работы» лиц. На территории Протектората Богемии и Моравии таких мест массового принудительного заключения появилось одновременно несколько.
«В рабочем лагере Леты в то время было лишь 10% цыганского населения. Он был создан для тех, кто, как считали, не хотел работать, или же был замечен в совершении мелкой, скажем, криминальной деятельности, играл в карты и т. п. Некоторое время он существовал в таком виде, а в 1942 году по требованию нацистов чешское правительство протектората, в частности МВД, в Летах и в Годонине -у -Кунштата организовало концентрационные лагеря. Это были места, куда свозили так называемых кочевых цыган перед тем как отправить их в Освенцим»,
– рассказал ранее Ченек Ружичка, председатель Комитета по возмещению ущерба цыганским жертвам Холокоста.
В августе 1942 г. на основании переписи цыган в Леты депортировали за короткий период 1300 цыган с семьями и детьми. Рассчитан он был на 300-400 человек и скоро оказался перенаселенным. В лагере в Летах погибло как минимум 327 заключенных, из них 241 ребенок. Однако существуют предположения, что жертв было гораздо больше. Зимой 1942-43 гг. вспыхнула эпидемия сыпного тифа, спустя три месяца нацисты переправили выживших заключенных в Освенцим.
Свиноферма в марте былa выкупленa государством у владельца, компании Agpi, за 450 млн 800 тыс. крон. Бывший владелец сельскохозяйственного комплекса ранее вывез последних животных из здания и официально передаст ее государству, а именно Музею цыганской культуры, 3 апреля. В настоящее время сотрудники музея обдумывают планы по возведению долгожданного памятника цыганского Холокоста.
«Несмотря на то, что здесь существуют некоторые обозначения, необходимо определить первоначальное местонахождение бараков концлагеря в Летах, установить рядом с ними информационные панели, а также организовать тематический маршрут по направлению, заданному уже существующей научной тропой. И в целом необходимо признать эту территорию памятником истории»,
– говорит Ченек Ружичка.
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