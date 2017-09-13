Закон «О пребывании иностранцев» с привкусом дискриминации

Сенатор Вацлав Ласка является одним из активных критиков нового Закона о пребывании иностранцев в ЧР и ныне готовится к подаче против него жалобы в Конституционный суд. С чем, по его мнению, придется столкнуться иностранному гражданину, который намеревается подать заявление на получение разрешения на долгосрочное пребывание в Чешской Республике?

«К сожалению, первое, что должен иметь в виду иностранец, готовящийся подавать документы, это то, что чешское государство не слишком-то будет идти ему навстречу в том, чтобы получить у нас разрешение на пребывание в какой угодно форме. Он также должен знать, что самая незначительная ошибка, сделанная входе подачи документов, например, при написании заявления, будет автоматически означать отказ в выдаче разрешения. К сожалению, человеку необходимо знать, что когда он будет контактировать с Полицией по делам иностранцев, он встретится с не слишком дружеским отношением».

Как известно, действия Министерства внутренних дел уже долгое время не отличались особой доброжелательностью в отношении иностранцев, однако, очень часто их сторону принимал Верховный административный суд. Таким образом, ряд жалоб, поданных иностранцами на МВД, суд рассмотрел в их пользу.

«Поправка, которую создало само МВД, является как раз реакцией на те судебные процессы, которые министерство проиграло. Это означает, что там, где оно проиграло суды по каким-либо законным причинам, МВД изменило эти причины таким образом, что в дальнейшем уже будет невозможно проиграть суды на этих основаниях. Министерство даже попыталось устранить судебные пересмотры. В Палате депутатов даже прозвучало предложение о том, чтобы суды вообще не имели права пересматривать решения МВД. Так что главные изменения заключаются в том, что сегодня иностранцы из третьих стран, то есть государств, не входящих в состав ЕС, не найдут защиты у чешских судов, поскольку Министерство внутренних дел переписало закон таким образом, чтобы в этих процессах оно выиграло».

«Радио Прага» попросило Вацлава Ласку рассказать поподробнее о некоторых конкретных нововведениях. Например, одним из частых оснований получения вида на жительство иностранцами в Чешской Республике является так называемое воссоединение семьи. Закон в значительной степени затрагивает данное положение.

«До сих пор в смешанных семьях было возможно, в том случае если супруг или супруга из третьей страны, вступив в брак, изменили основания для пребывания в ЧР, они могли подавать заявление об этом изменении на территории Чешской Республики. Таким образом, существовал некий «переходный период», во время которого они могли поменять основание пребывания, даже если предыдущее основание перестало действовать. Ныне ситуация меняется так, что никакого «переходного периода» не остается, и если завершилось основание, например, обучение, то иностранец обязан выехать в страну своего происхождения и уже там подавать заявление в чешском консульстве. Это огромный формализм, потому что чешское консульство не сделает ничего иного, как примет это заявление и перешлет его на рассмотрение в МВД ЧР. Это еще более парадоксально, потому что касается лишь тех иностранцев, которые состоят в браке с гражданином Чехии. Если это брак с гражданином государства ЕС, постоянно проживающим в Чешской Республике, таких пар это изменение не касается. Так что это дискриминация не только иностранцев, но и граждан Чехии, которые «отваживаются» вступить в брак с гражданином третьих стран».

Еще одно нововведение касается осужденных в Чешской Республике за любое преступление. Ранее, в соответствии с законодательством, такие люди часто отбывали срок заключения на территории Чехии, отныне, после осуждения за любое преступление, человек автоматически депортируется из Чехии. Сенатор Вацлав Ласка при этом напомнил, что в последнее время встречались случаи осуждения за такие «преступления» как рисование «рожек» на билборде. Подобные преступления относятся к малозначимым, и гражданин Чехии за них может получить штраф или предупреждение, в то время как иностранец будет обязан покинуть страну, лишившись учебы, работы и даже семьи.

Еще одно положение, из-за которого сенатор Ласка и планирует подавать жалобу в Конституционный суд, касается ситуации, когда полиция задерживает иностранца, помещает его в специализированное учреждение для задержанных, а иностранец защищается и подает жалобу в Верховный административный суд. До сих пор действовало правило, что суд данную жалобу рассматривает и принимает решение. После изменения закона, если полиция отпустит задержанного иностранца до вынесения решения суда, данный процесс должен быть прекращен.

«Это означает, во-первых, что никто не сможет далее требовать от суда выяснения того, было ли это задержание правомерным или нет. Таким образом, человек не получит никакого возмещения ущерба, в случае, если оно было незаконным, а также будет обязан оплатить пребывание в данном учреждении, и никто уже ему эти затраты не возместит. В итоге, это может привести к весьма неприятной практике, что МВД сможет задерживать кого угодно и держать его взаперти до того момента, пока человек не подаст жалобу в суд, а потом отпустить с тем, что решение о правомерности задержания никогда не будет пересмотрено. Я считаю, что это нарушение права человека на пересмотр решения суда, а, таким образом, и нарушение Конституции ЧР».