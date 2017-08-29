Закон есть закон – рекламе у дорог не место

Поправка, регулирующая правила использования автомобильных дорог, обязывает убрать от самых крупных шоссе около 3000 конструкций для размещения билбордов. Всего таких щитов в стране насчитывается порядка 25 тысяч. При этом нет необходимости отстранять билборды в застроенных зонах, даже если они размещены и ближе 250 метров.

До конца переходного периода осталось всего несколько дней, однако, 17 сенаторы не намерены отказываться от своей жалобы.

– «Конструкции, на возведение которых были получены все необходимые разрешения, владельцы билбордов размещали у шоссе с полной уверенностью, что нормы будут действовать в течение определенного срока. А теперь же оказывается, что вдруг все изменилось», - подчеркивает сенатор Вацлава Халоупек из политического движения «Гражданские патриоты».

Запрет размещения рекламных щитов у транзитных автомагистралей и дорог первой категории критикует Союз предпринимателей в сфере внешней рекламы. По их мнению, запрет смысла не имеет.

«Расклеиванием изображений чешского флага мы, по нашему мнению, выполним требование закона. В таком виде щиты для билбордов уже не являются рекламой, так как ничего не пропагандируют», - уверен пресс-секретарь предпринимательской организации Лукаш Ваня.

Однако даже если Конституционный суд признает жалобу сенаторов законной, владельцам билбордов отстранить от дорог их все равно придется. Только произойдет это, судя по словам сенатора Халоупека, несколько позже: «Если суд признает нашу правоту, то билборды не будут законсервированы в том виде, в котором они существуют сегодня. Просто предприниматели получат возможность использовать свои конструкции для размещения рекламы вплоть до истечения договорного срока. Мне кажется, что в некоторых случаях речь идет о 7 годах».

«Законы в Чешской Республике должны соблюдаться. Если в норме прописано, что рекламы у дорог не должно быть, то дискуссии по поводу причин принятия такого решения и жалобы в суд мне кажутся излишними», - уверен министр транспорта Чехии Дан Тёк.

Если к 1 сентября 2017 года подлежащие отстранению билборды останутся на своих местах, специальная дорожная группа в течение 15 дней закроет на них рекламные изображения, а потом начнет отстранять конструкции. Естественно, что средства, потраченные на осуществление описанной операции будут взыскиваться с владельцев рекламных щитов.