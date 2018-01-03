Заключение о мошенничестве - засекретить в интересах следствия

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«По информации, которую я получил от своей бывшей фирмы, расследование (OLAF) проводилось весьма нестандартно. Поэтому жалоба была направлена европейскому омбудсмену, уже подтвердившему, что рассмотрит ее. Одновременно жалоба передана и в Европейский судебный двор, - заявил СМИ глава кабинета Андрей Бабиш. — Я лично этого заключения не читал, и читать не буду. Возможно, пришло время наконец-то спросить у ROP (Региональная операционная программа – инстанция, занимающаяся распределением в Чехии средств из фондов ЕС), почему дотация была выделена? Необходимо также выяснить, почему эта дотация 9 раз подверглась проверкам и, по какой причине никто не учитывает результатов аудитов, которые были положительными? Я думаю, что мы должны вернуться к самому началу дела».

«OLAF подошло к делу весьма непрофессионально. Мы считаем, что досконального расследования не было. Они не сказали нам, что они проверяют и за какой период. Нам не позволили ознакомиться с материалами дела и собранными доказательствами. В настоящее время мы, по сути, конкретно ничего не знаем», - заявил пресс-секретарь «Agrofert» Карел Ганзелка.

Премьер в роли обвиняемого

Так называемая ферма «Гнездо аиста», фигурирующая в деле о злоупотреблении евродотациями – это культурно-образовательный комплекс с конференц-залом, рестораном и отелем, главное здание которого напоминает гнездо пернатых. Чешской полицией выдвинута версия, что упомянутая компания, получившая из еврофондов 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро), была преднамеренно выведена из состава холдинга «Agrofert» с целью получения денег, на которые изначально она права не имела. Дотационные средства, распределявшиеся в рамках чешской региональной программы, предназначались малым и средним фирмам. Корпорации, подобные «Agrofert», претендовать на них не могли.

До недавнего времени концерн «Agrofert» принадлежал миллиардеру Андрею Бабишу, вступившему на политическую сцену в 2012 году. В 2013 году он стал депутатом, а с конца января 2014 до конца мая 2017 года занимал пост министра финансов чешского государства. С декабря прошлого года Андрей Бабиш является премьер-министром чешского правительства.

Обвинение по делу «Гнездо аиста» было чешской полицией выдвинуто в отношении 11 человек. Премьер Андрей Бабиш подозревается в организации получения евродотаций. Следователи потребовали лишения политика депутатской неприкосновенности.

Не публиковать и не комментировать

Как в интервью «Чешскому Радио» сообщила министр финансов ЧР Алена Шиллерова, ее ведомство планирует опубликовать заключение Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) по делу о предполагаемых злоупотреблениях субсидиями ЕС при финансировании мультифункционального комплекса «Гнездо аиста».

Ожидается, что чешская версия заключения будет готова к 10 января 2018 г. При этом Алена Шиллерова отрицает связь сроков публикации заключения и даты голосования о доверии правительства в парламенте ЧР.

Решение о придании документа огласке должно быть Минфином принято в течение недели. Возможность публикации, однако, поставила под сомнение озвученная позиция прокуратуры.

«Мы уже высказали Министерству финансов свое мнение по этому вопросу. Заключение Европейского бюро по борьбе с мошенничеством будет приобщено к делу о евродотациях. По нашему мнению, есть доводы для сохранения документа в секрете. Это необходимо, чтобы не нанести урона проводимому расследованию. Мы не будет это заключение ни публиковать, ни комментировать», - подчеркивает пресс-секретарь Городской прокуратуры Праги Штепанка Зенклова.

«Для нас ключевой является позиция прокуратуры. Дело в том, что законом №106 оговорены условия и определенные ограничения, связанные с проводимым уголовным расследованием», - комментирует министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

Юрист Гана Марванова не видит причин для засекречивания заключения Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, по крайней мере, не озвучены конкретные причины для запрета публикации, которые бы оговаривались законом.

Ранее депутаты Европарламента от Чехии, являющиеся членами Комитета по бюджетному контролю, а конкретно это сделал евродепутат от партии христианских демократов Томаш Здеховский, заявили о своем намерении затребовать доклад OLAF по делу «Гнездо аиста», если чешские структуры не опубликуют его до 1 января 2018 г. Этот срок уже истек.

Мирослав Калоусек, глава депутатской фракции партии ТОП 09, заседающей в Нижней палате, заявил, что уже ознакомился с заключением OLAF. Он считает, что в документе сделан однозначный вывод о совершении мошенничества.