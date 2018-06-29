Займите место на троне во дворце ордена Тамплиеров!

Многие знатоки и любители истории в Чехии с нетерпением ожидают субботы. Именно 30 июня на втором подворье королевской крепости Бездез откроют прошедший реконструкцию дворец ордена Тамплиеров. Процесс восстановления достопримечательности начался уже в 2009 году.
"В XIX веке дворец настолько обветшал, что граф Кристиан из рода Валленштейнов приказал в 1844 году его закрыть", - сообщила пресс-секретарь Национального управления по охране памятников (NPÚ) Луцие Бидласова.
Бездез, в прошлом почти не подвергавшийся перестройкам, украшает вершину холма высотой 604 м, откуда открывается прекрасный вид на живописные окрестности и в ясную погоду видны вершины Йизерских гор и Крконош. Бездез является образцом наиболее зрелого этапа развития крепостей вообще.
Посетители смогут осмотреть дворец самостоятельно или в рамках экскурсий. Им также разрешат занять место на королевском троне - копия создана в период средневековья.
В следующем году экспозиция дворца будет дополнена 3D-моделью крепости Бездез и археологической секцией. Здесь же обустроят детский уголок, - информировал смотритель исторического комплекса Камил Сайдл.
Посетители также по-прежнему могут полюбоваться уникальной часовней и множеством готических архитектурных деталей, бургграфским дворцом и подняться на Большую башню с рыцарским залом на самом верхнем этаже крепости.В XVII веке в замке обосновался монастырь,однако в конце XVII в. по распоряжению императора Иосифа II монахам пришлось его покинуть. Позже в его стенах ютились отшельники и промышлявшие разбоем.
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