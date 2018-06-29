Займите место на троне во дворце ордена Тамплиеров!

"В XIX веке дворец настолько обветшал, что граф Кристиан из рода Валленштейнов приказал в 1844 году его закрыть", - сообщила пресс-секретарь Национального управления по охране памятников (NPÚ) Луцие Бидласова.

Бездез, в прошлом почти не подвергавшийся перестройкам, украшает вершину холма высотой 604 м, откуда открывается прекрасный вид на живописные окрестности и в ясную погоду видны вершины Йизерских гор и Крконош. Бездез является образцом наиболее зрелого этапа развития крепостей вообще.

Посетители смогут осмотреть дворец самостоятельно или в рамках экскурсий. Им также разрешат занять место на королевском троне - копия создана в период средневековья.

В следующем году экспозиция дворца будет дополнена 3D-моделью крепости Бездез и археологической секцией. Здесь же обустроят детский уголок, - информировал смотритель исторического комплекса Камил Сайдл.

Посетители также по-прежнему могут полюбоваться уникальной часовней и множеством готических архитектурных деталей, бургграфским дворцом и подняться на Большую башню с рыцарским залом на самом верхнем этаже крепости.В XVII веке в замке обосновался монастырь,однако в конце XVII в. по распоряжению императора Иосифа II монахам пришлось его покинуть. Позже в его стенах ютились отшельники и промышлявшие разбоем.