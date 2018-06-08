За свободу Чехословакии в 1968 и украинских политзаключенных в 2018

Ирина Ручкина, Антон Каймаков
08-06-2018
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Площадь Вацлава Гавела в центре Праги стала местом митинга, на котором участники демонстрации 25 августа 1968 на Красной площади Павел Литвинов, Татьяна Баева и Виктор Файнберг – лауреаты премии МИД Чехии этого года, а также российские и чешские активисты подписали петицию в поддержку голодающего в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова, требующего освобождения украинских политзаключенных в России.

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Антон Литвин, фото: manyl4ik, CC BY - SA 3.0Антон Литвин, фото: manyl4ik, CC BY - SA 3.0 Манифестация прошла по инициативе Антона Литвина, представляющего ежегодный пражский фестиваль Kulturus. Текст призыва, адресованного политикам и общественным деятелям, подчеркнув решимость Олега Сенцова голодать до смертельного исхода, зачитал правозащитник Сергей Шаров-Делоне:

«Мы не можем молчать и оставаться безучастными. Если украинская и российская сторона не желают договариваться, мы просим дипломатические миссии и лидеров стран Европы, Америки, а также Канады принять срочные меры и добиться от Российской Федерации и Украины обмена заключенными.

Подписывая петицию, мы просим Министерство иностранных дел Чешской Республики, депутатов и политических деятелей страны выступить медиатором между Россией и Украиной. Просим их взять на себя роль посредника в вопросе освобождения политзаключенных, заставить стороны говорить друг с другом о судьбах политзаключенных, подключаясь при этом ко всем международным событиям с участием России, а также к иным мероприятиям, где фигурируют российские политики и чиновники. Просим заявлять о том, что в России находится огромное количество политзаключенных, в том числе и иностранных граждан, чтобы ваше молчание не было воспринято в качестве согласия с противоправными действиями российских властей.

Жизнь Олега Сенцова, а также еще нескольких человек, которые в знак солидарности с ним объявили голодовку, находится под угрозой, и медлить нельзя. С 23 мая голодает украинский солдат Александр Шумков в Брянском СИЗО, с 28 мая – российский политзек Станислав Зиморвец голодает в колонии Волгограда, с 31 мая – Александр Кольченко, подельник Сенцова, голодает в колонии К-6 в Копейске, с 19 мая частичную голодовку проводит крымский политзек Владимир Балух.

Мы призываем европейские правительства и международные организации к энергичному вмешательству в судьбы украинцев и политзаключенных в России».

Ирина Ручкина, Антон Каймаков
08-06-2018
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