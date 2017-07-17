По информации МВД ЧР, на 2017 г. правительство выделило на программу репатриации сумму в размере 40 млн крон (1,4 млн евро).

В конце июня мы встретились с Людмилой Бобровской в Праге, куда она надеялась переселиться в 2015 г. Встреча с уроженкой Богемки в Украине, основанной в далеком 1905 году выходцами из Чехии, состоялась по прошествии двух лет. Причем в знаменательный для нашей собеседницы день двухлетней годовщины переселения ее семьи из Одессы в Чешскую Республику. Впервые Бобровская (девичья фамилия Рейхртова) побывала в Чехии в 2005 г. в качестве участницы курсов чешского языка в Добрушке. В настоящее время в Праге проживает вся ее многочисленная семья – Людмила Бобровская является матерью пятерых дочерей. Сама Людмила, в настоящее время уже в должности административного сотрудника Центра миграции Архиепархиального благотворительного общества, помогает своим землякам с января 2016 г. подготовиться к переезду в Чехию и консультирует переселенцев, прибывших из Украины.

– Мы очень рады приветствовать вас на вашем новом рабочем месте через два года после нашей встречи в ведомственной гостинице чешского МВД в Червене-над-Влтавой. Там, напомню, временно были поселены представители первой волны переселенцев в рамках программы, позволяющей переехать на историческую родину потомкам этнических чехов. В 2015 году, когда мы виделись, в Чехию переселились около 120 человек из числа украинских чехов. Как обстоят дела на текущий момент – сколько, по имеющимся у вас сведениям, в общей сложности переехало в ЧР за этот период времени в рамках программы переселения?

За двухлетний период по программе переселились 650 человек

– Мы, конечно, ведем статистику и знаем точные цифры. За двухлетний период по программе переселились 650 человек. Первой волне переселенцев было сложнее, люди не знали, как им поступать, где жить, где искать работу, поэтому процесс проживания в гостинице длился от четырех месяцев до полугода. Сейчас люди задерживаются в гостинице не более трех месяцев, поэтому уезжают оттуда очень быстро,

– рассказывает Людмила Бобровская. В программе переселения земляков она работает с 2016 года, сначала как переводчик, а позже как административный сотрудник и работник социальной службы.

В настоящее время в рамках программы по переселению в ожидании оформления документов для получения вида на жительство в гостинице МВД проживает 70 земляков. Имеются ли у вас сведения, скольким из 650 человек за минувшие два года удалось найти работу?

– Конкретной цифры в данном случае я не назову, но практически все трудоспособные люди устроились на работу и уже работают.

– В то время также поступила информация, что примерно 2/3 всех прибывших еще в момент проживания в гостинице МВД нашли своих потенциальных работодателей и, возможно, устроились на работу. Знаете ли вы, насколько быстро ныне продвигается процесс трудоустройства уже прибывших в ЧР земляков?

– Сейчас у нас работа поставлена таким образом: по прибытии земляков 2-3 недели занимает оформление всех документов, потом мы начинаем работать с клиентами – это, прежде всего, поиск жилья и работы. Мы работаем уже с очень многими фирмами и заводами в Чешской Республике, где нас уже знают, ждут и просят: «Как только приедут ваши земляки, направляйте их, пожалуйста, на работу к нам».

ЭТО GZ Media в городе Собеслав, LINET spol. Slaný и многие предприятия в Тахове. По большей части, востребованы рабочие профессии, так как все же существует языковой барьер. Если честно, очень мало земляков приезжает подготовленными в плане языка. Единственным исключением стала семья Новицких. Чтобы работать по специальности, надо преодолеть языковой барьер.

Продолжение беседы с Людмилой Бобровской вы услышите в одной из наших летних программ.