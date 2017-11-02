ЮНЕСКО включило Брно в сеть креативных городов

Эва Туречкова
02-11-2017
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ЮНЕСКО включило чешский город Брно в мировую сеть креативных городов музыки, таковых на планете 31. Чем моравская столица заслужила столь высокую оценку? Об этом «Радио Прага» рассказал главный координатор кандидатуры в ЮНЕСКО Давид Диттрих.

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Город Брно, Фото: ЧТКГород Брно, Фото: ЧТК «Брно – столица одной из наиболее музыкальных областей в мире благодаря фольклору, и, соответственно, приманивает к себе людей подобного склада - любителей и знатоков музыки. С Брно неразлучно связаны имена многих великанов, например Леоша Яначека. И, не в последнюю очередь, в нашем городе представлена необыкновенная пестрота музыкальных жанров и стилей, начиная оперой, классикой, мюзиклом, джазом и заканчивая world music или фольклором, о котором я уже упоминал».

Сеть креативных городов ЮНЕСКО была создана в 2004 году и на сегодняшний день насчитывает около 180 городов мира, которые разделены на несколько категорий: это литературные города, города кино, города музыки, города декоративно-прикладного искусства, гастрономические города, города дизайна и даже города медиа-искусств.

Первичная идея представить свой город на музыкальном поприще возникла еще в 2002 году, когда реализовывался любительский проект Брно – город музыки. Администрация города поддержала эту инициативу в 2014г. Впервые был город номинирован на соискание престижного титула в 2015 году, но безуспешно. Чем в этот раз Брно заинтриговало жюри настолько, что добилось победы?

Давид Диттрих, Фото: Томаш ВодньанскиДавид Диттрих, Фото: Томаш Водньански «Мы обещали довести до конца строительство нового концертного зала им. Яначека, далее Брно обязалось интенсивно развивать музыкальное образование детей и, соответственно, направлять на эти нужды достаточный объем бюджетных средств. В Чешской республике существует уникальная система базовых художественно-музыкальных школ, и мы готовы поделиться нашим опытом и с другими городами. Далее планируем множество совместных проектов с другими городами музыки. А нашим детищем является фестиваль «Музыкальный марафон Брно».

Брно, таким образом, встает в один ряд с такими городами как британский Ливерпуль, польский город Катовице, испанская Севилья, итальянская Болонья, немецкий Ганновер или Мангейм. В списке фигурируют и новозеландский Окленд или колумбийский город Богота.

«Это очень интересный и пестрый список и мы надеемся, что сотрудничество со всеми этими городами, особенно не европейскими, может существенно обогатить наш репертуар», - говорит Давид Диттрих.

Покровителем брненской кандидатуры стала всемирно известная чешская меццо-сопрано Магдалена Кожена.

«Магдалена Кожена очень искренне переживает за все, что касается музыкальной жизни Брно, она была нашим патроном и помогала, как только могла», подтверждает в заключение нашей беседы Давид Диттрих.

Эва Туречкова
02-11-2017
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