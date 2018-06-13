Yellow Ribbon Run – дать надежду бывшим заключенным

На вопросы «Радио Прага» отвечает директор Службы пробации и медиации Андреа Матоушкова.

– Как появлялся проект Yellow Ribbon Run? Насколько нам известно, в Чехии он существует относительно недавно...

– Нас вдохновил аналогичный проект в Сингапуре. Познакомились мы с ним благодаря нашей коллеге Габине Словаковой, которая работает директором тюрьмы в городе Светла-над-Сазавой. Основная идея заключается в том, чтобы обратить внимание широкой общественности на проблемы условно освобожденных заключенных и тех, кто отбыл тюремный срок. Опыт нам показывает, что такие люди нуждаются в поддержке, им необходима помощь для возвращения к привычной повседневной жизни. Проект помогает трудоустраивать бывших заключенных, создавать для них новые вакансии; мы предлагаем им ту или иную работу, после чего поддерживаем, ведем к достижению цели. Одно дело – иметь работу, а другое – удержаться на рабочем месте, принять правила, которые для нас, живущих на свободе, являются само собой разумеющимися: рано встать, отправиться на работу, общаться со своими коллегами, привыкнуть к тому, что за свой труд ты получишь денежное вознаграждение, которым потом нужно будет соответствующим образом распорядиться...

– Это некоммерческий проект?

– Он благотворительный. 13-го июня в Праге пройдет эстафета, которую устраивает агентство RunCzech и организация Rubikon Centrum. В ней мы принимаем участие уже третий год, и на сегодняшний день представляем там главный благотворительный проект. Здесь пересекается сразу несколько организаций-работодателей, которые предоставляют возможность бывшим заключенным получить рабочее место. К забегам присоединяются как люди с криминальным прошлым, так и сотрудники многих агентств, госслужащие, работники министерств, представители пробационных и тюремных служб. Также с нами бегают и непосредственно жертвы преступлений... Таким образом, это впечатляющее по своему масштабу мероприятие, выходящее далеко за рамки спорта.

– Сколько обычно людей принимает участие в забегах?

– В Чешской Республике данный проект мы начали в 2016 году. Тогда к нам присоединились примерно 32 человека. В прошлом году эта цифра увеличилась до 374, а в текущем году, как мы предполагаем, число участников возрастет до 450. Интересно, что вы даже не сможете определить, кто есть кто, поскольку все люди бегут в одинаковых футболках с логотипом «Желтой ленточки».

– Где еще сегодня проходит данное мероприятие?

– Его проводят в Гонконге, на Фиджи. В Европе мы уникальны в том, что у нас своя, чешская версия. Присоединяются к нам и коллеги из Ирландии, организации, объединяющие тюремные службы, Ассоциация европейских пробационных служб.

– Знают ли в России об этом мероприятии?

– Исходя из той информации, которой мы располагаем, в России подобного проекта нет – по крайней мере, не с желтой ленточкой на логотипе. Возможно, там существуют какие-то родственные мероприятия, но мне не известно, в каком масштабе…

Желтая ленточка служит символом возвращения в общество бывших заключенных. Он был позаимствован из песни Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, которую в 1973 году исполнил Тони Орландо. Сюжет ее незамысловат. Отсидев три года в тюрьме, герой возвращается домой, предварительно послав письмо жене: «Если ты меня все еще ждешь и любишь, завяжи желтую ленту на старом дубе перед нашим домом. Автобус будет проезжать мимо, и если я не увижу желтой ленты, то поеду дальше». «Водитель, мне страшно самому сделать это, посмотри, нет ли желтой ленты вон на том дубе…» И весь автобус аплодирует, поскольку вокруг дуба повязано множество желтых лент. В США желтый цвет считался символом верности у жен солдат-кавалеристов.

– Как ваш проект воспринимают в обществе? Не встретились ли вы за это время с какими-то негативными отзывами, с противниками проведения такой акции?

– Предрассудки общества по отношению к тем, у кого криминальное прошлое, кто нанес другому физический ущерб или присвоил чужое имущество, конечно, могут оттолкнуть от нашего проекта. Тем не менее, в целом его поддерживают – это доказывает хотя бы то, что до сих пор мы не столкнулись ни с какими протестами или петициями... Люди, как нам кажется, осознают, что и их сосед может оказаться человеком, который только что покинул стены тюрьмы. Думаю, они себя будут чувствовать гораздо спокойнее, если будут знать, что об этих людях кто-то заботится, – подытоживает Андреа Матоушкова.

В свое время участие в эстафете принял и Иржи Ежек, завоевавший на паралимпиаде в Лондоне золотую медаль в шоссейном велоспорте.