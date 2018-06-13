Yellow Ribbon Run – дать надежду бывшим заключенным

Вот уже третий год на улицах Праги можно увидеть необычное спортивное мероприятие, у каждого участника которого на груди красуется желтая ленточка. Забеги, марафоны и эстафеты призваны поддержать всех тех, кто только что покинул стены тюрьмы. За свое недолгое существование проект Yellow Ribbon Run успел заинтересовать сотни людей...
На вопросы «Радио Прага» отвечает директор Службы пробации и медиации Андреа Матоушкова.
– Как появлялся проект Yellow Ribbon Run? Насколько нам известно, в Чехии он существует относительно недавно...
– Нас вдохновил аналогичный проект в Сингапуре. Познакомились мы с ним благодаря нашей коллеге Габине Словаковой, которая работает директором тюрьмы в городе Светла-над-Сазавой. Основная идея заключается в том, чтобы обратить внимание широкой общественности на проблемы условно освобожденных заключенных и тех, кто отбыл тюремный срок. Опыт нам показывает, что такие люди нуждаются в поддержке, им необходима помощь для возвращения к привычной повседневной жизни. Проект помогает трудоустраивать бывших заключенных, создавать для них новые вакансии; мы предлагаем им ту или иную работу, после чего поддерживаем, ведем к достижению цели. Одно дело – иметь работу, а другое – удержаться на рабочем месте, принять правила, которые для нас, живущих на свободе, являются само собой разумеющимися: рано встать, отправиться на работу, общаться со своими коллегами, привыкнуть к тому, что за свой труд ты получишь денежное вознаграждение, которым потом нужно будет соответствующим образом распорядиться...
– Это некоммерческий проект?
– Он благотворительный. 13-го июня в Праге пройдет эстафета, которую устраивает агентство RunCzech и организация Rubikon Centrum. В ней мы принимаем участие уже третий год, и на сегодняшний день представляем там главный благотворительный проект. Здесь пересекается сразу несколько организаций-работодателей, которые предоставляют возможность бывшим заключенным получить рабочее место. К забегам присоединяются как люди с криминальным прошлым, так и сотрудники многих агентств, госслужащие, работники министерств, представители пробационных и тюремных служб. Также с нами бегают и непосредственно жертвы преступлений... Таким образом, это впечатляющее по своему масштабу мероприятие, выходящее далеко за рамки спорта.
– Сколько обычно людей принимает участие в забегах?
– В Чешской Республике данный проект мы начали в 2016 году. Тогда к нам присоединились примерно 32 человека. В прошлом году эта цифра увеличилась до 374, а в текущем году, как мы предполагаем, число участников возрастет до 450. Интересно, что вы даже не сможете определить, кто есть кто, поскольку все люди бегут в одинаковых футболках с логотипом «Желтой ленточки».
– Где еще сегодня проходит данное мероприятие?
– Его проводят в Гонконге, на Фиджи. В Европе мы уникальны в том, что у нас своя, чешская версия. Присоединяются к нам и коллеги из Ирландии, организации, объединяющие тюремные службы, Ассоциация европейских пробационных служб.
– Знают ли в России об этом мероприятии?
– Исходя из той информации, которой мы располагаем, в России подобного проекта нет – по крайней мере, не с желтой ленточкой на логотипе. Возможно, там существуют какие-то родственные мероприятия, но мне не известно, в каком масштабе…
Желтая ленточка служит символом возвращения в общество бывших заключенных. Он был позаимствован из песни Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, которую в 1973 году исполнил Тони Орландо. Сюжет ее незамысловат. Отсидев три года в тюрьме, герой возвращается домой, предварительно послав письмо жене: «Если ты меня все еще ждешь и любишь, завяжи желтую ленту на старом дубе перед нашим домом. Автобус будет проезжать мимо, и если я не увижу желтой ленты, то поеду дальше». «Водитель, мне страшно самому сделать это, посмотри, нет ли желтой ленты вон на том дубе…» И весь автобус аплодирует, поскольку вокруг дуба повязано множество желтых лент. В США желтый цвет считался символом верности у жен солдат-кавалеристов.
– Как ваш проект воспринимают в обществе? Не встретились ли вы за это время с какими-то негативными отзывами, с противниками проведения такой акции?
– Предрассудки общества по отношению к тем, у кого криминальное прошлое, кто нанес другому физический ущерб или присвоил чужое имущество, конечно, могут оттолкнуть от нашего проекта. Тем не менее, в целом его поддерживают – это доказывает хотя бы то, что до сих пор мы не столкнулись ни с какими протестами или петициями... Люди, как нам кажется, осознают, что и их сосед может оказаться человеком, который только что покинул стены тюрьмы. Думаю, они себя будут чувствовать гораздо спокойнее, если будут знать, что об этих людях кто-то заботится, – подытоживает Андреа Матоушкова.
В свое время участие в эстафете принял и Иржи Ежек, завоевавший на паралимпиаде в Лондоне золотую медаль в шоссейном велоспорте.