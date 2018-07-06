Ян Гус – малоизвестные страницы жизни известного реформатора

Какова была жизнь великого реформатора до того, как он прибыл в чешскую столицу и поступил в Пражский университет? Об этом нам рассказал Войтех Пекарик, священник Чехословацкой гуситской церкви и гид Центра Яна Гуса.

– В 1370 (по некоторым данным — в 1369-м) году в деревне Гусинец в небогатой семье родился Ян «из Гусинеца», позднее именовавший себя Яном Гусом. Мальчика отправили учиться в школу в соседнем городе. Возможно, причиной тому явилась бедность семьи: прокормить пять или шесть детей непросто, а священнику хлеб был всегда обеспечен. Согласно другой версии, инициаторами обучения Яна стали местные господа. Он посещал католическую школу в городе Прахатице, в часе ходьбы от родной деревни, и подрабатывал пением в церковных хорах. После окончания школы, примерно в шестнадцать лет, он отправляется учиться в Прагу.

Поскольку крестьяне не имели права владеть землей, единственной реальной возможностью для бедного, незнатного человека чего-то добиться в жизни был путь священнослужения. Родителей Яна мало интересовали полученные им знания, главной целью было пробиться к относительно благополучной и обеспеченной жизни.

– Семья снимала комнату в одном из деревенских домов. Ян Гус вспоминал, что был очень старательным учеником и стремился поскорее стать священником, чтобы иметь собственное жилье. Уже обосновавшись в Праге, он несколько раз навестил родной дом. Впервые он вернулся в Гусинец, когда был изгнан из столицы и жил на юге Чехии в деревеньке Кози Градек. Нередко говорят, что он приехал навестить мать перед судьбоносным путешествием в Констанц, но, скорее всего, это легенда.

История жизни Яна Гуса после того, как он покинул родные места и переехал в Прагу, хороша известна. А какова была судьба его родного дома?

– Этот дом (в том числе и светлица, где жила семья Яна Гуса) несколько раз менял хозяев. До XIX века, когда его посетили, к примеру, Ян Неруда и Алоис Ирасек, он находился в частной собственности. Национальное общество «Сватобор» в 1880 году организовало сбор средств, а уже в 1883 году выкупило часть дома и передало спортивному объединению «Сокол», которому он принадлежал вплоть до Второй мировой войны. Затем дом стал собственностью государства, а с 1991 года перешел в ведение деревни Гусинец. После комплексной реставрации, приуроченной к 600-летию мученической смерти Яна Гуса, здесь разместился музей, который относится к Чешской Гуситской церкви.

В период коммунистического правления многие исторические памятники сильно пострадали, замки и монастыри превращались в тюрьмы, больницы, школы или даже склады, многие были разрушены, а часть просто обветшала. А какова была судьба дома Яна Гуса в эту эпоху?

– В доме была расположена небольшая экспозиция, посвященная Яну Гусу, который изображался как вождь «революционного» гуситского движения, сопротивлявшегося гнету католической церкви. И как-то умалчивался тот факт, что он был глубоко верующим человеком и проповедником.

Именно благодаря этому дом Яна Гуса не пришел в упадок и до наших дней, пройдя серьезную реконструкцию и модернизацию, остается музеем великого философа и проповедника. Что же могут сегодня увидеть посетители дома-музея?

– Здесь находится как классическая экспозиция, посвященная жизни Яна Гуса, так и мультимедийная. Светлица оформлена в стиле XIV века, а в соседнем помещении находится выставка, посвященная Констанцскому собору. Здесь можно посмотреть видео, реконструирующее место, где проходил допрос Яна Гуса и звучала его речь.

Существует множество историй и легенд о жизни Яна Гуса, о его проповедях, о беседах с императором Сигизмундом I Люксембургским, учениками и простым людом. А есть ли легенды, связанные с его родной деревней?

– Недалеко от деревни Гусинец в живописном ущелье находится скала Яна Гуса, опершись на которую, согласно легенде, он любил отдыхать по дороге из школы. Говорят, что в скале даже остался отпечаток его головы. Рассказывают также, что однажды он спрятался у этой скалы от грозы. Росший неподалеку куст загорелся от удара молнии. Мать Яна отправилась ему навстречу и нашла его завороженно глядящим на горящий куст. Ян указал на пламя и сказал: «Так же, как этот куст, и я окончу свою жизнь в огне».

Ян Гус не поступился своими идеалами и отдал за них жизнь: по решению Констанцского собора, он был объявлен еретиком и 6 июля 1415 года сожжен на костре вместе со своими трудами. День памяти Яна Гуса является в Чехии государственным праздником.