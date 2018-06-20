XVI Всесокольский слет – культура и спорт

Ирина Ручкина
20-06-2018
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В начале июля в Праге пройдет XVI Всесокольский слет. В этом году он будет особенным: кроме спортивных акций, в которых примут участие не только чешские и словацкие «соколы», но и тысячи иностранных спортсменов, организаторы также готовят насыщенную культурную программу.

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В Национальном театре впервые за всю историю его существования выступят непрофессиональные актеры: сокольский любительский Театр под Петржином (Divadlo pod Petřínem) совместно с ансамблем песни и танца Йозефа Выцпалка и театральной группой Тоушень представят комедию Ладислава Строупежницкого «Наши гордецы» (Naši furianti), которая официально откроет Всесокольский слет.

Пятнадцать тысяч спортсменов

глава Чешского сокольского общества Гана Моучкова, фото: ЧТК / Шулова Катержинаглава Чешского сокольского общества Гана Моучкова, фото: ЧТК / Шулова Катержина В этом году ожидается гораздо большее количество участников, чем в прошлый раз. Организаторы Всесокольского слета хотят отметить столетие основания независимой Чехословацкой республики, подчеркнуть, что «соколы» всегда активно участвовали не только в спортивной, но и в культурной жизни страны, и наглядно продемонстрировать живое сотрудничество между Чехией и Словакией. Более подробно об этом рассказала глава Чешского сокольского общества (Česká obec sokolská – ČOS) Гана Моучкова:

– Мы уже сейчас можем с уверенностью сказать, что в XVI Всесокольском слете примут участие около 15 тысяч спортсменов. С особенной радостью и гордостью я хочу отметить, что среди них 1060 детей в возрасте до шести лет. Мне кажется, что это просто чудесно. Кроме того, в Прагу приедет 1500 иностранных спортсменов, которые уже несколько месяцев на расстоянии репетируют с нами. Мы покажем в общей сложности тринадцать гимнастических этюдов, одиннадцать из которых – сокольские, а два привезут наши коллеги из других стран. Из одиннадцати сокольских этюдов один для нас особенно важен, потому что он был подготовлен к столетию республики. Его название говорит само за себя – «Вместе», авторами являются чешка и словачка.

Спорт и развлечения для всех

Каждому Всесокольскому слету предшествуют как минимум два года подготовки, участники тренируются, репетируют свои спортивные композиции, а организаторы планируют сопроводительную программу. Уже в начале весны в разных областях Чехии начали проводиться региональные сокольские слеты. Во время Всесокольского слета в Праге горожане и гости столицы смогут посетить не только спортивные выступления и состязания, но и целый ряд других акций: парад в концертно-спортивном комплексе O2 Arena, театральные выступления и кукольные спектакли для детей. О двух наиболее крупных мероприятиях рассказал руководитель ČOS Петр Свобода:

– Мы планируем два главных шествия. Первое, открывающее Всесокольский слет, пройдет 1 июля по традиции от Вацлавской до Староместской площади. Здесь участников ждет сюрприз: обычно этим мероприятие и заканчивалось, но в нынешнем году на Староместской площади установлена сцена, где будет звучать музыка, будут проводиться конкурсы и еще много всего интересного. Гостям слета это даст уникальную возможность увидеть вместе всех 15 тысяч спортсменов – после праздничного открытия они будут выступать уже по отдельности. На следующий день в 20:45 состоится открытая встреча спортсменов со зрителями в Тыршовом доме. В 21:30 мы отправимся на шествие с фонариками на Петржинский холм, присоединиться к нам может каждый желающий. А для случайных прохожих это также будет очень необычное зрелище: по холму поползет светящийся разноцветный змей. Шествие завершится около полуночи, когда мы планируем подняться на Петржинскую башню. Для всех участников это станет незабываемым событием.

Возвращение к традициям

В честь столетия основания независимой Чехословацкой республики организаторы решили продолжить довоенную традицию, когда в честь каждого Всесокольского слета известные художники (Миколаш Алеш, Макс Швабински, Альфонс Муха) создавали тематические картины и плакаты. В оформлении XVI Всесокольского слета участвовал целый ряд чешских живописцев. О важности возвращения к этой традиции рассказал художник Станислав Дивиш:

– Изобразительное искусство, конечно, претерпело колоссальные изменения за последние полвека, и те образы и формы, что использовались для создания картин и плакатов к Всесокольским слетам до войны, сейчас уже неактуальны. Поэтому очень важно, что организаторы подключили современных художников, которые известны публике — если не они сами, то хотя бы их работы. Благодаря этому можно ознакомить зрителей с формами современного искусства. Мне очень приятно, что меня пригласили участвовать в этом проекте. Во-первых, я уже давно занимаюсь отображением спортивной тематики в искусстве, а во-вторых, я просто рад, что могу поддержать столь важное событие. И это для меня главное.

Спортивная организация «Сокол» была основана в 1862 году Ярославом Тыршем и Индржихом Фюгнером. В настоящее время в Чехии зарегистрировано около 1150 сокольских спортивных залов. В «Соколе» состоит около 160 тысяч человек, благодаря чему он входит в число крупнейших общественных организаций Чехии.

Ирина Ручкина
20-06-2018
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