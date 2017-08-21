Вторжение в Чехословакию в 1968-м. Фотографии с улиц Праги из архива польского геолога

Антон Каймаков
21-08-2017
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Чешское Радио на своем новостном сервере iROZHLAS.cz публикует уникальные цветные фотографии, сделанные на улицах Праги польским геологом Лешеком Савицким.

Участник Международного геологического конгресса, на который в чехословацкую столицу съехалось 3500 специалистов из 90 стран мира, после вторжения войск Варшавского договора несколько дней оставался вынужденным узником оккупированной Праги. Объектив фотоаппарата Лешека Савицкого в цвете запечатлел тихий протест пражан на Вацлавской площади, сгоревшие автомобили, солдата с поникшей головой, грусть в глазах горожан и танки, как будто взявшие на прицел пражское небо…

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