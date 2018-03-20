Вся флора Чехии – на одном сайте

Катерина Айзпурвит
20-03-2018
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Теперь вы можете узнать обо всем, что растет на чешской земле, – достаточно набрать адрес Pladias.cz, и перед вами откроется полная база данных местной флоры. Вы сможете узнать, какие виды растений здесь встречаются, выяснить их особенности, ареалы распространения, периоды вегетации и многое другое.

Фото: Pladias.czФото: Pladias.cz Специалисты университета им. Масарика, Академии наук ЧР и другие ученые составили самую полную из всех существовавших до сих пор баз данных чешских растений.

«Над созданием сайта мы трудились четыре года, а в его основу легла база данных Центра анализа растительного многообразия Pladias – проекта, который осуществляется при поддержке Агентства грантов ЧР. В базе данных использована информация из многих гербариев Чехии, а также литература по ботанике и результаты полевой работы, которой ботаники занимаются не одно десятилетие», – рассказывает руководитель проекта Милан Хитры, сотрудник факультета природоведения университета им. Масарика.

На сайте, например, можно открыть интерактивную карту произрастания так наз. сосудистых растений, куда ученые включили 13 млн различнеых точек. Также на Pladias.cz представлена полная система классификации чешской флоры, фотографии и рисунки, перечень исчезающих видов растений и многое другое.

Ученые предлагают пользоваться сайтом и тем, кто хочет узнать, что за интересное растение они встретили во время своих прогулок на лоне чешской природы.

Pladias.cz
Катерина Айзпурвит
20-03-2018
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