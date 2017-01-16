16-01-2017 14:47 | Лорета Вашкова

Чешско-американские и российско-американские отношения после прихода в Белый дом нового хозяина обсудил в субботу президент Милош Земан с группой своих экспертов и главой чешского МИД Любомиром Заоралеком. На встрече в Ланах, длившейся почти шесть часов, также рассматривалась ситуация в Турции, выход Великобритании из ЕС и вопросы безопасности. По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачека, контрапунктом встречи президента с министром иностранных дел стало отсутствие существенных разногласий в вопросах внешней политики.

«Возможно, будет предпринята попытка придать отношениям с Россией новую форму. Определенные сигналы свидетельствуют о том, что в некоторых вопросах новый президент США будет вести себя иначе, чем его предшественник. Мы сказали, что при определенных обстоятельствах стремление преодолеть установившийся шаблон и найти другое решение может принести пользу», – отметил после встречи с президентом глава чешской дипломатии Любомир Заоралек.

Он также сообщил, что высокий пост посла США в Чехии может долго оставаться вакантным. Нынешний глава американского дипломатического представительства в Праге Эндрю Шапиро сложит свои полномочия уже в пятницу, 20 января. Его пребывание в Чехии было отмечено рядом конфликтов с хозяином Пражского Града. Как известно, Милош Земан, чье мнение нередко идет вразрез с единой линией ЕС, зарекомендовал себя как критик позиции Евросоюза по вопросу российско-украинского конфликта и санкций в отношении России. Следует напомнить, что именно на данной почве возник и один из конфликтов между покидающим Прагу Эндрю Шапиро и Милошом Земаном. Посол США, которого активисты провожают песнями Goodbye Andrew и «Полькой Розамунды», ставшей символом благодарности за освобождение части Чехословакии в 1945 г. американскими войсками, в интервью «Чешскому телевидению» в 2015 г. сообщил, что «почувствует определенную неловкость», если Милош Земан отправится на празднование Дня победы в Москву как единственный политический лидер из стран Евросоюза. Президент, в свою очередь, счел недопустимым, чтобы посол «высказывался о его зарубежных поездках», и объявил, что «двери Града для Шапиро будут закрыты».

Встреча Земана с Трампом состоится в апреле

Глава МИД Любомир Заоралек назвал «абсолютно беспрецедентным» требование, чтобы примерно треть послов Америки покинула занимаемые ими посты еще до инаугурации Дональда Трампа, избранного 45-м президентом Соединенных Штатов.

«Нам придется набраться терпения, так как назначение американского посла в Чехию станет составной частью огромного пакета заявлений, который будет направлен представителям Конгресса, и, вероято, сложных переговоров в этой сфере. Еще недавно я предполагал, что данный вопрос мог бы решиться в ближайшее время, однако на данный момент я уже опасаюсь, что назначение главы дипломатического представительства затянется».

Шанс обсудить с Дональдом Трампом фигуру нового посла в Праге Милошу Земану представится в середине апреля, когда он посетит с официальным визитом Белый дом, сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. Возвращаясь к встрече в Ланах, он отметил, что между главой государства и министром иностранных дел не было отмечено противоречий относительно концепции внешней политики.

Вступление Чехии в Банк развития Китая

«Главным предметом обсуждения на встрече президента и главы МИД являлась координация внешней государственной политики Чешской Республики, на которой стороны подтвердили сходство занимаемых позиций. Еще одной важной темой переговоров стала единодушная поддержка дальнейшего развития экономической дипломатии. Упомянут был и вопрос вступления Чехии в Банк развития Китая», – сообщил И. Овчачек.

В группу экспертов М. Земана, присутствовавших на переговорах президента и главы МИД, входят, например, экс-премьер и нынешний управляющий Чешским национальным банком Иржи Руснок, бывший министр юстиции Марие Бенешова, канцлер президента Вратислав Мынарж или бывший лидер Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Ярослав Завадил. Приглашение на встречу в загородную резиденцию президента, результаты которой в СМИ подробно не освещались, получил и предшественник главы внешнеполитического ведомства Ян Когоут.