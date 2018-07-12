Вотум доверия правительству под гул протестных демонстраций

Доверие парламента кабинет Андрея Бабиша получил спустя 264 дня после выборов, что стало самым долгим ожиданием вотума в истории Чешской Республики.

В первый день жизни страны с правительством, чьи полномочия подтверждены парламентом, политологи и журналисты не склонны оценивать ситуацию в розовых тонах, говоря, что Андрей Бабиш «не выиграл» и предсказывают «адски тяжелую работу» премьеру. Как пишет экономическое издание Hospodářské noviny, президент Милош Земан, лично приехавший в парламент поддержать кабинет, и коммунисты, голосовавшие за правительство меньшинства, «получили еще больше, чем им сейчас кажется». Также комментаторы указывают на определенный раскол в рядах социал-демократов, часть которых не хотела входить в кабинет Андрея Бабиша, и с ЧСДП лидеру ANO будет непросто находить общий язык.

Решительных действий ожидают от оппозиции, которой предстоит выдвинуть новые лозунги, сменив риторику, направленную на срыв голосования. Поддержка со стороны компартии и уголовное дело против премьера Бабиша – вот два основных пункта, на которые обрушились с критикой как депутаты с трибуны парламента, так и демонстранты под его стенами.

«Я очень ценю то, что вы пришли сюда. Пусть здесь не десятки тысяч, однако наши протесты во всех краях страны идут долго и постоянно. Вы показываете, что не согласны с тем, чтобы у нас было правительство с премьером, против которого возбуждено уголовное дело, и которое проходит в парламенте при поддержке коммунистов. Спасибо, что вы пришли сюда, что вы не молчите! В выступлениях господина премьера и президента сегодня звучало немало слов об экономике – мол, «здесь у нас все неплохо, так чего же вы хотите?» Однако общество, которое стремится развиваться, должно базироваться не только на экономических параметрах, но и на определенных ценностях, и именно об этом сегодня идет речь. И когда вас дети или внуки спросят о сегодняшних исторических событиях, вы сможете им сказать, что делали в этот день. Спасибо!», – с такими словами к собравшимся под стенами парламента обратился депутат от христианских демократов Мариан Юречка.

Многочасовое заседание Нижней палаты сопровождалось резкими выступлениями участников прений, которые не обошлись без личных выпадов в адрес друг друга. Так, один из лидеров оппозиционной партии ТОР-09 Мирослав Калоусек указал на то, что премьер побоялся во время перерыва встретиться на улице с протестующими. «По имеющейся у нас информации, господин премьер выглянул на улицу, а увидев, что толпа настроена против него, вернулся назад, не поговорив с этими людьми. Извините, господин премьер, но мужчина себя так не ведет. Настоящий мужчина говорит и с теми людьми, чье мнение отличается от его собственного. Вы убегаете от людей, у которых другое мнение, лжете, клянясь здоровьем своих детей, обманываете, жалуетесь, хнычете…».

Это заявления потонуло в стуке ладонями о парламентские кафедры, которым фракция ANO выразила свой протест. Андрей Бабиш в ответном выступлении в адрес Мирослава Калоусека не поскупился на резкие выражения. «Я выходил к демонстрантам, и я не знаю, сколько промилле алкоголя в крови у пьяницы Калоусека. Этот вор, на котором пробы ставить негде, как обычно, пьян! И ты не будешь меня тут оскорблять и говорить о моих детях! Я вышел, чтобы показать всем гражданам этот документ: год 2006. Калоусек – за правительство ЧСДП при поддержке коммунистов. Так о чем мы тут весь день говорим!», – возмущался с парламентской трибуны Андрей Бабиш, указавший оппозиции, что «ее демонстранты» кидали в него бутылки.

Выяснение спорных подробностей прошлого обоих политиков, где звучали и обвинения в работе на спецслужбы ЧССР, и способы приобретения ими капиталов, и обвинения в коррупции, заняло немало времени и, по-видимому, будет иметь продолжение.

Тем не менее, 105 голосами из 196 присутствовавших детутатов парламент предоставил кабинету Андрея Бабиша вотум доверия.

Комментатор газеты Lidové noviny напоминает, что Чехия – единственная из стран бывшего соцлагеря, где компартия лишь сейчас получила толику власти, причем в очень ограниченном масштабе. «Угроза коммунизма в 2018 г. и без существования коммунистической империи для большинства выглядит просто смешной», – пишет колумнист издания, сравнивая ситуацию с тем, как предки сегодняшних чехов в 1947 г. боялись имперских амбиций Австрии. По его мнению, сегодняшние коммунисты – «всего лишь торговцы властью, а не идеологическая сила».

В своем прогнозе работы нового правительства издание также напоминает, что отговорки о работе кабинета без поддержки парламента потеряли силу, и министрам «придется платить по счетам своих избирателей».

Для проведения решений большинством кабинету будет не хватать не менее восьми голосов, так что для проведения каждого закона им волей-неволей придется искать поддержки у оппозиции или коммунистов. «А ни те, ни другие ничего даром давать не станут», предсказывает издание.