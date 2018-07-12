Вотум доверия правительству под гул протестных демонстраций

Шестнадцатичасовые парламентские дебаты финишировали уже после полуночи – второй кабинет премьера Андрея Бабиша, кресла в котором поделили ANO и социал-демократы, смог получить вотум доверия. Помимо сложностей с распределением портфелей, коалиции еще пришлось заручаться голосами депутатов от компартии, без поддержки которых правительство не набирало необходимого большинства при голосовании.
Доверие парламента кабинет Андрея Бабиша получил спустя 264 дня после выборов, что стало самым долгим ожиданием вотума в истории Чешской Республики.
В первый день жизни страны с правительством, чьи полномочия подтверждены парламентом, политологи и журналисты не склонны оценивать ситуацию в розовых тонах, говоря, что Андрей Бабиш «не выиграл» и предсказывают «адски тяжелую работу» премьеру. Как пишет экономическое издание Hospodářské noviny, президент Милош Земан, лично приехавший в парламент поддержать кабинет, и коммунисты, голосовавшие за правительство меньшинства, «получили еще больше, чем им сейчас кажется». Также комментаторы указывают на определенный раскол в рядах социал-демократов, часть которых не хотела входить в кабинет Андрея Бабиша, и с ЧСДП лидеру ANO будет непросто находить общий язык.
Решительных действий ожидают от оппозиции, которой предстоит выдвинуть новые лозунги, сменив риторику, направленную на срыв голосования. Поддержка со стороны компартии и уголовное дело против премьера Бабиша – вот два основных пункта, на которые обрушились с критикой как депутаты с трибуны парламента, так и демонстранты под его стенами.
«Я очень ценю то, что вы пришли сюда. Пусть здесь не десятки тысяч, однако наши протесты во всех краях страны идут долго и постоянно. Вы показываете, что не согласны с тем, чтобы у нас было правительство с премьером, против которого возбуждено уголовное дело, и которое проходит в парламенте при поддержке коммунистов. Спасибо, что вы пришли сюда, что вы не молчите! В выступлениях господина премьера и президента сегодня звучало немало слов об экономике – мол, «здесь у нас все неплохо, так чего же вы хотите?» Однако общество, которое стремится развиваться, должно базироваться не только на экономических параметрах, но и на определенных ценностях, и именно об этом сегодня идет речь. И когда вас дети или внуки спросят о сегодняшних исторических событиях, вы сможете им сказать, что делали в этот день. Спасибо!», – с такими словами к собравшимся под стенами парламента обратился депутат от христианских демократов Мариан Юречка.
Многочасовое заседание Нижней палаты сопровождалось резкими выступлениями участников прений, которые не обошлись без личных выпадов в адрес друг друга. Так, один из лидеров оппозиционной партии ТОР-09 Мирослав Калоусек указал на то, что премьер побоялся во время перерыва встретиться на улице с протестующими. «По имеющейся у нас информации, господин премьер выглянул на улицу, а увидев, что толпа настроена против него, вернулся назад, не поговорив с этими людьми. Извините, господин премьер, но мужчина себя так не ведет. Настоящий мужчина говорит и с теми людьми, чье мнение отличается от его собственного. Вы убегаете от людей, у которых другое мнение, лжете, клянясь здоровьем своих детей, обманываете, жалуетесь, хнычете…».
Это заявления потонуло в стуке ладонями о парламентские кафедры, которым фракция ANO выразила свой протест. Андрей Бабиш в ответном выступлении в адрес Мирослава Калоусека не поскупился на резкие выражения. «Я выходил к демонстрантам, и я не знаю, сколько промилле алкоголя в крови у пьяницы Калоусека. Этот вор, на котором пробы ставить негде, как обычно, пьян! И ты не будешь меня тут оскорблять и говорить о моих детях! Я вышел, чтобы показать всем гражданам этот документ: год 2006. Калоусек – за правительство ЧСДП при поддержке коммунистов. Так о чем мы тут весь день говорим!», – возмущался с парламентской трибуны Андрей Бабиш, указавший оппозиции, что «ее демонстранты» кидали в него бутылки.
Выяснение спорных подробностей прошлого обоих политиков, где звучали и обвинения в работе на спецслужбы ЧССР, и способы приобретения ими капиталов, и обвинения в коррупции, заняло немало времени и, по-видимому, будет иметь продолжение.
Тем не менее, 105 голосами из 196 присутствовавших детутатов парламент предоставил кабинету Андрея Бабиша вотум доверия.
Комментатор газеты Lidové noviny напоминает, что Чехия – единственная из стран бывшего соцлагеря, где компартия лишь сейчас получила толику власти, причем в очень ограниченном масштабе. «Угроза коммунизма в 2018 г. и без существования коммунистической империи для большинства выглядит просто смешной», – пишет колумнист издания, сравнивая ситуацию с тем, как предки сегодняшних чехов в 1947 г. боялись имперских амбиций Австрии. По его мнению, сегодняшние коммунисты – «всего лишь торговцы властью, а не идеологическая сила».
В своем прогнозе работы нового правительства издание также напоминает, что отговорки о работе кабинета без поддержки парламента потеряли силу, и министрам «придется платить по счетам своих избирателей».
Для проведения решений большинством кабинету будет не хватать не менее восьми голосов, так что для проведения каждого закона им волей-неволей придется искать поддержки у оппозиции или коммунистов. «А ни те, ни другие ничего даром давать не станут», предсказывает издание.