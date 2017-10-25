Востребованная романтика распада Дмитрия Глуховского

Практически все книги писателя переведены на чешский язык, включая знаменитую серию «Метро», которую в Чехии называют «культовой». В романах «Метро 2033» и его продолжении нарисована постапокалиптическая жизнь в московской подземке после ядерной катастрофы.

Дмитрий Глуховский согласился рассказать «Радио Прага», какое место в его жизни и сердце отведено Чехии, и в чем секрет популярности его книг у чешских читателей.

– Что в вашей жизни связано с Чехией? Что в ней вы можете назвать «самым чешским»?

– Наверное, с десятилетнего возраста эта страна ассоциируется у меня с «Похождениями бравого солдата Швейка» и с теми сувенирами, которые мой дед, главный художник журнала «Крокодил», привозил из Праги. Они тоже были связаны со Швейком.

Я сюда приезжал уже несколько раз, у меня здесь выходят книги, я принимал участие в различных мероприятиях, приезжал на фестиваль, на Пражскую книжную ярмарку. Не могу сказать, что между мною и Чехией существуют какие-то глубокие культурные связи, – мои ассоциации с этой страной носят, скорее, туристическо-романтический характер.

– Вы получаете отклики на свои произведения от своих чешских читателей?

– Романтика распада, деградации, жизни на руинах старого мира, которая присутствует в «Метро 2033» и остальных книгах этой серии, оказалась близка чешскому читателю, как и венгерскому, польскому и другим из числа бывших соцстран. Все мы в 1990-х гг. оказались на руинах какого-то мира – кто-то с улыбкой, кто-то с недоуменной гримасой, но все мы оказались там. Очень быстро эйфория сменилась легкой растерянностью. Одни страны быстрее адаптировались к новой реальности, другие медленнее, но у всех осталась определенная сентиментальная ностальгия по прошлому, где ты ни за что не отвечаешь, и все решается за тебя. Многие страны прошли через период городского запустения, когда экономики находились в плачевном состоянии, и нас окружала «эстетика гниения».

Описанная в «Метро», она оказалась близка многим людям и вызывает у них отклик. Кроме того, хотя русская культура и насаждалась здесь насильственно, для многих людей она остается частью общего бэкграунда. Некоторые в отношении русской культуры способны отделить политику от человеческой составляющей и воспринимают мои книги достаточно тепло.

– На фестивале Kulturus затрагивается политическая ситуация в Чехии. Возможно, вы слышали о каком-нибудь ярком выступлении чешских политиков, сделанном ими за последнее время, и можете это прокомментировать? Например, недавно прозвучало заявление президента Милоша Земана по поводу Крыма.

– Я слышал об этом, но не знаю, какими мотивами руководствовался Милош Земан. Возможно, старик просто заскучал и занимается провокациями.

– Скучать президенту не приходится – он, несмотря на немолодой возраст, много путешествует по миру. В конце ноября Милош Земан собирается в Россию. Господин Путин пригласил главу Чехии, помимо Москвы, также в Сочи. Возможно он посетит и Екатеринбург. Его визит будет сопровождаться проведением крупной выставки. Также в Россию будут привезены мощи святой Людмилы. Выстроится ли к ее черепу такая же длинная очередь, как в свое время к Поясу Богородицы?

– Мы очень любим всякие реликвии, кости. В некоторых областях нашей страны предпочитают мусульманские реликвии, которые привозят из Мекки. В Москве с удовольствием принимают части тел других – православных святых. Надеюсь, это не испортит наши международные отношения, но лично я не пойду смотреть на череп святой Людмилы.