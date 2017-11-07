Восприятие Октябрьской революции в Чехии

Катерина Айзпурвит
07-11-2017
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100-летие большевистского переворота в России заставляет вновь задуматься над этим переломным моментом истории, единой точки зрения на который не существует до сих пор.

Революция в Москве, Фото: ЧТКРеволюция в Москве, Фото: ЧТК Как повлияла Октябрьская революция 2017 г. на события в Чехословакии в годы, последовавшие за революцией? Что принесли в государство, которое только что обрело самостоятельность, русские эмигранты, бежавшие от большевистского террора? Как воспринимают Октябрьскую революцию сегодняшние чешские историки? Избавилось ли чешское общество от пропагандистского характера интерпретации истории, под влиянием которого оно находились не одно десятилетие? Почему власти сегодняшней России стараются не привлекать внимание общества к столетию революционных событий?

Эти и другие вопросы обсуждали участники дискуссии, состоявшейся на «Радио Прага»: представитель русского меньшинства в Совете по нацменьшинствам при правительстве Чехии Алексей Келин, русист Ян Махонин, историк Радомир Влчек, а также гости – обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, историк Дмитрий Добродеев и заместитель директора РЦНК в Праге Олег Солодухин.

Катерина Айзпурвит
07-11-2017
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