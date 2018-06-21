Военные капелланы исцеляют души солдат

Нехватка патеров

Военные капелланы выполняют свои обязанности не только в местах постоянной дислокации воинских подразделений, но и в отрядах, принимающих участие в миротворческих операциях под эгидой НАТО или ООН. В настоящее время в чешских ВС служат 31 капеллан и единственная в Чехии женщина-капеллан, представители в общей сложности девяти христианских церквей и различных ее ветвей. И армия нуждается в большем числе священников. Как минимум, еще в четырех «падре» или «патерах» – так к ним обращаются в Чехии. Одной из особенностей службы военных священников является обязанность служить не только последователям церкви, служителем которой они сами являются, но и людям других конфессий из числа военных и членов их семей.

«Капелланы должны поддерживать постоянную связь со своими подопечными из числа военнослужащих в плане духовной опоры. В перечень их обязанностей также входит посещение семей погибших воинов. Им приходится выполнять и роль посредников между армией и родственниками погибших и в том случае, когда семьям требуется финансовая поддержка»,

– сообщил глава чешской Римско-католической церкви и Пражский архиепископ Доминик Дука.

Ракетный «подарок» на Рождество

«Самое сильное мое впечатление связано с праздником св. Штепана, 26 декабря, когда отмечается Рождество. Я служил мессу, во время которой наша база подверглась ракетной атаке. Именно в этот момент я осознал суть служения военных капелланов – находиться рядом с солдатами, которые несут свою трудную службу, и в самых экстремальных условиях»,

– поделился воспоминаниями о службе в Афганистане в 2009 г. в интервью «Чешскому радио» главный военный капеллан Ярослав Kнихал. Ему довелось побывать уже в четырех зарубежных миссиях: в Косово, Ираке и дважды в Афганистане, где, по его словам, он приобрел бесценный опыт.

Многие из капелланов говорят, что вопросу о вере или в безверии «в окопах неоткуда взяться». У многих солдат происходит переоценка ценностей, изменение мировоззрения.

Священники в роли партизанских связных

20-летию капелланской деятельности, когда церковь начала официально направлять священнослужителей в воинские формирования для пастырского служения чешским военнослужащим, посвящена и новая выставка перед Зданием Генерального штаба Армии ЧР в столичном районе Дейвице. Соавтором выставки является Я. Kнихал.

«Мы стремимся проследить историю несения капелланской службы в вооруженных силах с 1918 г., когда началось ее формирование. Переломный момент этой истории – 1939 год, когда традиция прерывается (в середине марта 1939 г. Чехословакия исчезла с карты Европы; власти Третьего рейха в преддверии Второй мировой войны учредили Протекторат Богемии и Моравии – прим.), священники уже не служат в армии, и 1946 год, когда происходит послевоенное становление и восстановление службы капелланов. В 1950 г. свою миссию в армии завершает последний капеллан. Потом наступает длительный период вынужденного бездействия в рамках этой деятельности. Очень значимым становится 1996 г., когда после долгого перерыва первые капелланы начали сопровождать чешских военнослужащих, отправляющихся за рубеж для участия в миротворческих миссиях».

«Выставка знакомит с такими выдающимися личностями в сфере воинской деятельности как Методей Кубань – понимающий священник и собеседник, который был для солдат в первую очередь другом и коллегой. Или Мариа Веселый, служивший в Италии и бывший связным партизанского движения так же, как и армейские капелланы, которых жизнь забросила в Великобританию, Францию и регион Среднего Востока. Многих из них нацисты казнили. В том числе и последнего начальника духовной службы того времени, генерала Кубаня. Он умер в результате истязаний, которым его подвергли в концлагере Дахау, в 1943 году».

– дополняет Я. Книхала глава Отдела по вопросам обеспечения военных ветеранов Минобороны Чехии Эдуард Стеглик.