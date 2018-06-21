Военные капелланы исцеляют души солдат

Обязанности военных капелланов в период социалистической Чехословакии утратили свое былое значение. Вернее, инициатива «сверху» помогла этой пастырской службе утратить свою актуальность. После «бархатной» революции, ставшей точкой отсчета новой вехи истории страны, армейские капелланы вот уже 20 лет помогают военнослужащим, пережившим боевой стресс и не дают упасть духом солдатам также непосредственно на территории проведения боевых действий.
Военные капелланы выполняют свои обязанности не только в местах постоянной дислокации воинских подразделений, но и в отрядах, принимающих участие в миротворческих операциях под эгидой НАТО или ООН. В настоящее время в чешских ВС служат 31 капеллан и единственная в Чехии женщина-капеллан, представители в общей сложности девяти христианских церквей и различных ее ветвей. И армия нуждается в большем числе священников. Как минимум, еще в четырех «падре» или «патерах» – так к ним обращаются в Чехии. Одной из особенностей службы военных священников является обязанность служить не только последователям церкви, служителем которой они сами являются, но и людям других конфессий из числа военных и членов их семей.
«Капелланы должны поддерживать постоянную связь со своими подопечными из числа военнослужащих в плане духовной опоры. В перечень их обязанностей также входит посещение семей погибших воинов. Им приходится выполнять и роль посредников между армией и родственниками погибших и в том случае, когда семьям требуется финансовая поддержка»,
– сообщил глава чешской Римско-католической церкви и Пражский архиепископ Доминик Дука.
«Самое сильное мое впечатление связано с праздником св. Штепана, 26 декабря, когда отмечается Рождество. Я служил мессу, во время которой наша база подверглась ракетной атаке. Именно в этот момент я осознал суть служения военных капелланов – находиться рядом с солдатами, которые несут свою трудную службу, и в самых экстремальных условиях»,
– поделился воспоминаниями о службе в Афганистане в 2009 г. в интервью «Чешскому радио» главный военный капеллан Ярослав Kнихал. Ему довелось побывать уже в четырех зарубежных миссиях: в Косово, Ираке и дважды в Афганистане, где, по его словам, он приобрел бесценный опыт.
Многие из капелланов говорят, что вопросу о вере или в безверии «в окопах неоткуда взяться». У многих солдат происходит переоценка ценностей, изменение мировоззрения.
20-летию капелланской деятельности, когда церковь начала официально направлять священнослужителей в воинские формирования для пастырского служения чешским военнослужащим, посвящена и новая выставка перед Зданием Генерального штаба Армии ЧР в столичном районе Дейвице. Соавтором выставки является Я. Kнихал.
«Мы стремимся проследить историю несения капелланской службы в вооруженных силах с 1918 г., когда началось ее формирование. Переломный момент этой истории – 1939 год, когда традиция прерывается (в середине марта 1939 г. Чехословакия исчезла с карты Европы; власти Третьего рейха в преддверии Второй мировой войны учредили Протекторат Богемии и Моравии – прим.), священники уже не служат в армии, и 1946 год, когда происходит послевоенное становление и восстановление службы капелланов. В 1950 г. свою миссию в армии завершает последний капеллан. Потом наступает длительный период вынужденного бездействия в рамках этой деятельности. Очень значимым становится 1996 г., когда после долгого перерыва первые капелланы начали сопровождать чешских военнослужащих, отправляющихся за рубеж для участия в миротворческих миссиях».
«Выставка знакомит с такими выдающимися личностями в сфере воинской деятельности как Методей Кубань – понимающий священник и собеседник, который был для солдат в первую очередь другом и коллегой. Или Мариа Веселый, служивший в Италии и бывший связным партизанского движения так же, как и армейские капелланы, которых жизнь забросила в Великобританию, Францию и регион Среднего Востока. Многих из них нацисты казнили. В том числе и последнего начальника духовной службы того времени, генерала Кубаня. Он умер в результате истязаний, которым его подвергли в концлагере Дахау, в 1943 году».
– дополняет Я. Книхала глава Отдела по вопросам обеспечения военных ветеранов Минобороны Чехии Эдуард Стеглик.
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