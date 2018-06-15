Водородная судьба чешских автомобилистов

Мотор водородного автомобиля работает почти бесшумно. Результат нажатия педали газа – только скорость, утверждают производители.

«В двигателе водородного автомобиля, несмотря на название топлива, водород внутри нигде не сгорает. Газ служит только в качестве носителя энергии. Водородная машина – чистый электромобиль. Водород вместе с кислородом служит для выработки электроэнергии. Кроме шума кондиционера внутри, ни при запуске мотора, ни во время езды мы практически ничего не слышим», – обращает внимание продукт-менеджер фирмы Toyota Вацлав Зикмунд.

Свои разработки в сфере водородного транспорта ведут или уже выпускают такие автомобили также Honda, Hyundai, BMW, Audi, Ford, Nissan, Daimeler и другие компании.

Каждая машина с двигателем внутреннего сгорания периодически проходит техосмотр, во время которого измеряется уровень выбрасываемых в атмосферу вредных эмиссий. В случае водородной машины, как утверждают производители, «выхлоп» – только вода.

«Она абсолютно чистая. Я эту воду пробовал даже пить. Как видите, до сих пор жив», – говорит представитель фирмы Toyota Вацлав Зикмунд.

Водородные автомобили, обращают внимание специалисты, как минимум, отличаются той же степенью безопасности, что и современные машины с моторами внутреннего сгорания.

«Баллоны, в которых водород может складироваться под давлением 700 атмосфер, сконструированы так, чтобы исключить утечку даже в случае аварии. Я рискну утверждать, что водородный или газовый автомобиль безопасней, чем тот, который ездит на бензине. Используемые в машинах баллоны на природный газ или водород очень сложно пробить. При этом в классических автомобилях сегодня бензобаки из пластмассы», – напоминает Алеш Доуцек, заведующий отделением водородных технологий компании ÚJV Řež и заместитель председателя Чешской водородной технологической платформы HYTEP.

Заправить водородный автомобиль можно за 3-5 минут, подчеркивают производители, что сравнимо с классическими машинами. Аккумуляторные электромобили в настоящее время по упомянутому параметру отстают, но для них в чешских городах уже найдутся общедоступные зарядные станции, а для водородных машин еще нет.

Министерство по вопросам охраны окружающей среды Чехии идею открытия водородных АЗС и использования «чистых» автомобилей всецело поддерживает.

«Реальная ситуация может измениться уже через два или полтора года. В планах строительство 5-6 водородных заправочных станций. До конца 2019 года они уже могли бы быть открыты. С производителями и экспортерами автомобилей мы также договорились о начале продаж водородных автомобилей у нас, как только откроется первая заправка», – комментирует заместитель министра по управлению секцией политики по охране окружающей среды и международным отношениям Владислав Смрж.

Переговоры об открытии водородных заправочных станций, рассчитывая также на финансовую поддержку Министерства транспорта, ведет компания Unipetrol.