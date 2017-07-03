– Каковы основные функции гражданских миссий?

– Они считаются одним из важнейших инструментов чешской и европейской политики безопасности за рубежом. Мы посылаем своих экспертов в самые разные страны Азии, Европы и Африки: начиная Косово и заканчивая Украиной и Грузией, – рассказывает Петр Гайдушек из Министерства иностранных дел Чехии.

– Насколько успешны данные миссии и как они воспринимаются в странах, которым вы оказываете помощь?

– С политической точки зрения, наши миссии считаются проявлением солидарности, показывают, что мы способны взять на себя бремя при решении кризисных ситуаций. Об этом знают как наши коллеги из других государств, принимающие участие в миссиях, так и жители нуждающихся стран, где мы работаем. Таким образом, Чехия видна на международной арене, у нее есть право голоса во время обсуждения содержания миссий. Главным, конечно же, остается наш вклад в безопасность, стабилизацию ситуации и предотвращение новых конфликтов в неспокойных зонах.

– Как о чешских миссиях отзываются ваши иностранные коллеги?

– Со стороны наших зарубежных партнеров и принимающих нас стран слышны только самые положительные отзывы. Недавно, в связи с 15-летием работы чешских экспертов в гражданских миссиях, состоялась торжественная встреча, во время которой командующий миссиями при Европейском Союзе Кенет Дин сказал, что опыт и компетентность чешских экспертов находится на высочайшем уровне. На сегодняшний день Чешская Республика является членом 500 международных организаций, наша финансовая помощь составила уже более миллиарда крон – что является очень ощутимой суммой. Мы убеждены, что у нас есть достаточно специалистов для увеличения числа чехов, которые бы нас могли представлять в международных организациях. С одной стороны, возрастет авторитет Чехии, а с другой – множество экспертов в данной области найдут себе соответствующую работу.

– Какими вопросами занимается чешская сторона?

– Больше всего мы специализируемся на сфере юстиции, осуществляем контроль во время т. н. «выборных миссий». Таким образом, это, чаще всего, область общественной жизни. Как бы там ни было, нельзя сказать, что у нас лишь какая-то одна доминирующая сфера деятельности. Я не могу назвать ту или иную миссию более простой или сложной, поскольку все они приносят нашим экспертам новые испытания. Недавно я беседовал с коллегой, который работал на территории Восточной Украины – как раз в тот момент, когда там проходили бои. То, что он мне описывал, невозможно забыть, я долго находился под впечатлением от услышанного. Поэтому, отдельно хотелось бы поблагодарить именно тех людей, кто согласился отправиться непосредственно в зону военных действий.

– Чехия на своей коже ощутила пагубность тоталитарного режима. Делится ли она своим опытом с другими странами?

– В рамках программы «трансформационного сотрудничества» в 2016 году было финансировано 69 проектов, например, поддержка равноправных взаимоотношений между политической и общественной жизнью в Бирме, поддержка независимых СМИ в Белоруссии и др. Всего на эти проекты, призванные укрепить позиции демократии и прав человека, в 2016 году было выделено почти 60 млн крон, – поделился с нами Петр Гайдушек.

– Как формируются миссии, и где сейчас находятся чешские эксперты?

– Чехия не принимает участия в подготовке миссии, ее планирует либо Евросоюз, либо ОБСЕ. Уже после этого отдельные государства высылают своих экспертов. В настоящий момент «активен» Ирак, где находятся 5 чешских полицейских. Речь идет о небольшом учебном подразделении гражданских экспертов, которые обучают иракских военных. В большинстве случаем мы стараемся реагировать на конкретную ситуацию в конкретном государстве. Например, если положение в Сирии изменится, мы сразу же начнем разработку плана действий, – комментирует Ондржей Вагнер из Отдела политики безопасности МИДа Чешской Республики.

Три года назад в рамках миссии ОБСЕ в Харькове побывала Вера Ивановичова, выполнявшая обязанности наблюдателя.

– Сначала я думала, что после «Майдана» ситуация начнет успокаиваться (как когда-то было в Косово), произойдет возврат к правовому государству, и что ОБСЕ поможет создать демократические институции. По сути, я туда приехала в момент, когда царил настоящий психоз. Весь этот период сопровождался обилием слухов: «вот это может произойти, этого не случится»… Когда я добралась до Харькова, все говорили о том, что завтра сюда войдут российские войска…, – вспоминает Вера Ивановичова.