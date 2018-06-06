Вацлавская площадь кричала премьеру: «Ганьба!»

Слово «Hanba!», которое скандировала Вацлавская площадь, понятно и тем, кто не знает чешского языка, – «Позор!» похоже звучит и по-украински и известно в России по трансляциям киевских демонстраций и митингов.

Вся верхняя половина центральной площади Праги, где происходят все значительные события Чехии, – была заполнена от памятника святому Вацлаву и до трамвайных путей демонстрантами, требующими, чтобы Андрей Бабиш ушел из власти.

На подиум поднимались кандидаты в президенты, участвовавшие в выборах в январе 2018 г. Марек Гилшер и Павел Фишер, политики, Вит Ракушан из движения «Старосты и независимые», Микулаш Ференчик от «Пиратов». Сенатор от социал-демократов Иржи Динстбир призвал собравшихся поддержать Верхнюю палату парламента, о которой Андрей Бабиш говорит как о «лишнем» органе власти.

Выступающие напоминали о неприемлемости присутствия во главе правительства, которое хоть и считается в отставке, но продолжает работать, человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело – лидер ANO Андрей Бабиш обвиняется в злоупотреблении субсидиями Евросоюза.

На самодельных плакатах, которые принесли с собой граждане, можно было прочитать лозунги: «Большевистское правительство, мы вам не стадо для госбезопасности!», «Бабиш, мы не твои подданные!», «Спасите свободу СМИ!», «Земан – не мой президент!». У многих в руках были фотографии жертв коммунистического режима. Над толпой развевались флаги Чехии, Евросоюза и даже Украины.

О фактах сотрудничества премьера с госбезопасностью в годы социализма, которые были преданы гласности в Словакии, напомнила в своем выступлении депутат от гражданских демократов Мирослава Немцова, которая провела также ряд исторических параллелей.

«Мы живем в год, оканчивающийся на восьмерку. Вспомним 1918, 1948, 1968 – в основном они были плохими для нашей страны, и лишь первый был удачным, принесшим большие надежды на жизнь в демократическом и свободном обществе. Это продолжалось 20 лет, потом пришел первый тоталитарный режим – немецкий, а потом чешский коммунистический, который управлялся из Москвы. Тогда политическими процессами дирижировали московские «консультанты», дававшие четкие инструкции, что делать, чтобы промыть чешскому народу мозги, чтобы поставить нас на колени. Сегодня – похожая ситуация. Мы видим, как президент Земан работает на благо Кремля, а не на благо Чешской Республики. В начале года мы протестовали здесь, не желая, чтобы Зденек Ондрачек, избивавший студентов в 1989-м, входил в число членов парламентской комиссии по контролю Генеральной инспекции сил правопорядка. И что мы имеем сегодня? Тот же Зденек Ондрачек со всем руководством компартии будет руководить правительством, которое составляет Милош Земан и Андрей Бабиш!», – с такими словами обратилась к собравшимся Мирослава Немцова.

В том же ключе выступили активисты движения «Миллион секунд за демократию»: «Мы считаем неприемлемым, чтобы спустя 70 лет после коммунистического путча и 29 лет после «бархатной» революции премьер-министром в нашей стране был человек, находящийся под уголовным следствием, находящийся в списках агентов госбезопасности ЧССР. Мы не собираемся считать это нормальным. Мы хотим, чтобы Бабиш ушел со своего поста».

Большинство выступавших выражало свое возмущение тем, что движение ANO во главе с Андреем Бабишем намерено составить новый кабинет с социал-демократами, который может быть принят парламентом при поддержке фракции коммунистов.

Андрей Бабиш, отвечая на вопрос СМИ, как он оценивает демонстрации протеста в Праге и других городах, сообщил, что он находился в пути и не следил за происходящим. 6 июня политик вновь был назначен президентом главой кабинета и принес в Пражском Граде присягу как премьер-министр Чешской Республики.