Вацлавская площадь изменит свое лицо

Через Вацлавак ежедневно проходят десятки тысяч человек. Зачастую более половины из них - интуристы. Пройти по площади в те часы, когда по этой артерии длиной 700 метров, шириной 60 метров, нестройными колоннами передвигаются некоторые зарубежные гости столицы, непросто. Площадь, названная именем св. Вацлава, в настоящее время, к сожалению, не выполняет своей главной функции – культурной, социальной и общественной, посетовала мэр столицы Адриана Крначова.

Возвращение платанов

После реконструкции здесь появятся подземные контейнеры для мусора и зарядные станции для электромобилей. Тротуары на площади расширятся на 17 метров, четверть своей площади, пешеходы почувствуют себя вольготнее и вскоре глотнут более свежего воздуха – наряду с липами на одной из сторон площади будут высажены платаны. Именно платаны, причем в шесть рядов, в XIX веке украшали эти места, однако не прижились здесь, и в середине 1890-х их место по предложению садовода Франтишека Томайера заняли липы. В то время площадь и стала, по примеру венской Рингштрассе, выполнять репрезентативную функцию, а также превратилась в излюбленное место прогулок и свиданий. «На этом плане видно размещение первоначальный липовых аллей. Ныне эти аллеи будут дополнены платанами»,

– пояснил староста первого пражского района Олдржих Ломецкий. Он сообщил о том, что территориальный план реконструкции северо-западного конца одной из самых прославленных площадей в мире одобрен и ждет реализации.

Пршикопы-Водичкова

Появятся подземные контейнеры для мусора, зарядные станции для электромобилей. Пешеходы почувствуют себя вольготнее и глотнут более свежего воздуха.

Первыми преобразования затронут пространство между ул. Пршикопы и Водичкова. Асфальт заменят на гранитное мощение. Появится больше скамеек, фонтанов и фонтанчиков с питьевой водой. Зато парковочных мест на наземных стоянках водители, привыкшие до сих пор оставлять автомобили в нижней части площади, не досчитаются, их число с нынешних семидесяти сократится до 20. Несмотря на протест со стороны Управления по охране памятников культуры, здесь же появятся рампы для въезда в подземную автостоянку. В нижней части площади, которая – правы архитекторы, действительно больше напоминает бульвар, – будет оборудовано постоянное место для установки рождественской елки. К ней, как и к ее хвойной сестрице на Староместской, которая изначально и была главной площадью столицы, на праздники стекаются не только местные жители, но и многочисленные туристы со всех концов мира.

Изначально Вацлавская площадь вовсе не являлась центром чешской столицы и скорее напоминала Золушку, жившую на отшибе, которой до королевского бала пришлось пережить много серых будней. Прага ведь заканчивалась Конными воротами, за ними уже ничего не было, напомнил в интервью Радио Прага архитектор Петр Кучера:

– С этим обстоятельством был связан факт, что наиболее оживленной частью Вацлавской площади до начала прошлого века была ее нижняя половина, до уровня сегодяншних улиц Водичкова и Йиндржишска. Нижняя часть Вацлавака находилась ближе к Староместской. Именно в этом районе располагались самые шикарные дома, магазины и ремесленные мастерские. В верхней части площади находились жилые дома, а вот лавок было значительно меньше. Да и на полотнах, именно вследствие менее презентабельного вида, верхняя часть площади изображалась реже, так как художники отдавали предпочтение увековечиванию нижней половины.

Доступная среда для инвалидов

Обновление площади будет oсуществляться в соответствии с проектом архитектора Якуба Циглера, выигравшим конкурс еще в 2005 г. С того времени план претерпел некоторые изменения. Изменится, например, уклон тротуаров, которые станут более удобными для инвалидов и людей с физическими ограничениями. В настоящее время, как информировала мэр города, муниципалитет пребывает в ожидании разрешения на строительство, однако к некоторым строительным работам можно было бы приступить без промедления. Адриана Крначова надеется, что разрешение будет выдано в ближайшее время и в новом году Прага сможет начать план реконструкции.