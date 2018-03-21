В Южной Моравии обнаружен скелет женщины бронзового века, обнимающей ребенка

Катерина Айзпурвит
21-03-2018
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Уникальную находку сделали археологи на территории промышленной зоны Вышкова в Южно-Моравском крае. В захоронении периода бронзового века был обнаружен скелет женщины, держащей в объятиях ребенка. До сих пор подобный вид захоронений ученым не встречался.

Фото: ЧТКФото: ЧТК О находке агентству ČTK сообщила сотрудница Института охраны памятников Брно Бланка Микулкова. Предполагается, что детский и женский скелеты будут переданы в музей города Вышков для дальнейшего изучения.

На данный момент специалисты могут с уверенностью сказать, что во 2-м тысячелетии до н.э. женщину и ребенка торжественно похоронили в погребальной яме. Могила была специально подготовлена, что не типично для этого исторического периода.

Как сообщает Бланка Микулкова, хотя совместные захоронения детей и родителей встречаются, как правило, ребенка просто опускали в могилу, а не вкладывали в руки матери. «Их головы помещены рядом, что является знаком невероятного почтения к умершим. Мы на это смотрели в полном изумлении — в Моравии я не слышала ни о чем подобном», – комментирует находку Бланка Микулкова.

Обнаруженные кости будут изучать антрополог, которому предстоит узнать возраст матери и ребенка, их рост и, возможно, болезни, которыми они страдали. «Возможно, удастся установить, не умерли ли они насильственной смертью», – надеется ученый.

В целом, погребальная яма лишена каких-либо существенных предметов. «У них было лишь пара обломков керамики и два куска обработанного камня. Однако люди того времени провели невероятную работу при помещении тел в могилу», – подчеркивает Бланка Микулкова.

Катерина Айзпурвит
21-03-2018
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