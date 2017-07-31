В настоящее время в чешских детских домах разного вида, согласно данным Министерства образования, воспитывается более 6,5 тысяч детей. Если учесть результаты проведенного опроса, то лишь 65 из них, возможно, не остановятся на ремесленном училище, а в результате получат вузовский диплом.

Чтобы это произошло воспитанникам, например, разрешается оставаться под крышей своего детского дома и после достижения 18-летнего возраста.

«Они могут оставаться жить в детском доме до своих 26 лет, если, конечно, продолжают учиться. В этом и заключается мотивация. У них есть кров, но обусловлено это продолжением процесса получения образования. Возможно, как раз это обстоятельство и подталкивает воспитанников не останавливаться на уже достигнутых рубежах, а идти дальше», - комментирует Люция Мышкова из Национального института образования.

Благотворительная организация «Фонд Терезы Максовой» стремится финансово поддерживать вузовских студентов из числа воспитанников детских домов.

«Ежегодно «Фонд Терезы Максовой» оказывает поддержку 30-35 студентам вузов. Средняя сумма финансовой помощи составляет 50 тысяч крон (около 2000 евро). Эти деньги можно использовать на оплату института, если речь идет о частном вузе, на приобретение пособий и оплату общежития», - обращает внимание директор «Фонда Терезы Максовой» Терезия Свердлинова.

Доказать, что и ребенок из неблагополучной семьи может получить высшее образование и найти свою дорогу в жизни, удалось Эве Птачковой. Сегодня ей 25 лет и очень скоро она станет выпускницей Чешского технического университета в Праге. А начиналось все со специальной школы для неуспевающих учеников. Судьбу Эвы изменил детский дом, куда она попала вместе со своими тремя сестрами.

«Мама постоянно сидела у игровых автоматов. Дома ее не было. Отец находился в тюрьме. Мы с сестрами были дома одни. Сначала я очень боялась, что с учебой не справлюсь. Когда я уже была на среднем уровне образования, на первом курсе начались конфликты с учительницей по чешскому языку. Она постоянно мне говорила, что я не окончу, что не выдержу экзаменов на аттестат зрелости. В результате на экзамене по чешскому я получила оценку – «хорошо»», - рассказывает Эва Птачкова.

Чтобы добиться своей цели, Эва старательно и постоянно готовится к занятиям, вкладывая в учебу даже больше усилий, чем ее сверстники из благополучных семей.

- «Я не хочу быть, как мама, я не хочу закончить как она. Она смогла окончить только обычную школу и больше ничего. Я хочу, чтобы у меня была хорошо оплачиваемая работа и жилье. Я не хочу иметь долгов, а если да, то лишь необходимые, которые я смогу вернуть. Я хочу иметь семью, и намерена о ней заботиться, чтобы никто не забрал моих детей в детский дом».