В списке США оказался и владелец чешского авиационного завода

Махмудов управляет фирмой посредством «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) с 2013 г. Как напоминают чешские СМИ, авиационный завод, в Чехии известный скорее под названием «Лет Куновице», выполняет заказ и для чешской армии.

«На данный момент у министерства обороны подписан с фирмой Aircraft Industries один сервисный договор по L-410, срок действия которого истечет в 2021г.», - подтвердила Чешскому Радио пресс-секретарь министерства обороны Яна Цехмайстрова.

Стоимость контракта составляет 150 миллионов крон. Министерство обороны расширения сотрудничества с Aircraft Industries не планирует, сообщила далее Цехмайстрова.

По мнению главы парламентского комитета по обороне Яны Черноховой (ГДП), «государству стоит задуматься над приобретением необходимого пакета акций во всех чешских стратегических компаниях с российским капиталом, чтобы у партнеров по НАТО не возникали вопросы».

Министерство иностранных дел ЧР придерживается несколько другого мнения. Указанный список связан с американской внутренней политикой и, таким образом, не представляет собой никаких ограничений, сообщила в официальном коммюнике пресс-секретарь МИД Михаэла Лагронова.

Список влиятельных российских политиков и олигархов был обнародован Министерством финансов США в конце января текущего года. Перечень не является санкционным, то есть не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены ограничительные меры со стороны США в будущем.

Среди указанных лиц, имеющих торговые отношения с Чешской Республикой, числятся Олег Бойко, Елена Батурина, Геннадий Тимченко, Владимир Евтушенков, Вагит Алекперов, Мегдет Рахимкулов, Михаил Фридман и Алексей Громов.

Проверкой предпринимательской деятельности, а также банковских трансакций не только Искандера Махмудова, но и других российских олигархов, в Чехии займется специализированное Финансовое аналитическое ведомство, сообщил его глава Либор Казда.

«Соединенные Штаты входят в число наших важнейших партнеров, и предоставленная ими информация всегда является ключевой для безопасности Чешской Республики. Опубликованный список подтверждает, в том числе, наши собственные заключения», - цитирует Чешское Радио пресс-секретаря Службы безопасности ЧР Ладислава Штиху.

Российские олигархи, числящиеся в списке США, с бизнесом в Чешской Республике

Олег Бойко – контролирует посредством латышской группы «4finance» компанию Zaplo, предоставляющую в Чехии небанковские кредиты. По данным за 2008 год, Бойко стоял за игорным бизнесом сети Grand Prix.

Елена Батурина – первая российская женщина - миллиардер, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Своим гостиничным и строительным бизнесом управляет из Лондона. Является собственником пятизвездочного отеля в Карловых Варах.

Владимир Евтушенков – магнат, приближенный Юрию Лужкову, владелец мобильного оператора MTC. Четыре года назад интересовался приобретением крупнейшей чешской телекоммуникационной компании Teléfonica. Также как и Елена Батурина, владеет шикарным отелем в Карловых Варах. Посредством холдинга AФК «Система» управлял компанией Strom Telecom.

Вагит Алекперов – глава Lukoil, чешским филиалом нефтяной компании руководил советник президента Милоша Земана Мартин Неедлы. Lukoil выплатил за Lukoil Aviation Czech чешскому государству штраф в размере почти 28 млн крон (более 1 млн евро). Компания не вернула государству часть авиационного топлива, которое получила на основании договора, заключенного в рамках процесса обновления топливных запасов.

Мегдет Рахимкулов - российский миллиардер, экс-глава венгерского отделения «Газпрома», владелец долевого пакета венгерского банка OTP и нефтяного концерна MOL. В Чехии владеет сетью автозаправочных станций. В 2014 г. в Чехии к компании MOL перешли активы «Лукойла». В ЧР Рахимкулов долгое время являлся совладельцем фирмы Pragaz.

Геннадий Тимченко - участник списка Forbes, состояние которого превышает 16 млрд долларов. Бывший совладелец фирмы Gunvor. По данным Торгового реестра ЧР, в 2010 г. в Чехии был зарегистрирован филиал этой компании.

Михаил Фридман - российский олигарх украинского происхождения, чье состояние, по оценкам Forbes, превышает 15 млрд долларов. Совладелец холдинга Alfa Group, который в 2015 г. через компанию ABH Holdings пытался приобрести Интернет-банк Zuno, работающий на территории Чехии и Словакии, однако сделка не состоялась. Интересы в Чешской Республике имеет и Alfa Bank головного концерна, руководство которым в 2008 г. перешло от Фридмана к Петру Шмиду. В прошлом Alfa Bank кредитовал компанию Setuzа (Усти-над-Лабе), в период, когда ею через подставных лиц владел Франтишек Мразек, считающийся неоднозначной фигурой чешского бизнеса.

Алексей Громов - относится к близкому кругу президента Владимира Путина. Согласно имеющейся информации, в 1980-е гг. служил на дипломатической должности в консульстве СССР в Карловых Варах, а потом – в советском посольстве в Праге. В первой половине 1990-х был дипломатом в российском посольстве в Братиславе. Бегло говорит по-чешски.

(Источник: Чешское Радио)