В Спасске открыли памятник чешским жертвам политических репрессий в СССР



Открытие памятника пришлось символично на 31 мая, когда в Казахстане ежегодно отмечают День памяти жертв политических репрессий.

«На территории Казахстана находились несколько крупных концентрационных лагерей системы ГУЛАГ. Например, лагерь «Карлаг» занимал территорию 60 тысяч квадратных километров. О прошлом здесь не забывают. В Спасске – на месте одного из лагерей - открыли мемориалы жертвам политических репрессий уже многие страны, чтобы почтить память тех, кто погиб или страдал в этих лагерях», - напомнил «Радио Прага» Роман Красницки.

Среди жертв сталинских репрессий насчитывается около 25 тысяч граждан тогдашней Чехословакии, причем самых разных национальностей: чехов, словаков, русинов, евреев, немцев, а также венгров. Непосредственно в Казахстане были во время Большого террора в 1937-1938 гг. казнены десятки из них, сотни отбывали сроки в так называемых исправительно-трудовых лагерях.

«Памятник состоит из двух каменных колонн, между которых «прорастает» металлическое дерево, обсыпанное первыми ростками и листьями. Это скульптурное произведение символизирует силу дерева - то есть жизни, позитивной энергии, способную разорвать на части даже каменный блок. Иными словами - победу добра над злом. Конечно, в первую очередь, мемориал призван напомнить обо всех выходцах с территории сегодняшней Чешской Республики, страдавших в системе лагерей ГУЛАГ», - уточнил дипломат.

На Спасском мемориальном кладбище установлены 28 подобных памятников, вместе с чешским в четверг открылся также иранский мемориал.

«Атмосфера на месте была довольно эмоциональной. На место прибыли потомки жертв сталинского террора, которые делились воспоминаниями о страданиях своих родственников. Почтить их память пришли представители местных органов самоуправления, на церемонии присутствовали также дипломатические работники других государств, чьих граждан постигла та же участь. От самого места остается очень хмурое и тягостное впечатление, там погребены более пяти тысяч человек», - сообщил консул Роман Красницки.

Чешский памятник в Казахстане – первый своего рода на всей территории бывшего СССР.