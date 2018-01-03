В преддверии праздника «Трех королей» Чехи не забывают о благотворительности

Cам праздник приходится на субботу 6 января, но сбор под защитой благотворительной организации Charita ČR уже начался практически во всех регионах страны.

Какую сумму решила «Трем королям» пожертвовать пани Андреа, которую колядующие застали в вестибюле станции пражского метрополитена «Высочанска»?

«Сейчас – сто крон, но мы даем деньги на благотворительность регулярно, конкретный проект обычно выбирают дети. До недавнего времени мы поддерживали ЮНИСЕФ, а теперь сын решил, что ему больше нравятся «Врачи без границ», но им мы конечно посылаем больше, чем сто крон», - рассказывает Андреа, симпатичная женщина лет пятидесяти. Благотворительная акция проходит ежегодно, в прошлом году удалось собрать более ста миллионов крон (четыре миллиона евро).

«Деньги собираются под проекты, направленные на оказание помощи пожилым и нуждающимся людям, матерям-одиночкам и семьям, находящимся в затруднительном положении, а также бездомным людям. Наша пражская организация Arcidiecézní charita Praha в этом году решила финансово поддержать дом для матерей-одиночек в Брандысе-над-Лабой, участвуем в строительстве центра для пенсионеров во Влашими, а также оказываем прямую финансовую поддержку людям, живущим далеко за чертой бедности. А десятая часть средств, собранных в рамках этой благотворительной акции, идет на зарубежные проекты - в этот раз мы направим их чешской больнице, которую мы построили в Уганде», - рассказала «Радио Прага» Ярмила Ломозова, заместитель директора организации Arcidiecézní charita Praha.

«В пятницу 5 января в костеле св. Томаша в пражском районе Мала-страна волонтеров благославит кардинал Доминик Дука. В 15,30 с Малостранской площади тронется шествие во главе с тремя королями на верблюдах, которое направится через Карлов мост на Староместскую площадь, где три волхва символически вручат подарки Младенцу Иисусу в Вифлееме, а в завершение церемонии прозвучит «Чешская рождественская месса» Якуба Яна Рыбы».

Но вернемся к пани Андрее. «Жалко, что в Праге «Три короля» не ходят из дома в дом, потому что традиция именно такая. Например, к моей тете в Южной Чехии всегда приходят домой. Если же мы в этом году захотим надписать над дверями K+M+B, то нам придется забежать в церковь», - намекает Андреа на традицию, согласно которой в день праздника «Трех королей», принято освящать дома и в знак прохождения процедуры оставлять на дверях мелом пометку К+ M+B (в других странах Центральной Европы принято писать C+M+B). Эта строка символизирует первые три буквы латинской фразы «Christus mansionem benedicat», что в переводе означает «Да благославит Христос этот дом». Однако в простонародье часто надпись неправильно трактуют как первые буквы имен трех волхвов, трех королей – Каспара, Мельхиора и Бальтазара.