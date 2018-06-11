В Пражских курантах обнаружили неизвестные скульптуры и письмо из прошлого

11 июня 2018 г. реставраторы и сотрудники пражской мэрии представили находки журналистам. Полная реконструкция здания городской ратуши началась в апреле 2017 г. В данный момент куранты находятся в реставрационной мастерской и вернутся на башню не ранее окончания летних каникул.

«Даже когда нам кажется, что о таком памятнике как Староместская ратуша, мы знаем уже абсолютно все, он всегда нас удивит каким-нибудь новым открытием. Реконструкция позволила нам обнаружить послание пана Сухарды семидесятилетней давности, которому в послевоенные годы доверили создание новых деревянных скульптур апостолов и фигур на курантах», – сообщил советник по культуре мэрии Ян Вольф.

Послание и газеты того времени были найдены в статуе св. Томаша (св. Фомы), которая была легче остальных, – на рентгеновском снимке ученые увидели полость, в которой находился алюминиевый цилиндр. В своем письме скульптор сообщает о своем разочаровании, поскольку он надеялся придать курантам новый облик. Ему не нравилось, что скульптуры часов, являвшиеся дарами отдельных людей, не связаны с Прагой. Войтех Сухарда даже написал сказку о своем споре с сотрудниками отдела охраны памятников. Современные реставраторы, со своей стороны, тоже собираются оставить в курантах послание, адресованное будущим поколениям мастеров.

В пустотах рядом с календарем были обнаружены замурованные скульптуры животных. Пока реставраторам не удалось полностью разглядеть находку, однако уже ясно, что там находится пластика, изображающая собаку и хищника, над которыми сидит сова. Для определения времени создания скульптуры ученые взяли образцы материала. По предварительной оценке, скульптура может относиться к началу XV века, поскольку находится за декором конца XV века.

Последние несколько месяцев реставраторы разыскивали тайное помещение в здании ратуши, за курантами. Однако их поиски закончились ничем.

Уже осенью прошлого года рабочие, ремонтировавшие ратушную башню, обнаружили четыре ящичка, оставленные там в 1949 и 1984 годах после предыдущих реконструкций. В тубусах содержались послания грядущим поколениям, информация о вложенных в реставрацию средствах, газеты и монеты того времени.

В «капсуле времени» также хранилось письмо, в котором мастера-жестянщики критикуют режим в стране, установленный после коммунистического переворота 1948 года. Официальные власти в оставленных в башне документах, наоборот, превозносят успехи в строительстве социализма. В ноябре 2017 г. сегодняшние городские власти также заложили в здание Староместской ратуши собственную «капсулу времени».