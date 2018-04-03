В Прагу прилетели тропические бабочки

Впервые бабочки появились в павильоне Фата Моргана при его открытии в июне 2004 года. По задумке организаторов, красивое зрелище – порхающие в тропиках бабочки – должно было сделать посещение оранжереи ещё более приятным. Стеклянно-металлическая конструкция павильона гармонично вписана в ландшафт на южном склоне холма в пражском районе Троя, где располагается ботанический сад, и представляет собой пространство площадью около 1750 квадратных метров. Условия обитания в павильоне максимально приближены к естественным, то есть комфортным для тропических видов. В этом году выставка состоится уже в шестнадцатый раз, и, по словам сотрудника пресс-отдела Клары Грдой, её популярность по-прежнему высока.

«Каждый год на выставку приходит много посетителей, но посещаемость зависит, конечно, и от погоды. Насекомые активны, главным образом, в солнечные дни, так что, если вы выберете для посещения солнечный день, то увидите действительно много летающих бабочек, - объясняет Клара Грда. – Гостям, которые хотят прийти с коляской или совсем маленькими детьми, я бы посоветовала запланировать прогулку на будний день после обеда. В это время в павильоне не проводятся школьные экскурсии, и бывает меньше народу, так что есть возможность насладиться красотой бабочек и растений в полной мере». Крылатых обитателей павильона привезли в Прагу из Стратфорда-на-Эйвоне (Великобритания), города, в котором родился драматург Уильям Шекспир.

«На выставке в этот раз будет около 50 видов бабочек. Всего в этом году мы заказали более 5000 куколок, их будут привозить постепенно, по мере того как бабочки будут вылупляться. Что же касается набора видов, то он всегда меняется, всё зависит от того, что нам пришлют с фермы, - говорит Клара Грда. – Будут там, конечно, и всеми любимые бабочки вида Attacus atlas. Они активны в ночное время и имеют самый большой размах крыльев – около 20-25 см. Интересны они ещё и тем, что у них на крыльях особенный узор, напоминающий голову змеи. Это их защитная маскировка от хищников, прежде всего от птиц. Кроме этого вида можно будет увидеть и много других, например, бабочку Морфо с крыльями выразительного синего цвета. Возможно, будут и новые виды, из семейства белянок и нимфалид. В любом случае выставка обещает быть очень разнообразной, каждый день там можно будет увидеть что-то новенькое, по мере того как мотыльки будут появляться из куколок на свет».

Для благополучного выхода из кокона бабочкам необходима повышенная влажность воздуха и соответствующая температура. Соблюдение этих условий в оранжерее строго отслеживается.

Главная цель выставки этого года – как можно более подробно познакомить гостей с тонкостями и особенностями взаимодействия растений и бабочек, поэтому в павильоне были размещены специальные информационные панели. На них посетители смогут прочитать о том, какие цветы выбирают чешуекрылые, кого из них считать вредителем, а кто их них, наоборот, способствует жизнедеятельности растений. Рассказано там и о бабочке, существование которой когда-то предсказал Чарльз Дарвин – о представителе африканского вида ночных мотыльков из семейства бражников с самым длинным хоботком (его длина – 22,5 см). Предположение учёного подтвердилось спустя 40 лет: в 1903 году на Мадагаскаре зоолог Уолтер Ротшильд и энтомолог Карл Йордан обнаружили эту бабочку.

Выставка в павильоне Фата Моргана будет открыта для посещения ежедневно, кроме понедельника, с 9 до 18 часов. Желающие смогут там приобрести растения для дома или сада.